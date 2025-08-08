Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 08 Ağustos 2025 03:21:31 itibariyle Sındırgı () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:31 08-08-2025 39,2348 28,072 8 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:31 08-08-2025 39,24278 28,065 9,97 3,9
Burhaniye (Balıkesir) 19:02:29 07-08-2025 39,52861 27,03083 5,34 2,1
DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) 19:02:28 07-08-2025 39,4987 27,0603 7,6 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:55 07-08-2025 39,50972 28,16056 10,2 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:32 07-08-2025 39,50417 28,14028 11,92 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:03:04 07-08-2025 39,47694 28,2925 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:06 07-08-2025 39,21389 28,18333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:01 07-08-2025 39,14194 28,19583 9,7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:00 07-08-2025 39,1813 28,187 8,3 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 20:08:49 05-08-2025 39,52639 28,17139 6,99 1,3
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 20:08:48 05-08-2025 39,4772 27,9923 19,3 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:17 05-08-2025 39,4778 28,1278 7,1 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:17 05-08-2025 39,50167 28,19917 6,61 1,8
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 12:30:35 05-08-2025 40,5017 27,5142 6,6 2,6
Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir) 12:30:35 05-08-2025 40,50972 27,53 5,56 2,3
CAKILLIK-(BALIKESIR) 10:21:49 05-08-2025 39,3898 27,8295 7,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:25 04-08-2025 39,50694 28,09083 6,99 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:24 04-08-2025 39,5133 28,1405 15 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:37 04-08-2025 39,48528 28,10194 6,72 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:37 04-08-2025 39,4848 28,1 14,8 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:32 04-08-2025 39,50694 28,15833 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:31 04-08-2025 39,4977 28,1045 13,3 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 14:20:01 04-08-2025 39,33417 28,85306 5,98 1,3
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 03:56:59 04-08-2025 40,4435 27,9827 9,5 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:55:46 03-08-2025 39,50861 28,17528 10,16 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:46 03-08-2025 39,478 28,0958 14,1 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:06 03-08-2025 39,5167 28,1143 15 1,5
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 02:59:57 03-08-2025 39,4107 28,1445 6 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 02:59:56 03-08-2025 39,40139 28,14806 10,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:29 03-08-2025 39,24833 28,32139 5,28 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:28 03-08-2025 39,208 28,3115 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:38:12 02-08-2025 39,14972 28,225 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:52 02-08-2025 39,49111 28,12722 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:52 02-08-2025 39,4348 28,0717 12 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:06 02-08-2025 39,51639 28,15861 7 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:05 02-08-2025 39,4623 28,1702 20,6 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:14 02-08-2025 39,131 28,1865 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:13 02-08-2025 39,21722 28,19833 7 1,8
TUZAKCI-GONEN (BALIKESIR) 13:17:25 01-08-2025 40,1537 27,6645 6,7 1,7
Gönen (Balıkesir) 13:17:25 01-08-2025 40,24611 27,73361 7 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 07:13:55 01-08-2025 39,43222 28,83028 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:32:03 31-07-2025 39,51333 28,11806 7,56 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:32:02 31-07-2025 39,4635 28,1133 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:30:14 31-07-2025 39,48472 28,13 6,56 1,6
ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) 11:26:20 31-07-2025 39,9837 28,0448 0 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:39 31-07-2025 39,13694 28,20056 6,59 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:38 31-07-2025 39,1498 28,1903 15 3,1
Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir) 07:48:01 31-07-2025 40,69222 27,45361 6,24 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:31 30-07-2025 39,1417 28,2178 5,5 3
