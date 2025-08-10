Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 10 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

Tarih-saat 10 Ağustos 2025 04:46:53 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:52 10-08-2025 39,18583 28,07278 6,62 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:53 10-08-2025 39,23472 28,05806 6,97 3,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:07 09-08-2025 39,216 28,0613 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:07 09-08-2025 39,2175 28,09111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:58 09-08-2025 39,23583 28,04 10,99 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:01 09-08-2025 39,51861 28,20278 8,87 1,6
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:59 09-08-2025 39,408 28,0957 7,5 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:58 09-08-2025 39,4925 28,15306 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:58 09-08-2025 39,4888 28,1365 9,9 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:11 09-08-2025 39,231 28,0782 6,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:10 09-08-2025 39,24278 28,20556 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:32 09-08-2025 39,2425 28,03944 7,41 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:32 09-08-2025 39,218 28,0692 8,7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:07 09-08-2025 39,2252 28,0558 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:06 09-08-2025 39,27167 28,20639 7 1,3
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:01 09-08-2025 39,4062 28,0752 10,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:59 09-08-2025 39,35361 28,10639 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:29 09-08-2025 39,2315 28,0823 11 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:29 09-08-2025 39,23583 28,07389 6,98 3,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:41 09-08-2025 39,2038 28,0168 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:41 09-08-2025 39,25 28,07278 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:12 09-08-2025 39,23167 28,075 6,41 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:12 09-08-2025 39,2303 28,0425 8,7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:54 08-08-2025 39,2317 28,0833 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:53 08-08-2025 39,25306 28,07639 9,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:22 08-08-2025 39,15056 28,12222 6,07 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:20 08-08-2025 39,2267 28,0475 3,6 2,2
Dursunbey (Balıkesir) 16:20:57 08-08-2025 39,38028 28,85 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:18:37 08-08-2025 39,52583 28,17611 6,98 1,5
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:18:36 08-08-2025 39,4797 28,0658 13,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:55 08-08-2025 39,38861 27,97639 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:17 08-08-2025 39,2255 28,0508 2,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:17 08-08-2025 39,24611 28,0625 6,96 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:56 08-08-2025 39,24028 28,0725 6,87 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:55 08-08-2025 39,2288 28,0345 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:02 08-08-2025 39,25556 28,07806 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:02 08-08-2025 39,2353 28,0205 16,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:17 08-08-2025 39,2558 28,1217 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:16 08-08-2025 39,25444 28,0775 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:07 08-08-2025 39,23444 28,065 5,84 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:06 08-08-2025 39,2283 28,052 3,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:31 08-08-2025 39,24278 28,065 9,97 3,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:31 08-08-2025 39,2348 28,072 8 3,9
Burhaniye (Balıkesir) 19:02:29 07-08-2025 39,52861 27,03083 5,34 2,1
DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) 19:02:28 07-08-2025 39,4987 27,0603 7,6 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:55 07-08-2025 39,50972 28,16056 10,2 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:32 07-08-2025 39,50417 28,14028 11,92 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:03:04 07-08-2025 39,47694 28,2925 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:06 07-08-2025 39,21389 28,18333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:01 07-08-2025 39,14194 28,19583 9,7 1,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:07 09-08-2025 39,216 28,0613 11,2 1,8
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:59 09-08-2025 39,408 28,0957 7,5 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:58 09-08-2025 39,4888 28,1365 9,9 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:11 09-08-2025 39,231 28,0782 6,9 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:32 09-08-2025 39,218 28,0692 8,7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:07 09-08-2025 39,2252 28,0558 8,3 1,5
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:01 09-08-2025 39,4062 28,0752 10,8 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:29 09-08-2025 39,2315 28,0823 11 3,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:41 09-08-2025 39,2038 28,0168 8,1 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:12 09-08-2025 39,2303 28,0425 8,7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:54 08-08-2025 39,2317 28,0833 5,3 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:20 08-08-2025 39,2267 28,0475 3,6 2,2
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:18:36 08-08-2025 39,4797 28,0658 13,9 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:17 08-08-2025 39,2255 28,0508 2,9 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:55 08-08-2025 39,2288 28,0345 5,5 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:02 08-08-2025 39,2353 28,0205 16,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:17 08-08-2025 39,2558 28,1217 4,3 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:06 08-08-2025 39,2283 28,052 3,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:31 08-08-2025 39,2348 28,072 8 3,9
DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) 19:02:28 07-08-2025 39,4987 27,0603 7,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:00 07-08-2025 39,1813 28,187 8,3 1,2
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 20:08:48 05-08-2025 39,4772 27,9923 19,3 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:17 05-08-2025 39,4778 28,1278 7,1 2
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 12:30:35 05-08-2025 40,5017 27,5142 6,6 2,6
CAKILLIK-(BALIKESIR) 10:21:49 05-08-2025 39,3898 27,8295 7,6 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:24 04-08-2025 39,5133 28,1405 15 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:37 04-08-2025 39,4848 28,1 14,8 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:31 04-08-2025 39,4977 28,1045 13,3 1,3
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 03:56:59 04-08-2025 40,4435 27,9827 9,5 1,5
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:46 03-08-2025 39,478 28,0958 14,1 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:55:06 03-08-2025 39,5167 28,1143 15 1,5
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 02:59:57 03-08-2025 39,4107 28,1445 6 2,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:28 03-08-2025 39,208 28,3115 7,4 1,8
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:52 02-08-2025 39,4348 28,0717 12 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:05 02-08-2025 39,4623 28,1702 20,6 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:14 02-08-2025 39,131 28,1865 10,4 1,8
TUZAKCI-GONEN (BALIKESIR) 13:17:25 01-08-2025 40,1537 27,6645 6,7 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:32:02 31-07-2025 39,4635 28,1133 5 1,8
ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) 11:26:20 31-07-2025 39,9837 28,0448 0 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:38 31-07-2025 39,1498 28,1903 15 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:31 30-07-2025 39,1417 28,2178 5,5 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:27 30-07-2025 39,1503 28,2587 15,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:19 30-07-2025 39,1423 28,1935 10 3,3
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:07:11 30-07-2025 39,5082 28,0338 9,6 1,7
AKCAKOY-(BALIKESIR) 18:05:31 30-07-2025 39,4662 27,9312 16,5 1,7
CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR) 13:34:10 30-07-2025 39,425 27,1705 4,7 1,4
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:57:37 30-07-2025 39,4675 28,1412 0 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:07 29-07-2025 39,1465 28,176 9,9 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:49 29-07-2025 39,468 28,1653 15 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:53 29-07-2025 39,5155 28,1268 22,2 1,5
