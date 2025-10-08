Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ekim 2025

Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 08 Ekim 2025 10:17:08 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 08 Ekim 2025.. Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:08 08-10-2025 39,1855 28,1827 10,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:08 08-10-2025 39,18389 28,19306 11,76 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:13 08-10-2025 39,2135 28,0867 9,6 1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:45 08-10-2025 39,2468 28,2098 8,3 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:53 08-10-2025 39,176 28,1815 6,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:05 08-10-2025 39,23944 28,16944 7,3 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:04 08-10-2025 39,2372 28,004 8,8 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:18 08-10-2025 39,1605 28,1383 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:18 08-10-2025 39,16889 28,14861 9,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:05 08-10-2025 39,19417 28,22167 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:41 08-10-2025 39,1825 28,1155 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:41 08-10-2025 39,18667 28,16056 7,49 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:03 08-10-2025 39,18417 28,16333 10,13 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:03 08-10-2025 39,1885 28,1468 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:35 08-10-2025 39,24417 28,14 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:34 08-10-2025 39,2235 28,1093 16,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:06 08-10-2025 39,2503 28,1527 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:05 08-10-2025 39,255 28,11972 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:53 08-10-2025 39,1613 28,1353 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:53 08-10-2025 39,18889 28,18778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:08 08-10-2025 39,16306 28,21111 10,69 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:08 08-10-2025 39,1493 28,2055 10,5 3,2
DEREKOY-(BALIKESIR) 05:36:58 08-10-2025 39,6182 27,737 8,6 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 05:36:57 08-10-2025 39,60639 27,77083 6,99 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:25 08-10-2025 39,1933 28,1685 13,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:25 08-10-2025 39,20417 28,17583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:00 08-10-2025 39,21917 28,17611 6,22 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:59 08-10-2025 39,21 28,1273 13,4 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:40 08-10-2025 39,1695 28,1785 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:40 08-10-2025 39,20472 28,20222 5,2 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:34 08-10-2025 39,1997 28,041 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:33 08-10-2025 39,24194 28,14667 4,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:44 08-10-2025 39,19222 28,20722 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:44 08-10-2025 39,163 28,1902 10 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:14 08-10-2025 39,2443 28,1057 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:14 08-10-2025 39,23583 28,1425 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:13 08-10-2025 39,225 28,16083 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:13 08-10-2025 39,2282 28,1407 9,6 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:00 08-10-2025 39,1908 28,0963 11 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:22 08-10-2025 39,2463 28,1443 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:21 08-10-2025 39,25639 28,09028 7 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:20 08-10-2025 39,2493 28,0513 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:26 08-10-2025 39,1802 28,1435 8,7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:08 08-10-2025 39,2412 28,0698 8,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:40 08-10-2025 39,20194 28,1 10,21 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:40 08-10-2025 39,1982 28,1 11,4 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:37 08-10-2025 39,2338 28,1227 7,7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:02 08-10-2025 39,1112 28,1445 14,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:46 08-10-2025 39,16444 28,17639 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:45 08-10-2025 39,1877 28,1613 13,2 1,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:08 08-10-2025 39,1855 28,1827 10,4 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:13 08-10-2025 39,2135 28,0867 9,6 1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:45 08-10-2025 39,2468 28,2098 8,3 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:53 08-10-2025 39,176 28,1815 6,8 2,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:04 08-10-2025 39,2372 28,004 8,8 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:18 08-10-2025 39,1605 28,1383 10,3 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:41 08-10-2025 39,1825 28,1155 9,3 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:03 08-10-2025 39,1885 28,1468 9 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:34 08-10-2025 39,2235 28,1093 16,7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:06 08-10-2025 39,2503 28,1527 8,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:53 08-10-2025 39,1613 28,1353 9,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:08 08-10-2025 39,1493 28,2055 10,5 3,2
DEREKOY-(BALIKESIR) 05:36:58 08-10-2025 39,6182 27,737 8,6 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:25 08-10-2025 39,1933 28,1685 13,4 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:59 08-10-2025 39,21 28,1273 13,4 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:40 08-10-2025 39,1695 28,1785 12 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:34 08-10-2025 39,1997 28,041 8,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:44 08-10-2025 39,163 28,1902 10 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:14 08-10-2025 39,2443 28,1057 8,8 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:13 08-10-2025 39,2282 28,1407 9,6 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:00 08-10-2025 39,1908 28,0963 11 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:22 08-10-2025 39,2463 28,1443 10,1 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:20 08-10-2025 39,2493 28,0513 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:26 08-10-2025 39,1802 28,1435 8,7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:08 08-10-2025 39,2412 28,0698 8,4 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:40 08-10-2025 39,1982 28,1 11,4 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:37 08-10-2025 39,2338 28,1227 7,7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:02 08-10-2025 39,1112 28,1445 14,6 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:45 08-10-2025 39,1877 28,1613 13,2 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:46 08-10-2025 39,244 28,1073 10,3 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:43 08-10-2025 39,2583 28,0112 8,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:56 07-10-2025 39,168 28,1395 9,3 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:57 07-10-2025 39,2323 28,0608 10,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:52 07-10-2025 39,1917 28,1578 9,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:32 07-10-2025 39,1678 28,1597 11,2 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:00 07-10-2025 39,1962 28,1577 11,5 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:12 07-10-2025 39,2285 28,055 7,4 2,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:47 07-10-2025 39,2375 28,092 11,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:48:41 07-10-2025 39,2078 28,1958 9,8 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:52 07-10-2025 39,2093 28,1485 11,6 1,8
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:17 07-10-2025 39,2462 28,2125 19,8 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:10 07-10-2025 39,183 28,174 9,3 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:33 07-10-2025 39,173 28,1407 18,3 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:50 07-10-2025 39,1402 28,2858 12,4 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:06 07-10-2025 39,1747 28,1418 9,7 1,8
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:40 07-10-2025 39,466 28,1608 11,1 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:03:10 07-10-2025 39,5128 28,177 11,4 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:00 07-10-2025 39,214 28,1008 8,7 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:18 07-10-2025 39,1843 28,299 7,7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:02 07-10-2025 39,1687 28,157 12,1 1,6
