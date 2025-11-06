Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Kasım 2025
06.11.2025 11:00
NTV
Haber Merkezi
Son dakika Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 06 Kasım 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 06 Kasım 2025 10:39 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 06 Kasım 2025.. Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:39
|39.2133
|28.1878
|12.05
|3.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:07
|39.1892
|28.3392
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:57
|39.2411
|28.1369
|8.22
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:34
|39.2236
|28.2972
|13.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:24
|39.1869
|28.1569
|9.88
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:11
|39.1336
|28.2806
|14.20
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:06
|39.1731
|28.2517
|10.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:42
|39.1544
|28.1744
|7.48
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:41
|39.1553
|28.2761
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:30
|39.1633
|28.1683
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:08
|39.2544
|28.1181
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:05
|39.2158
|28.2014
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:03
|39.1383
|28.2972
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:54
|39.2031
|28.1419
|10.07
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:42
|39.1894
|28.2197
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:32
|39.2019
|28.2008
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:29
|39.1647
|28.1703
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:26
|39.1753
|28.2928
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:16
|39.2094
|28.1600
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:07
|39.2264
|28.1433
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 06:48
|39.1592
|28.2092
|9.96
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 06:40
|39.1528
|28.2517
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 06:36
|39.1775
|28.2372
|5.69
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 06:21
|39.2142
|28.0989
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 06:07
|39.1942
|28.2922
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 05:53
|39.1717
|28.3147
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 05:38
|39.2025
|28.1583
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 05:26
|39.2600
|28.1439
|6.73
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 05:10
|39.1861
|28.3428
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 05:05
|39.2106
|28.1492
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:55
|39.1906
|28.2947
|8.11
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:50
|39.1731
|28.3022
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:45
|39.1822
|28.3053
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:35
|39.2247
|28.1533
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:31
|39.1561
|28.2519
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:27
|39.1711
|28.2719
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:17
|39.0958
|28.2064
|6.89
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:08
|39.1686
|28.3422
|5.06
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:06
|39.2222
|28.1714
|6.62
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:05
|39.2042
|28.2025
|4.17
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:02
|39.1833
|28.2289
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 04:00
|39.1331
|28.2875
|4.30
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:58
|39.1544
|28.2778
|6.12
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:56
|39.2144
|28.2328
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:50
|39.1831
|28.2894
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:49
|39.1747
|28.2672
|6.86
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:34
|39.1339
|28.2908
|4.03
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:33
|39.2172
|28.1392
|4.37
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:27
|39.2169
|28.1631
|8.36
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 03:17
|39.1711
|28.2364
|10.69
|0.90
Hurda teşviki ÖTV indiriminde son durum: 2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
Suriyeli askeri öğrenciler, TSK'da görev alacak mı? MSB'den açıklama
Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Kasım 2025