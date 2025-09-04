Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 04 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 04 Eylül 2025 06:21:51 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 04 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:51 04-09-2025 39,27056 28,10639 9,4 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:46 04-09-2025 39,1925 28,1017 12,5 3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:18 04-09-2025 39,1265 28,1813 17,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:28 04-09-2025 39,23444 28,15028 6,02 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:01 04-09-2025 39,1218 28,1853 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:00 04-09-2025 39,13417 28,19472 9,03 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:26 04-09-2025 39,1503 28,1652 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:26 04-09-2025 39,1725 28,15444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:16 04-09-2025 39,20111 28,22417 9,43 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:28 04-09-2025 39,25722 28,00139 8,34 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:28 04-09-2025 39,2315 28,0052 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:41 04-09-2025 39,17944 28,17361 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:41 04-09-2025 39,1468 28,1493 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:32 04-09-2025 39,16806 28,14667 7,8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:32 04-09-2025 39,1422 28,1253 12,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:55 04-09-2025 39,24167 28,15028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:11 04-09-2025 39,21444 28,16833 9,26 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:32 04-09-2025 39,21361 28,15194 10,25 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:44 04-09-2025 39,20944 28,14333 7,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:31 04-09-2025 39,15306 28,19417 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:30 04-09-2025 39,1532 28,1705 11,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:52 04-09-2025 39,16278 28,19278 6,26 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:52 04-09-2025 39,148 28,1662 10,2 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:36 04-09-2025 39,1257 28,2347 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:11 04-09-2025 39,21833 28,14528 6,78 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:11 04-09-2025 39,2013 28,1018 10,7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:16 04-09-2025 39,244 28,053 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:16 04-09-2025 39,245 28,07472 7,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:47 04-09-2025 39,20083 28,15917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:25 04-09-2025 39,19583 28,03833 7,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:50 04-09-2025 39,18861 28,11833 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 02:53:08 04-09-2025 39,39139 28,03222 6,9 1,2
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:53:06 04-09-2025 39,3775 28,0093 20,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:03 04-09-2025 39,23611 28,20111 5,34 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:02 04-09-2025 39,2145 28,2158 8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:08 04-09-2025 39,1573 28,1385 9,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:15 04-09-2025 39,1622 28,1377 9,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:32 04-09-2025 39,1615 28,1163 11,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:25 04-09-2025 39,1588 28,1595 14,1 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:19 04-09-2025 39,2173 28,1545 10,1 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:30 04-09-2025 39,1695 28,1263 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:58 04-09-2025 39,21194 28,15861 6,99 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:57 04-09-2025 39,2178 28,138 9,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:12 04-09-2025 39,1493 28,124 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:12 04-09-2025 39,14333 28,15806 6,91 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:40 04-09-2025 39,18306 28,24333 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:18 04-09-2025 39,20556 28,13722 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 04-09-2025 39,194 28,116 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:30 04-09-2025 39,24333 28,08472 6,97 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:30 04-09-2025 39,235 28,0897 14,5 2,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
