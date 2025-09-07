Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 07 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 07 Eylül 2025 12:35:09 itibariyle Sındırgı () 4,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 07 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:52 07-09-2025 39,17611 28,15194 8,06 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:09 07-09-2025 39,17528 28,16556 7,72 4,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:18 07-09-2025 39,25722 28,11472 6,98 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:45 07-09-2025 39,13361 28,21722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:45 07-09-2025 39,24944 28,08722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:12 07-09-2025 39,22611 28,14417 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:11 07-09-2025 39,2563 28,1723 3,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:15 07-09-2025 39,22444 28,16917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:56 07-09-2025 39,18472 28,2325 7,01 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:55 07-09-2025 39,192 28,1595 9,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:18 07-09-2025 39,1752 28,1937 14,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:18 07-09-2025 39,19111 28,20278 6,27 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:38 07-09-2025 39,21083 28,12 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:10 07-09-2025 39,15917 28,13583 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:07 07-09-2025 39,21472 28,16028 7,43 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:06 07-09-2025 39,2068 28,1617 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:28 07-09-2025 39,21 28,20111 6,99 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:28 07-09-2025 39,1832 28,1828 13,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:02 07-09-2025 39,17111 28,26056 6,55 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:02 07-09-2025 39,1313 28,3233 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:52 07-09-2025 39,20583 28,07722 6,99 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:51 07-09-2025 39,2543 28,0347 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:22 07-09-2025 39,24194 28,05306 5,89 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:11 07-09-2025 39,1707 28,1862 12,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:11 07-09-2025 39,22333 28,16056 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:41 07-09-2025 39,20861 28,14694 5,22 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:41 07-09-2025 39,18333 28,17222 6,98 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:41 07-09-2025 39,1707 28,1698 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:22 07-09-2025 39,18389 28,22333 6,96 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:22 07-09-2025 39,1642 28,199 13,9 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:01 07-09-2025 39,1308 28,3273 3,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:33 07-09-2025 39,18556 28,21 5,81 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:57 07-09-2025 39,185 28,25639 5,19 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:57 07-09-2025 39,1395 28,278 9,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:07 07-09-2025 39,1685 28,1787 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:07 07-09-2025 39,20722 28,20361 7,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:56 07-09-2025 39,22333 28,125 6,99 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:55 07-09-2025 39,2478 28,1267 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:31 07-09-2025 39,20528 28,23333 8,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:59 07-09-2025 39,23972 28,08111 7,04 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:59 07-09-2025 39,2152 28,0172 8,4 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:57 07-09-2025 39,2078 28,1155 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:57 07-09-2025 39,20278 28,13417 4,89 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:50 07-09-2025 39,225 28,1375 5,61 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:49 07-09-2025 39,2097 28,1348 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:57 07-09-2025 39,24556 28,06333 5,82 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:56 07-09-2025 39,2337 28,014 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:23 07-09-2025 39,23861 28,06444 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:23 07-09-2025 39,2293 28,1185 10,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:58 07-09-2025 39,1923 28,1255 13 2,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:11 07-09-2025 39,2563 28,1723 3,8 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:55 07-09-2025 39,192 28,1595 9,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:18 07-09-2025 39,1752 28,1937 14,2 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:06 07-09-2025 39,2068 28,1617 9,8 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:28 07-09-2025 39,1832 28,1828 13,8 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:02 07-09-2025 39,1313 28,3233 10 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:51 07-09-2025 39,2543 28,0347 9,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:11 07-09-2025 39,1707 28,1862 12,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:41 07-09-2025 39,1707 28,1698 11 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:22 07-09-2025 39,1642 28,199 13,9 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:01 07-09-2025 39,1308 28,3273 3,7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:57 07-09-2025 39,1395 28,278 9,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:07 07-09-2025 39,1685 28,1787 10,6 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:55 07-09-2025 39,2478 28,1267 8,2 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:59 07-09-2025 39,2152 28,0172 8,4 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:57 07-09-2025 39,2078 28,1155 8,1 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:49 07-09-2025 39,2097 28,1348 10,9 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:56 07-09-2025 39,2337 28,014 18,2 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:23 07-09-2025 39,2293 28,1185 10,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:58 07-09-2025 39,1923 28,1255 13 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:59 07-09-2025 39,0902 28,1555 17 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:54 07-09-2025 39,1595 28,207 16,9 1,4
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:37 07-09-2025 39,278 28,073 17,3 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:54 07-09-2025 39,2175 28,1943 9,7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:29 07-09-2025 39,2522 28,0657 10,6 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:04 07-09-2025 39,1707 28,2428 9,7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:10 07-09-2025 39,208 28,1975 7,7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:34 07-09-2025 39,2293 28,1197 10,1 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:45 07-09-2025 39,1318 28,2245 22,5 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:08 07-09-2025 39,1915 28,1815 11,4 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:13 07-09-2025 39,204 28,1572 16,3 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:59 07-09-2025 39,166 28,1863 9,9 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:08 07-09-2025 39,2083 28,236 10,2 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:23 07-09-2025 39,2352 28,092 11,3 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:56 07-09-2025 39,1725 28,1505 16,8 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:07 07-09-2025 39,2277 28,0458 8,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:12 07-09-2025 39,1873 28,069 8,1 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:17 07-09-2025 39,1965 28,2147 12,6 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:59 07-09-2025 39,2235 28,0073 9,9 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:02 07-09-2025 39,1775 28,2452 12,3 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:35 07-09-2025 39,1503 28,174 16,1 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:16 07-09-2025 39,1517 28,2283 17,2 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:29 07-09-2025 39,2027 28,158 7,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:56 07-09-2025 39,1602 28,2622 18,3 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:59 07-09-2025 39,1742 28,211 13,5 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:09 07-09-2025 39,2105 28,01 12 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:09 07-09-2025 39,1988 28,0928 15,9 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:43 07-09-2025 39,2548 28,0203 5,6 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:30 07-09-2025 39,2408 28,0703 16,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:55 07-09-2025 39,1827 28,2022 16,1 1,5
