Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Eylül 2025

Tarih-saat 03 Eylül 2025 10:55:50 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:50 03-09-2025 39,25389 28,03639 10 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:10 03-09-2025 39,21139 28,21 5,27 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:31 03-09-2025 39,224 28,0618 7,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:25 03-09-2025 39,21861 28,19222 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:45 03-09-2025 39,23417 28,19833 4,69 1
Bigadiç (Balıkesir) 10:24:18 03-09-2025 39,45694 28,19972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:56 03-09-2025 39,25028 28,19889 5,23 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:28 03-09-2025 39,22444 28,07361 7 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:53 03-09-2025 39,2478 28,163 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:53 03-09-2025 39,24611 28,18667 5,94 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:05 03-09-2025 39,24917 28,07222 7 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:39 03-09-2025 39,2405 28,1612 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:21 03-09-2025 39,23722 28,17306 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:19 03-09-2025 39,226 28,074 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:44 03-09-2025 39,24556 28,07417 7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:44 03-09-2025 39,2287 28,0615 9,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:29 03-09-2025 39,23972 28,2025 7 0,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:25 03-09-2025 39,2622 28,1005 14,3 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:16 03-09-2025 39,2322 28,107 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:42 03-09-2025 39,18417 28,21306 6,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:10 03-09-2025 39,17056 28,19778 6,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:09 03-09-2025 39,1588 28,1685 10,1 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:26 03-09-2025 39,153 28,1768 13,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:26 03-09-2025 39,17778 28,18361 9,23 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:44 03-09-2025 39,2092 28,0588 7,9 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:38 03-09-2025 39,207 28,0263 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:11 03-09-2025 39,17556 28,22611 6,24 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:10 03-09-2025 39,1313 28,2577 20,9 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:36:45 03-09-2025 39,167 28,1168 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:44 03-09-2025 39,17778 28,12278 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:53 03-09-2025 39,24806 28,08944 5,01 0,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:53 03-09-2025 39,2228 28,0843 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:30 03-09-2025 39,24694 28,0575 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:36 03-09-2025 39,2345 28,031 7,4 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:11 03-09-2025 39,2545 28,074 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:10 03-09-2025 39,26389 28,0525 7,68 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:56 03-09-2025 39,1982 28,2752 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:55 03-09-2025 39,23917 28,2125 5,11 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:17 03-09-2025 39,2417 28,1123 11,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:17 03-09-2025 39,25917 28,11167 12,83 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 06:40:10 03-09-2025 39,44056 27,92694 14,88 1,6
AKCAKOY-(BALIKESIR) 06:40:10 03-09-2025 39,4547 27,925 8,2 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:45 03-09-2025 39,1517 28,2158 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:13 03-09-2025 39,22333 28,13528 8,86 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:12 03-09-2025 39,2318 28,1248 5 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:00 03-09-2025 39,2025 28,1095 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:59 03-09-2025 39,23472 28,10583 4,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:35 03-09-2025 39,17833 28,17139 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:34 03-09-2025 39,1913 28,1685 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:48 03-09-2025 39,18806 28,17417 6,06 1,7
