Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Eylül 2026
09.09.2026 20:00
NTV
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Tarih-saat 09 Eylül 2026 19:39 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 09 Eylül 2026.. Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 19:39
|39.2355
|28.1767
|5.58
|3.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 15:41
|39.0985
|28.2137
|7.00
|1.30
|İvrindi (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 15:18
|39.5497
|27.5612
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 13:35
|39.2198
|28.1650
|6.90
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 12:58
|39.2232
|28.1807
|7.00
|2.50
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [02.87 km] Gömeç (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 09:30
|39.4315
|26.8317
|7.04
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 02:45
|39.2093
|28.0503
|7.00
|1.00
|Altıeylül (Balıkesir)
|09 Eylül 2026 00:06
|39.5712
|27.8302
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 22:36
|39.1618
|28.1718
|10.55
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 22:10
|39.2335
|28.1207
|10.95
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Eylül 2026 20:22
|39.1273
|28.2183
|16.42
|1.40