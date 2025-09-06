Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Eylül 2025

Tarih-saat 06 Eylül 2025 21:14:46 itibariyle Sındırgı () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:46 06-09-2025 39,25639 28,06917 5,16 3,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:29 06-09-2025 39,2502 28,0292 7,9 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:02 06-09-2025 39,2442 28,0787 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:01 06-09-2025 39,25528 28,11222 6,14 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:45 06-09-2025 39,2262 28,0507 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:44 06-09-2025 39,21167 28,07833 5,13 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:58 06-09-2025 39,2308 28,0355 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:58 06-09-2025 39,22972 28,0725 5,95 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:23 06-09-2025 39,1967 28,1523 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:22 06-09-2025 39,18917 28,17389 5,96 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:30 06-09-2025 39,12639 28,20056 7,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:56 06-09-2025 39,23861 28,03944 7,7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:56 06-09-2025 39,2097 28,0395 7,7 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:48 06-09-2025 39,2273 28,158 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:47 06-09-2025 39,23667 28,14528 5,87 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:32 06-09-2025 39,2453 28,1043 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:31 06-09-2025 39,23944 28,14472 9,02 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:42 06-09-2025 39,26778 28,09417 7,08 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:41 06-09-2025 39,2682 28,1308 14,1 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:17 06-09-2025 39,2242 28,0482 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:17 06-09-2025 39,22361 28,07306 5,81 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:17 06-09-2025 39,24194 28,14889 5,28 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:16 06-09-2025 39,2358 28,113 8,8 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:10 06-09-2025 39,2257 28,0977 11,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:09 06-09-2025 39,22389 28,13361 8,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:29 06-09-2025 39,15528 28,25944 6,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:29 06-09-2025 39,1787 28,2373 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:58 06-09-2025 39,20167 28,07083 7,13 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:58 06-09-2025 39,2473 28,0838 15,5 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:46 06-09-2025 39,2345 28,057 6,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:33 06-09-2025 39,18444 28,22722 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:58 06-09-2025 39,2308 28,126 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:58 06-09-2025 39,22694 28,10944 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:00 06-09-2025 39,20556 28,17667 5,69 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:59 06-09-2025 39,217 28,2013 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:24 06-09-2025 39,18083 28,185 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:51 06-09-2025 39,19111 28,25306 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:51 06-09-2025 39,1753 28,2547 17,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:20 06-09-2025 39,24333 28,165 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:45 06-09-2025 39,2 28,18917 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:08 06-09-2025 39,21778 28,21 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:14 06-09-2025 39,23361 28,18917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:23 06-09-2025 39,23389 28,18389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:22 06-09-2025 39,2487 28,1772 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:41 06-09-2025 39,20333 28,17306 5,68 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 06-09-2025 39,2097 28,1353 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:45 06-09-2025 39,21667 28,08417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:43 06-09-2025 39,16333 28,22056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:45 06-09-2025 39,15361 28,26972 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:44 06-09-2025 39,1548 28,2498 10,8 1,8
