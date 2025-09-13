Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 13 Eylül 2025 18:17:25 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 13 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:25 13-09-2025 39,1993 28,1688 12,6 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:25 13-09-2025 39,20056 28,16889 12,42 3,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 13-09-2025 39,1735 28,2455 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:30 13-09-2025 39,25278 28,04194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:48 13-09-2025 39,18361 28,27278 5,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:56 13-09-2025 39,20694 28,19778 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:21 13-09-2025 39,23167 28,04694 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:21 13-09-2025 39,2227 28,0593 8,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:02 13-09-2025 39,1467 28,1693 16,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:02 13-09-2025 39,15861 28,20611 6,85 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:03 13-09-2025 39,19611 28,17639 10,56 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:02 13-09-2025 39,154 28,0868 11,5 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:41 13-09-2025 39,2497 27,9487 6,4 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:06 13-09-2025 39,2517 28,0873 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:05 13-09-2025 39,25417 28,10444 5,94 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:22 13-09-2025 39,2393 28,0672 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:22 13-09-2025 39,2775 28,09028 4,39 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:52 13-09-2025 39,25306 28,07139 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:03 13-09-2025 39,1902 28,2742 7,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:02 13-09-2025 39,18861 28,2375 7,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:55 13-09-2025 39,15444 28,24139 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:54 13-09-2025 39,1442 28,2087 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:40 13-09-2025 39,25417 28,13306 6,44 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 13-09-2025 39,1697 28,1227 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:42 13-09-2025 39,18889 28,22639 7,03 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:42 13-09-2025 39,158 28,1828 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:42 13-09-2025 39,15389 28,15833 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:41 13-09-2025 39,1565 28,1693 10,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:17 13-09-2025 39,1702 28,19 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:16 13-09-2025 39,19972 28,26278 6,31 1,4
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:42 13-09-2025 39,4522 28,1858 13,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:42 13-09-2025 39,46 28,12694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 13-09-2025 39,23361 28,10833 5,45 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:30 13-09-2025 39,1567 28,1752 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:29 13-09-2025 39,21944 28,23528 7,83 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:41 13-09-2025 39,171 28,2377 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:40 13-09-2025 39,17361 28,26944 5,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:35 13-09-2025 39,17917 28,26139 6,61 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:35 13-09-2025 39,1915 28,2618 18,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:59 13-09-2025 39,20972 28,10056 7,44 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:59 13-09-2025 39,1923 28,0637 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:23 13-09-2025 39,21833 28,09167 6,56 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:23 13-09-2025 39,1973 28,0688 8,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:27 13-09-2025 39,21806 28,20722 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:26 13-09-2025 39,2657 28,1123 6,5 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:06 13-09-2025 39,1825 28,2745 5,2 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:30 13-09-2025 39,1958 28,2273 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:30 13-09-2025 39,1825 28,25333 5,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:38 13-09-2025 39,18889 28,25056 5,89 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:37 13-09-2025 39,1708 28,2375 10,5 2,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:25 13-09-2025 39,1993 28,1688 12,6 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 13-09-2025 39,1735 28,2455 10,5 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:21 13-09-2025 39,2227 28,0593 8,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:02 13-09-2025 39,1467 28,1693 16,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:02 13-09-2025 39,154 28,0868 11,5 1,5
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:41 13-09-2025 39,2497 27,9487 6,4 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:06 13-09-2025 39,2517 28,0873 7,9 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:22 13-09-2025 39,2393 28,0672 9,4 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:03 13-09-2025 39,1902 28,2742 7,2 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:54 13-09-2025 39,1442 28,2087 17,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 13-09-2025 39,1697 28,1227 13,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:42 13-09-2025 39,158 28,1828 14,5 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:41 13-09-2025 39,1565 28,1693 10,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:17 13-09-2025 39,1702 28,19 10,6 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:42 13-09-2025 39,4522 28,1858 13,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:30 13-09-2025 39,1567 28,1752 12,9 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:41 13-09-2025 39,171 28,2377 9,9 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:35 13-09-2025 39,1915 28,2618 18,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:59 13-09-2025 39,1923 28,0637 8,7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:23 13-09-2025 39,1973 28,0688 8,9 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:26 13-09-2025 39,2657 28,1123 6,5 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:06 13-09-2025 39,1825 28,2745 5,2 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:30 13-09-2025 39,1958 28,2273 9,8 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:37 13-09-2025 39,1708 28,2375 10,5 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:17 13-09-2025 39,1778 28,242 12,4 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:08 13-09-2025 39,1747 28,191 14 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:52 13-09-2025 39,2157 28,0722 9,8 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:41 13-09-2025 39,1592 28,2002 17,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:55 13-09-2025 39,1248 28,1332 14,6 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:36 13-09-2025 39,2635 28,0673 13,8 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:00 13-09-2025 39,1308 28,1852 20,6 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:32 13-09-2025 39,1773 28,2423 11,2 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:25 13-09-2025 39,214 28,0803 8 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:27:39 13-09-2025 39,1773 28,2335 5,1 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:13 13-09-2025 39,2255 28,2598 14 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:46 13-09-2025 39,2118 28,2348 22,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:01 13-09-2025 39,2245 28,0937 7,4 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:45 13-09-2025 39,1723 28,273 8,8 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:42 13-09-2025 39,2445 28,0347 9,4 2,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:58 13-09-2025 39,2538 28,1588 11,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:59 13-09-2025 39,1413 28,1877 9,7 1,1
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:08 13-09-2025 39,3137 28,059 5,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:38 13-09-2025 39,1572 28,2138 14,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:21 13-09-2025 39,1738 28,2202 16,4 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:45 13-09-2025 39,183 28,2275 14,6 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:25 13-09-2025 39,1595 28,1542 11,2 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:14 13-09-2025 39,2218 28,0123 7,5 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:09 13-09-2025 39,221 28,1562 7,9 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:46 13-09-2025 39,218 28,1717 11,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:57 13-09-2025 39,1828 28,2538 9,6 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...