Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 08 Eylül 2025 19:08:41 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:41 08-09-2025 39,20694 28,24083 6,33 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:37 08-09-2025 39,198 28,1472 9,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:03 08-09-2025 39,16222 28,17056 6,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:23 08-09-2025 39,15139 28,19833 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:32 08-09-2025 39,19389 28,21528 6,33 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:14 08-09-2025 39,1673 28,1572 5,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:14 08-09-2025 39,1875 28,18028 9,22 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:28 08-09-2025 39,16778 28,17333 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:23:28 08-09-2025 39,155 28,1428 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:09 08-09-2025 39,20722 28,14056 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:08 08-09-2025 39,2275 28,1388 4,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:38 08-09-2025 39,19028 28,13056 5,5 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:38 08-09-2025 39,159 28,1215 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:00 08-09-2025 39,19167 28,15139 5,32 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:00 08-09-2025 39,1587 28,0963 9,2 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:45:23 08-09-2025 39,2015 28,2295 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:23 08-09-2025 39,20806 28,25417 5,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:33 08-09-2025 39,21361 28,25861 6,53 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:17:01 08-09-2025 39,14 28,1785 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:00 08-09-2025 39,19306 28,18 10,5 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:38 08-09-2025 39,1453 28,229 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:37 08-09-2025 39,19056 28,23583 5,63 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:12 08-09-2025 39,25583 28,07306 10,31 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:12 08-09-2025 39,2377 28,03 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:29 08-09-2025 39,20528 28,24056 5,83 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:29 08-09-2025 39,1957 28,225 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:15 08-09-2025 39,14694 28,21028 7,06 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:14 08-09-2025 39,1277 28,1247 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:13 08-09-2025 39,20917 28,15944 8,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:07 08-09-2025 39,27111 28,01611 7 0,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:35 08-09-2025 39,2342 28,007 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:34 08-09-2025 39,2575 28,10028 9,77 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:40 08-09-2025 39,17167 28,17639 6,52 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:39 08-09-2025 39,1537 28,1323 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:21 08-09-2025 39,21694 28,24667 9,69 1
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:19 08-09-2025 39,3128 28,1707 18,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:01 08-09-2025 39,27 28,18722 10,07 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:01 08-09-2025 39,2765 28,1092 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:01 08-09-2025 39,17306 28,1725 10,2 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:01 08-09-2025 39,1672 28,0893 11,5 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:04 08-09-2025 39,1978 28,2218 9,3 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:21 08-09-2025 39,2433 28,038 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:21 08-09-2025 39,23917 28,07 7 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:23 08-09-2025 39,2605 28,1482 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:23 08-09-2025 39,20639 28,26028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:00 08-09-2025 39,17639 28,16833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:55 08-09-2025 39,17722 28,19 6,83 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:54 08-09-2025 39,1583 28,1913 16,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:28 08-09-2025 39,17083 28,18111 7,63 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:28 08-09-2025 39,1748 28,1585 16,2 3,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
