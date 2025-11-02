Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Kasım 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Kasım 2025

Tarih-saat 02 Kasım 2025 15:41:09 itibariyle Sındırgı () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:09 02-11-2025 39,15944 28,24389 14,13 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:03 02-11-2025 39,20167 28,10083 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:49 02-11-2025 39,1275 28,19556 11,38 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:49 02-11-2025 39,137 28,1498 12,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:39 02-11-2025 39,1503 28,2345 13,7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:18 02-11-2025 39,1575 28,2618 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:19 02-11-2025 39,21722 28,15028 7,06 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:18 02-11-2025 39,1967 28,1305 14,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:39 02-11-2025 39,17028 28,21667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:26 02-11-2025 39,22222 28,20861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:55 02-11-2025 39,255 28,10667 7,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:12 02-11-2025 39,11917 28,32028 7,29 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:11 02-11-2025 39,1388 28,3032 11 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:11 02-11-2025 39,1538 28,251 11,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:11 02-11-2025 39,21083 28,21861 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:46 02-11-2025 39,172 28,2343 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:46 02-11-2025 39,15694 28,25111 7,42 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:18 02-11-2025 39,1535 28,248 9,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:18 02-11-2025 39,16 28,25444 7,67 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:44 02-11-2025 39,1957 28,1603 10 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:44 02-11-2025 39,18472 28,14722 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:15 02-11-2025 39,1575 28,29306 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:15 02-11-2025 39,134 28,3162 5,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:24 02-11-2025 39,1787 28,1458 8,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:24 02-11-2025 39,20889 28,18889 7 1,4
DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:52 02-11-2025 39,1977 28,4795 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:50 02-11-2025 39,18778 28,24222 5,67 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:49 02-11-2025 39,1763 28,229 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:04 02-11-2025 39,17833 28,13889 6,99 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:03 02-11-2025 39,1683 28,1257 25,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:59 02-11-2025 39,164 28,2712 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:58 02-11-2025 39,20667 28,32278 6,98 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:38 02-11-2025 39,179 28,3182 13,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:38 02-11-2025 39,19139 28,33306 15,07 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:13 02-11-2025 39,1268 28,252 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:13 02-11-2025 39,15722 28,26944 6,95 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:29 02-11-2025 39,188 28,059 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:29 02-11-2025 39,19639 28,07917 7,02 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:49 02-11-2025 39,16139 28,22111 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:12 02-11-2025 39,19222 28,27583 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:15 02-11-2025 39,1183 28,2995 16,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:44 02-11-2025 39,20056 28,13861 7,01 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:44 02-11-2025 39,2118 28,1735 7,4 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:52 02-11-2025 39,0997 28,29 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:51 02-11-2025 39,14083 28,28889 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:45 02-11-2025 39,2045 28,1137 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:45 02-11-2025 39,23833 28,15472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:12 02-11-2025 39,13778 28,27722 6,22 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:10 02-11-2025 39,1322 28,2362 21,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:19 02-11-2025 39,15861 28,12472 7 1,3
