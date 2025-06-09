Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Haziran 2025

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Tarih-saat 09 Haziran 2025 20:53:26 itibariyle Erdek () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 09 Haziran 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Erdek (Balıkesir) 20:53:26 09-06-2025 40,41083 27,89222 12,21 3,5
Dursunbey (Balıkesir) 16:38:16 09-06-2025 39,45972 28,80944 14,88 1,1
Manyas (Balıkesir) 01:20:39 09-06-2025 40,03333 27,83528 7,55 2,2
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 01:20:38 09-06-2025 40,041 27,8485 17,1 2,5
Altıeylül (Balıkesir) 23:38:26 07-06-2025 39,55611 28,08667 6,99 0,9
Gönen (Balıkesir) 00:41:22 07-06-2025 40,07972 27,75056 5,09 1,3
ALASAR-GONEN (BALIKESIR) 00:41:21 07-06-2025 40,0637 27,7688 5,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 15:23:15 06-06-2025 39,39306 28,46944 7 1,9
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 15:23:15 06-06-2025 39,398 28,4958 5,4 1,8
Marmara Denizi - [15.17 km] Marmara (Balıkesir) 14:57:34 06-06-2025 40,78833 27,68056 7,38 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:59:02 06-06-2025 39,2925 28,1925 6,55 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 06-06-2025 39,31722 28,15111 7 1
Burhaniye (Balıkesir) 07:13:30 06-06-2025 39,46556 27,00722 11,85 1,1
SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) 07:13:30 06-06-2025 39,4665 26,98 11,9 1,4
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 03:57:49 06-06-2025 39,658 27,8287 10,4 1,9
Karesi (Balıkesir) 03:57:48 06-06-2025 39,65139 27,84694 14,33 1,9
Dursunbey (Balıkesir) 16:53:01 05-06-2025 39,53139 28,89528 7 1,1
KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) 16:53:00 05-06-2025 39,553 28,9477 20,9 1,3
Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir) 14:29:16 05-06-2025 40,705 27,75639 7,08 1,6
Karesi (Balıkesir) 14:02:29 05-06-2025 39,86806 27,85306 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 05-06-2025 39,4875 28,13778 6,98 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:52 05-06-2025 39,50556 28,16444 6,97 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:43 05-06-2025 39,47556 28,15917 7,02 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:43 05-06-2025 39,461 28,1525 19,1 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:41 04-06-2025 39,48444 28,17389 7 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:40 04-06-2025 39,4583 28,1028 12,4 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:55 04-06-2025 39,442 28,1145 7,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:55 04-06-2025 39,47917 28,16972 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:14:07 04-06-2025 39,50528 28,16417 7 1,5
Dursunbey (Balıkesir) 16:10:13 04-06-2025 39,76306 28,67306 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:47 04-06-2025 39,44639 28,13972 7,01 1,8
BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:47 04-06-2025 39,3942 28,1297 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:59 04-06-2025 39,24056 28,15361 7,84 1,5
Gönen (Balıkesir) 18:47:21 03-06-2025 40,085 27,75944 7,01 2,3
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 18:47:21 03-06-2025 40,094 27,7415 13,2 2,6
Manyas (Balıkesir) 18:15:37 03-06-2025 40,02667 27,87306 7,01 1,5
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 18:15:36 03-06-2025 40,061 27,8165 19,7 1,7
YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:14 03-06-2025 39,4777 28,2427 14,3 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:14 03-06-2025 39,42306 28,24944 6,59 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:11 02-06-2025 39,46056 28,15917 7,05 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:10 02-06-2025 39,4392 28,1703 9,2 2
Manyas (Balıkesir) 03:24:34 02-06-2025 40,01694 27,95194 8,2 1,3
KAPAKLI-MANYAS (BALIKESIR) 03:24:33 02-06-2025 40,0227 27,9517 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:33 01-06-2025 39,46861 28,15806 7 1,9
Manyas (Balıkesir) 10:18:30 01-06-2025 40,05056 27,82583 7,2 1,6
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:18:29 01-06-2025 40,0417 27,8462 17,8 1,7
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 10:16:18 01-06-2025 40,041 27,878 10,7 2
Manyas (Balıkesir) 10:16:17 01-06-2025 40,03889 27,82694 7,17 2,1
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:15:32 01-06-2025 40,033 27,8492 11 3,1
Manyas (Balıkesir) 10:15:32 01-06-2025 40,04333 27,86083 14,42 2,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 01:20:38 09-06-2025 40,041 27,8485 17,1 2,5
ALASAR-GONEN (BALIKESIR) 00:41:21 07-06-2025 40,0637 27,7688 5,4 1,6
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 15:23:15 06-06-2025 39,398 28,4958 5,4 1,8
SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) 07:13:30 06-06-2025 39,4665 26,98 11,9 1,4
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 03:57:49 06-06-2025 39,658 27,8287 10,4 1,9
KARDESLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) 16:53:00 05-06-2025 39,553 28,9477 20,9 1,3
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:43 05-06-2025 39,461 28,1525 19,1 2
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:40 04-06-2025 39,4583 28,1028 12,4 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:55 04-06-2025 39,442 28,1145 7,9 1,6
BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:47 04-06-2025 39,3942 28,1297 7,9 1,9
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) 18:47:21 03-06-2025 40,094 27,7415 13,2 2,6
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 18:15:36 03-06-2025 40,061 27,8165 19,7 1,7
YOLBASI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:14 03-06-2025 39,4777 28,2427 14,3 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:10 02-06-2025 39,4392 28,1703 9,2 2
KAPAKLI-MANYAS (BALIKESIR) 03:24:33 02-06-2025 40,0227 27,9517 5 1,6
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:18:29 01-06-2025 40,0417 27,8462 17,8 1,7
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 10:16:18 01-06-2025 40,041 27,878 10,7 2
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 10:15:32 01-06-2025 40,033 27,8492 11 3,1
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:57:54 01-06-2025 40,0492 27,8462 16,7 2,9
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:56:33 01-06-2025 40,0257 27,8545 15,5 2,1
HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) 08:55:22 01-06-2025 40,0563 27,8698 13,1 1,7
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) 08:51:58 01-06-2025 40,0508 27,8348 17,2 1,3
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 08:50:11 01-06-2025 40,0245 27,88 17,3 2
AVUNDUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 22:48:38 31-05-2025 39,4035 27,0393 12 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:18 31-05-2025 39,494 28,1112 13,4 1,6
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:33:27 31-05-2025 39,5408 28,1653 8,7 1,6
CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 14:23:15 31-05-2025 39,5845 28,87 11 1,8
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 31-05-2025 39,3427 28,0428 21,7 0,9
YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR) 14:56:17 30-05-2025 39,4113 28,2038 6,5 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:35 30-05-2025 39,4883 28,1485 9,8 2,1
BURHANIYE (BALIKESIR) 00:07:08 30-05-2025 39,4988 26,9423 10,1 2,1
KABAKDERE-(BALIKESIR) 23:57:11 29-05-2025 39,6753 27,8402 7,8 2
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:10:12 29-05-2025 39,5358 28,2113 13,9 1,1
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:41 29-05-2025 39,5113 28,143 8,6 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:00 29-05-2025 39,5198 28,1288 8,9 1,6
KUSKAYA-(BALIKESIR) 13:51:30 29-05-2025 39,4213 27,8908 5 2,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:47 29-05-2025 39,5415 28,1232 5 1,9
KABAKDERE (BALIKESIR) 01:26:10 29-05-2025 39,67 27,8348 9,6 2,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:34 28-05-2025 39,498 28,0977 8,2 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:48 28-05-2025 39,515 28,1642 13,9 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:13:13 28-05-2025 39,511 28,1102 6,6 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:03:28 28-05-2025 39,4588 28,1427 5 2,1
BALIKESIR (BALIKESIR) 07:32:49 28-05-2025 39,6625 27,9063 12,3 1,1
IVRINDI (BALIKESIR) 06:28:05 28-05-2025 39,5897 27,4905 7 1,6
SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:58:44 27-05-2025 40,3213 27,705 5,4 2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 13:06:55 26-05-2025 39,5522 28,1657 15,6 1,3
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:31 26-05-2025 39,4668 28,1668 8 1,9
TURKOZU-AYVALIK (BALIKESIR) 14:26:42 25-05-2025 39,2895 26,8107 18,6 1,1
KOYLUKOYU-(BALIKESIR) 13:02:24 25-05-2025 39,654 28,0147 4 0,8
SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) 04:39:52 25-05-2025 39,4565 27,5298 8,4 1,4
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