Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ekim 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 12 Ekim 2025 09:33:34 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Ekim 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:34 12-10-2025 39,21694 28,1175 10,28 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:33 12-10-2025 39,19056 28,21056 8,44 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:32 12-10-2025 39,1688 28,2163 14,8 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:55 12-10-2025 39,203 28,0365 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:14 12-10-2025 39,21361 28,18389 8,29 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:14 12-10-2025 39,202 28,1638 12,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:19 12-10-2025 39,17139 28,17333 8,04 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:18 12-10-2025 39,1918 28,1275 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:44 12-10-2025 39,13556 28,08528 7,08 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:57 12-10-2025 39,16667 28,17333 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:56 12-10-2025 39,1503 28,2392 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:49 12-10-2025 39,17556 28,17944 6,54 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:48 12-10-2025 39,1795 28,1782 10,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:21 12-10-2025 39,16639 28,15806 5,03 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:21 12-10-2025 39,1742 28,1578 9,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:50 12-10-2025 39,1645 28,2157 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:49 12-10-2025 39,17333 28,24167 10,61 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:29 12-10-2025 39,192 28,1453 13,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:29 12-10-2025 39,22944 28,12111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:42 12-10-2025 39,2225 28,02556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:13 12-10-2025 39,22056 28,01278 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:00 12-10-2025 39,18194 28,1175 7 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:59 12-10-2025 39,2315 28,1262 5,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:23 12-10-2025 39,20694 28,2 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:25 12-10-2025 39,21667 28,11472 6,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:51 12-10-2025 39,18111 28,16694 6,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:58 12-10-2025 39,17639 28,19028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:41 12-10-2025 39,16056 28,24389 5,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:01 12-10-2025 39,255 28,10944 8,02 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:44 11-10-2025 39,20444 28,155 10,25 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:44 11-10-2025 39,1958 28,1313 8,3 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:46 11-10-2025 39,205 28,1673 11,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:46 11-10-2025 39,21 28,15944 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:32 11-10-2025 39,16694 28,14222 6,58 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:32 11-10-2025 39,1517 28,1882 9,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:36 11-10-2025 39,27056 28,085 11,13 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:36 11-10-2025 39,2452 28,0708 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:38 11-10-2025 39,14167 28,22306 7,01 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:37 11-10-2025 39,2187 28,1655 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:04 11-10-2025 39,27889 28,07 7 3,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:04 11-10-2025 39,2487 28,0673 14,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:38 11-10-2025 39,26972 28,09028 7,05 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:33 11-10-2025 39,51111 28,12333 7 0,9
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 18:27:30 11-10-2025 39,555 28,1702 5 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:25:12 11-10-2025 39,52167 28,17 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:25:12 11-10-2025 39,5143 28,1473 8,7 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:57 11-10-2025 39,2812 28,0892 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:57 11-10-2025 39,27333 28,05833 10,48 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:24 11-10-2025 39,28417 28,03583 8,65 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:24 11-10-2025 39,2502 27,9945 4,8 1,5
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:32 12-10-2025 39,1688 28,2163 14,8 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:55 12-10-2025 39,203 28,0365 13,1 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:14 12-10-2025 39,202 28,1638 12,1 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:18 12-10-2025 39,1918 28,1275 8,6 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:56 12-10-2025 39,1503 28,2392 9,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:48 12-10-2025 39,1795 28,1782 10,9 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:21 12-10-2025 39,1742 28,1578 9,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:50 12-10-2025 39,1645 28,2157 10,6 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:29 12-10-2025 39,192 28,1453 13,6 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:59 12-10-2025 39,2315 28,1262 5,1 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:44 11-10-2025 39,1958 28,1313 8,3 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:46 11-10-2025 39,205 28,1673 11,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:32 11-10-2025 39,1517 28,1882 9,8 0,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:36 11-10-2025 39,2452 28,0708 11,4 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:37 11-10-2025 39,2187 28,1655 11,9 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:04 11-10-2025 39,2487 28,0673 14,9 3,2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 18:27:30 11-10-2025 39,555 28,1702 5 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:25:12 11-10-2025 39,5143 28,1473 8,7 1,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:57 11-10-2025 39,2812 28,0892 11 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:24 11-10-2025 39,2502 27,9945 4,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:19 11-10-2025 39,1415 28,154 10,9 1,6
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 13:34:23 11-10-2025 39,5325 28,0028 13,2 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:22 11-10-2025 39,207 28,1473 7,8 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:14 11-10-2025 39,2402 28,2593 8,3 1,9
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 11:00:31 11-10-2025 40,4815 27,5482 9,4 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:34 11-10-2025 39,1863 28,1903 8,6 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:45 11-10-2025 39,147 28,158 14,4 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:16 11-10-2025 39,1773 28,1503 9 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:42 11-10-2025 39,2492 28,1578 7,5 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:25 11-10-2025 39,1617 28,1318 9,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:31 11-10-2025 39,161 28,085 11,3 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:02 11-10-2025 39,1958 28,237 12,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:22 11-10-2025 39,1758 28,1472 9,5 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:43 11-10-2025 39,2537 28,0545 5,4 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:13 11-10-2025 39,2493 28,0568 8,3 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:29 11-10-2025 39,2495 28,0053 6,2 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:12 11-10-2025 39,1558 28,1285 12 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:55 11-10-2025 39,237 28,069 9,8 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:37 11-10-2025 39,2202 28,2015 9,5 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:49 10-10-2025 39,255 28,055 7,8 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:03 10-10-2025 39,198 28,1352 14,4 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:46 10-10-2025 39,1772 28,1807 13,7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:14 10-10-2025 39,1993 28,1498 7,7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:28 10-10-2025 39,235 28,1005 8,2 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:34 10-10-2025 39,1937 28,073 14,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:09 10-10-2025 39,1828 28,1333 4,6 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:45 10-10-2025 39,1657 28,1857 9,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:09 10-10-2025 39,1755 28,167 3,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:05 10-10-2025 39,1453 28,1735 12,3 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:56 10-10-2025 39,1888 28,0998 8,9 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...