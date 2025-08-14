Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Ağustos 2025

Tarih-saat 14 Ağustos 2025 00:01:50 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:50 14-08-2025 39,18972 28,20833 6,34 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:49 14-08-2025 39,188 28,185 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:17 13-08-2025 39,12444 28,15861 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:06 13-08-2025 39,23778 28,07528 7,29 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:01 13-08-2025 39,25139 28,03972 9,29 3,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00) 23:54:00 13-08-2025 39,2387 28,0237 13,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:53 13-08-2025 39,26861 28,15667 5,63 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:36 13-08-2025 39,207 28,0107 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:20 13-08-2025 39,24 28,05222 8,51 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:59 13-08-2025 39,2155 28,1375 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:59 13-08-2025 39,20389 28,18806 6,99 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:05 13-08-2025 39,202 28,0813 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:05 13-08-2025 39,1925 28,09 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:16 13-08-2025 39,19806 28,1875 9,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:16 13-08-2025 39,1788 28,1607 14,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:32 13-08-2025 39,18972 28,18528 8,95 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:32 13-08-2025 39,1832 28,1775 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:32 13-08-2025 39,16972 28,14167 7,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:03 13-08-2025 39,24333 28,07028 1,76 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 13-08-2025 39,20278 28,21083 10,39 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:31 13-08-2025 39,25444 28,17083 6,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:11 13-08-2025 39,18444 28,10944 6,32 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:10 13-08-2025 39,2035 28,0385 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:39 13-08-2025 39,23583 28,07528 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:50 13-08-2025 39,20667 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:04 13-08-2025 39,25111 28,0925 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:33 13-08-2025 39,18583 28,11861 6,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:55 13-08-2025 39,21917 28,16444 10,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:59 13-08-2025 39,15528 28,13639 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:49 13-08-2025 39,21667 28,18611 8,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:53 13-08-2025 39,21861 28,01333 6,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:31 13-08-2025 39,23139 28,06944 8,74 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:32 13-08-2025 39,17583 28,18111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:49 13-08-2025 39,13861 28,17528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:36 13-08-2025 39,19972 28,13583 10,77 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:47 13-08-2025 39,18556 28,14111 8,35 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:15 13-08-2025 39,2 28,17972 10,76 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:15 13-08-2025 39,1978 28,1487 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:02 13-08-2025 39,23667 28,1 6,75 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:01 13-08-2025 39,2302 28,071 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:42 13-08-2025 39,25528 28,16167 6,92 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:41 13-08-2025 39,235 28,1402 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:42 13-08-2025 39,20083 28,17583 6,97 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:40 13-08-2025 39,2082 28,1307 9,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 13-08-2025 39,2328 28,0852 14,8 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:57 13-08-2025 39,2485 28,0983 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:22 13-08-2025 39,15528 28,15528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:21 13-08-2025 39,1438 28,1658 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:55 13-08-2025 39,20389 28,13361 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 13-08-2025 39,17111 28,20583 6,98 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
