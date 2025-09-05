Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 05 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 05 Eylül 2025 09:48:11 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 05 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:11 05-09-2025 39,19889 28,205 10,15 3,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:00 05-09-2025 39,1937 28,2807 8,1 1,3
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:05 05-09-2025 39,3318 28,2593 5,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:22 05-09-2025 39,22028 28,16667 9,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:22 05-09-2025 39,1993 28,1567 7,5 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:48 05-09-2025 39,2067 28,122 16,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:48 05-09-2025 39,22583 28,1525 11,63 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:34 05-09-2025 39,1703 28,1008 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:33 05-09-2025 39,22694 28,15667 7,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:14 05-09-2025 39,14722 28,14167 6,84 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:06 05-09-2025 39,20667 28,17389 9,15 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:05 05-09-2025 39,265 28,2337 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:13 05-09-2025 39,2025 28,14 7,08 1,1
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:11 05-09-2025 39,2383 28,2957 7,5 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:53 05-09-2025 39,2262 28,0975 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:53 05-09-2025 39,26028 28,11111 8,12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:55 05-09-2025 39,1825 28,15056 6,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:45 05-09-2025 39,25111 28,18139 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:45 05-09-2025 39,2245 28,1538 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:40 05-09-2025 39,20889 28,12333 6,92 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:40 05-09-2025 39,203 28,0897 14,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:20 05-09-2025 39,22528 28,22306 7,07 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:56 05-09-2025 39,2507 28,0697 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:55 05-09-2025 39,25472 28,08028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:11 05-09-2025 39,20333 28,12556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:10 05-09-2025 39,19361 28,22722 10,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:47 05-09-2025 39,21917 28,17056 4,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:40 05-09-2025 39,24417 28,1325 9,59 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:40 05-09-2025 39,2287 28,082 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:59 05-09-2025 39,20444 28,11722 6,71 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:59 05-09-2025 39,203 28,108 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:27 05-09-2025 39,20667 28,23778 7,62 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:27 05-09-2025 39,1825 28,2168 7,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:01 05-09-2025 39,1832 28,1422 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:00 05-09-2025 39,21667 28,17639 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:37 05-09-2025 39,21833 28,18722 5,49 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:01 05-09-2025 39,2072 28,2005 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:00 05-09-2025 39,20528 28,19083 4,75 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:37 05-09-2025 39,2375 28,1135 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:37 05-09-2025 39,2375 28,13139 7,87 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:02 05-09-2025 39,1308 28,1303 8,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:01 05-09-2025 39,15861 28,15139 5,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:17 05-09-2025 39,21556 28,20667 5,11 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:32 05-09-2025 39,196 28,177 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:32 05-09-2025 39,21806 28,19444 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:06 05-09-2025 39,19417 28,15917 8,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:41 05-09-2025 39,22611 28,10889 10,63 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:41 05-09-2025 39,2153 28,0958 8,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:37 05-09-2025 39,22222 28,2 6,37 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:48 05-09-2025 39,18639 28,20806 7 1,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:33:00 05-09-2025 39,1937 28,2807 8,1 1,3
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:05 05-09-2025 39,3318 28,2593 5,5 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:22 05-09-2025 39,1993 28,1567 7,5 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:48 05-09-2025 39,2067 28,122 16,3 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:34 05-09-2025 39,1703 28,1008 10,1 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:05 05-09-2025 39,265 28,2337 7,9 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:11 05-09-2025 39,2383 28,2957 7,5 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:53 05-09-2025 39,2262 28,0975 8,2 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:45 05-09-2025 39,2245 28,1538 7,3 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:40 05-09-2025 39,203 28,0897 14,2 2,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:56 05-09-2025 39,2507 28,0697 5,2 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:40 05-09-2025 39,2287 28,082 7,5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:59 05-09-2025 39,203 28,108 8,4 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:27 05-09-2025 39,1825 28,2168 7,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:01 05-09-2025 39,1832 28,1422 8,5 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:01 05-09-2025 39,2072 28,2005 13,1 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:37 05-09-2025 39,2375 28,1135 9,4 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:02 05-09-2025 39,1308 28,1303 8,5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:32 05-09-2025 39,196 28,177 10,9 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:41 05-09-2025 39,2153 28,0958 8,1 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:08 05-09-2025 39,197 28,1807 11,7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:46 05-09-2025 39,1458 28,1815 5,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:07 05-09-2025 39,2025 28,1653 11,2 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:37 05-09-2025 39,1885 28,1658 12 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:10 05-09-2025 39,194 28,1783 13 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:25 05-09-2025 39,1797 28,145 8,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:22 05-09-2025 39,1777 28,1857 9 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:25 05-09-2025 39,1948 28,1832 9,1 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:45 05-09-2025 39,2447 28,1888 8 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 05-09-2025 39,197 28,1633 13,2 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:42 05-09-2025 39,156 28,1348 3 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:19 05-09-2025 39,2045 28,077 7,9 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:47 05-09-2025 39,2333 28,0407 7,8 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:08 05-09-2025 39,1355 28,1497 16 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:28 05-09-2025 39,1898 28,2197 9,7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:53 05-09-2025 39,2352 28,1403 13,2 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:19 05-09-2025 39,2605 28,098 10,2 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:35 05-09-2025 39,2372 28,1127 10,4 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:32 05-09-2025 39,2138 28,1773 9,5 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:25 05-09-2025 39,2245 28,094 12,3 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:10 05-09-2025 39,1042 28,2298 16,8 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:05 05-09-2025 39,2363 28,079 9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:45 05-09-2025 39,1708 28,1422 10 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:03 05-09-2025 39,2122 28,0022 11,6 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:30 05-09-2025 39,1653 28,1283 12,6 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:50 05-09-2025 39,2642 28,1058 8,2 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:03 05-09-2025 39,2465 28,0617 8,3 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:36 05-09-2025 39,2392 28,166 18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:47 05-09-2025 39,1717 28,1265 12,3 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:58 05-09-2025 39,157 28,2413 8,5 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...