Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 16 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 16 Ağustos 2025 01:08:43 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:17 16-08-2025 39,16 28,159 14,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:50 16-08-2025 39,1862 28,0762 10,1 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:45 16-08-2025 39,2108 28,021 8,4 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:49 16-08-2025 39,2562 28,0168 26,5 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:17 16-08-2025 39,197 28,155 12,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:40 16-08-2025 39,187 28,1513 9,1 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:47 16-08-2025 39,1178 28,2512 21,5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:16 16-08-2025 39,1477 28,1705 15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:44 16-08-2025 39,1988 28,1575 7,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:43 16-08-2025 39,21111 28,17194 10,15 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:58 16-08-2025 39,1813 28,0738 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:29 16-08-2025 39,16972 28,13417 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:29 16-08-2025 39,1472 28,12 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:37 16-08-2025 39,26722 28,09861 7,65 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:09 16-08-2025 39,20139 28,11472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:40 16-08-2025 39,21611 28,11972 7,02 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:04 16-08-2025 39,1443 28,1012 26,2 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:29 16-08-2025 39,1823 28,1523 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:40 16-08-2025 39,18222 28,11944 7,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:40 16-08-2025 39,1827 28,125 3,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:14 16-08-2025 39,21167 28,17361 7,01 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:13 16-08-2025 39,1997 28,1485 12,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:01 16-08-2025 39,155 28,12139 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:36 16-08-2025 39,24028 28,13611 6,99 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:36 16-08-2025 39,227 28,1138 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:47 16-08-2025 39,23278 28,0175 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:47 16-08-2025 39,222 28,0093 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:27 16-08-2025 39,22194 28,09083 7,01 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:27 16-08-2025 39,1955 28,1185 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:19 16-08-2025 39,15194 28,19722 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:24 16-08-2025 39,23611 28,16444 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:45 16-08-2025 39,18528 28,16444 7,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:44 16-08-2025 39,15639 28,19056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:26 16-08-2025 39,24306 27,99111 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:16:51 16-08-2025 39,15 28,21528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:52 16-08-2025 39,22417 28,08694 7,26 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:51 16-08-2025 39,225 28,08 6,99 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:51 16-08-2025 39,2082 28,0463 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:45 16-08-2025 39,20583 28,14 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:45 16-08-2025 39,1882 28,1172 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:38 16-08-2025 39,24222 28,08472 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 16-08-2025 39,21056 28,09361 6,95 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:22 16-08-2025 39,2067 28,0652 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:42 16-08-2025 39,23278 28,13083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:13 16-08-2025 39,19917 28,13806 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:03 16-08-2025 39,1492 28,1967 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:03 16-08-2025 39,16472 28,18472 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:17 16-08-2025 39,18861 28,17667 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:44 16-08-2025 39,17583 28,12556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:25 16-08-2025 39,17556 28,15611 7,03 1,4
