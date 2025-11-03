Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Kasım 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Kasım 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 03 Kasım 2025 15:16:22 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:22 03-11-2025 39,19667 28,19889 7,02 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:22 03-11-2025 39,2032 28,1672 10,7 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:38 03-11-2025 39,1968 28,2273 5,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:50 03-11-2025 39,20083 28,3175 5,01 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:49 03-11-2025 39,118 28,2933 26,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:42 03-11-2025 39,20889 28,32528 10,57 3,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:42 03-11-2025 39,1875 28,3158 15,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:53 03-11-2025 39,3325 28,11 12,72 2,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:53 03-11-2025 39,312 28,0655 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:49 03-11-2025 39,23472 28,19167 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:47 03-11-2025 39,2073 28,1192 22,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:27 03-11-2025 39,16194 28,165 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:26 03-11-2025 39,1642 28,1458 15,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:10 03-11-2025 39,17306 28,26722 9,15 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:10 03-11-2025 39,1623 28,2895 3,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:52 03-11-2025 39,13944 28,16528 7 1,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:34 03-11-2025 39,1688 28,3098 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:34 03-11-2025 39,17778 28,32861 10,15 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:53 03-11-2025 39,20611 28,25944 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:52 03-11-2025 39,1913 28,2227 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:08 03-11-2025 39,16806 28,17111 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:06 03-11-2025 39,2295 28,1813 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:07 03-11-2025 39,20278 28,15722 7,93 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:06 03-11-2025 39,2258 28,1337 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:18 03-11-2025 39,21889 28,17167 11,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 03-11-2025 39,19667 28,21778 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:46 03-11-2025 39,1922 28,2097 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:23 03-11-2025 39,14778 28,20556 11,04 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:22 03-11-2025 39,1387 28,1897 11,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:33 03-11-2025 39,20083 28,1925 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:32 03-11-2025 39,176 28,1898 10,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:54 03-11-2025 39,1993 28,1372 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:57 03-11-2025 39,169 28,1538 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:57 03-11-2025 39,21028 28,19222 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:31 03-11-2025 39,12472 28,23167 7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:30 03-11-2025 39,1312 28,2032 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:52 03-11-2025 39,20472 28,19667 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:51 03-11-2025 39,1822 28,1803 9,5 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:28 03-11-2025 39,1673 28,1812 8,9 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:44 03-11-2025 39,1788 28,3003 16,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:44 03-11-2025 39,20667 28,30667 8,41 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:33 03-11-2025 39,11222 28,29139 7,24 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:32 03-11-2025 39,1972 28,2193 7,9 1,6
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:39 03-11-2025 39,149 28,3498 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:39 03-11-2025 39,22 28,34167 6,96 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:24 03-11-2025 39,1675 28,095 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:43 03-11-2025 39,21389 28,23556 7 0,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:00 03-11-2025 39,1502 28,1333 14,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:59 03-11-2025 39,17417 28,15417 7,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:37 03-11-2025 39,20278 28,26194 6,42 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:22 03-11-2025 39,2032 28,1672 10,7 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:38 03-11-2025 39,1968 28,2273 5,4 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:49 03-11-2025 39,118 28,2933 26,7 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:42 03-11-2025 39,1875 28,3158 15,4 3,4
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:53 03-11-2025 39,312 28,0655 8,4 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:47 03-11-2025 39,2073 28,1192 22,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:26 03-11-2025 39,1642 28,1458 15,9 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:10 03-11-2025 39,1623 28,2895 3,9 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:34 03-11-2025 39,1688 28,3098 11,6 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:52 03-11-2025 39,1913 28,2227 7,8 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:06 03-11-2025 39,2295 28,1813 10,5 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:06 03-11-2025 39,2258 28,1337 8,4 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:46 03-11-2025 39,1922 28,2097 7,4 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:22 03-11-2025 39,1387 28,1897 11,7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:32 03-11-2025 39,176 28,1898 10,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:54 03-11-2025 39,1993 28,1372 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:57 03-11-2025 39,169 28,1538 14,6 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:30 03-11-2025 39,1312 28,2032 11,8 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:51 03-11-2025 39,1822 28,1803 9,5 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:28 03-11-2025 39,1673 28,1812 8,9 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:44 03-11-2025 39,1788 28,3003 16,5 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:32 03-11-2025 39,1972 28,2193 7,9 1,6
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:39 03-11-2025 39,149 28,3498 13,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:00 03-11-2025 39,1502 28,1333 14,1 2,1
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:36 03-11-2025 39,2488 28,3337 12,6 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:57 03-11-2025 39,1757 28,3048 9,2 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:28 03-11-2025 39,146 28,2255 16,6 3
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:44 03-11-2025 39,295 28,2745 5 1,3
CATALTEPE-MANYAS (BALIKESIR) 11:08:22 03-11-2025 40,0223 27,8858 0 1,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:42 03-11-2025 39,2813 28,185 5,6 1,6
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:35 03-11-2025 39,2183 28,3248 8,7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:55 03-11-2025 39,181 28,2373 9,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:26 03-11-2025 39,2132 28,193 12 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:07 03-11-2025 39,1887 28,1833 8,5 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:46 03-11-2025 39,1618 28,2982 8,6 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:20 03-11-2025 39,1702 28,1178 10,3 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:28 03-11-2025 39,22 28,1717 17,2 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:30 03-11-2025 39,1738 28,0693 18,3 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:15 03-11-2025 39,2547 28,2622 5,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:56 03-11-2025 39,2117 28,174 10,6 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:39 03-11-2025 39,2272 28,1203 10,3 2,8
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:28 03-11-2025 39,1175 28,3613 20,7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:53 03-11-2025 39,2047 28,1638 12,1 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:42 03-11-2025 39,1572 28,2317 9,4 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:09 03-11-2025 39,135 28,219 9,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:45 03-11-2025 39,1293 28,2508 10,5 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:21 03-11-2025 39,2052 28,1453 9,8 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:16 03-11-2025 39,1578 28,1168 11,4 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:19 03-11-2025 39,16 28,2105 9,4 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:50 03-11-2025 39,1272 28,2808 13,3 1,4
