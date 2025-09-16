Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Eylül 2025

Tarih-saat 16 Eylül 2025 19:36:59 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:59 16-09-2025 39,1775 28,18278 7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:49 16-09-2025 39,14222 28,13583 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:48 16-09-2025 39,13 28,123 9,9 2,8
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 18:47:43 16-09-2025 39,3255 27,8182 13,6 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:44:41 16-09-2025 39,525 28,14278 7,01 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:04 16-09-2025 39,191 28,2353 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:04 16-09-2025 39,18889 28,26528 5,87 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:15 16-09-2025 39,19139 28,16861 6,28 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:04 16-09-2025 39,1558 28,1158 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:03 16-09-2025 39,17028 28,16889 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:47 16-09-2025 39,25389 28,05056 7,14 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:57 16-09-2025 39,19917 28,32778 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:08 16-09-2025 39,1837 28,2543 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:07 16-09-2025 39,23361 28,17028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:11 16-09-2025 39,1925 28,19472 6,93 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:46 16-09-2025 39,1593 28,1348 17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:45 16-09-2025 39,20472 28,11944 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:13 16-09-2025 39,1328 28,306 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:12 16-09-2025 39,19556 28,25083 6,91 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:22 16-09-2025 39,2243 28,1897 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:22 16-09-2025 39,24306 28,19139 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:26 16-09-2025 39,232 28,0437 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:26 16-09-2025 39,25139 28,07667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:56 16-09-2025 39,12889 28,24 7,39 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:08 16-09-2025 39,11722 28,23639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:50 16-09-2025 39,23083 28,18972 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:49 16-09-2025 39,2457 28,0995 6,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:34 16-09-2025 39,13667 28,13472 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:32 16-09-2025 39,1543 28,2283 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:32 16-09-2025 39,17583 28,17694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:19 16-09-2025 39,1875 28,16278 5,3 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:19 16-09-2025 39,175 28,1712 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:18 16-09-2025 39,21278 28,18639 5,81 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:17 16-09-2025 39,2168 28,1228 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:16 16-09-2025 39,21694 28,15444 6,52 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:11 16-09-2025 39,1775 28,23722 6,43 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:41 16-09-2025 39,17722 28,24222 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:41 16-09-2025 39,51722 28,15972 6,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:51 16-09-2025 39,17056 28,17194 6,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:36 16-09-2025 39,1675 28,17583 6,97 0,9
Gönen (Balıkesir) 12:42:25 16-09-2025 40,22194 27,70583 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:01 16-09-2025 39,235 28,13111 4,56 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:01 16-09-2025 39,225 28,1047 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:58 16-09-2025 39,20333 28,1675 4,56 1
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:48 16-09-2025 39,2788 28,1722 3,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:48 16-09-2025 39,29861 28,17583 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:28 16-09-2025 39,1272 28,1372 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:28 16-09-2025 39,15333 28,16056 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:28 16-09-2025 39,13778 28,13528 5,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:36 16-09-2025 39,19833 28,12472 6,71 0,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:48 16-09-2025 39,13 28,123 9,9 2,8
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 18:47:43 16-09-2025 39,3255 27,8182 13,6 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:04 16-09-2025 39,191 28,2353 10 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:04 16-09-2025 39,1558 28,1158 10 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:08 16-09-2025 39,1837 28,2543 13 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:46 16-09-2025 39,1593 28,1348 17 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:13 16-09-2025 39,1328 28,306 13,2 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:22 16-09-2025 39,2243 28,1897 7,5 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:26 16-09-2025 39,232 28,0437 9,6 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:49 16-09-2025 39,2457 28,0995 6,2 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:32 16-09-2025 39,1543 28,2283 12,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:19 16-09-2025 39,175 28,1712 11,3 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:17 16-09-2025 39,2168 28,1228 10,5 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:01 16-09-2025 39,225 28,1047 9,4 2,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:48 16-09-2025 39,2788 28,1722 3,3 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:28 16-09-2025 39,1272 28,1372 12,3 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:37 16-09-2025 39,179 28,08 8,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:41 16-09-2025 39,1818 28,155 9,9 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:49 16-09-2025 39,2048 28,1433 12,3 2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:08 16-09-2025 39,2405 28,3012 13,8 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:44 16-09-2025 39,2352 28,2812 13,6 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:36 16-09-2025 39,2077 28,1392 10,1 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:36 16-09-2025 39,1617 28,1133 12 3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:23 16-09-2025 39,2415 28,0222 4,7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:36 16-09-2025 39,2152 28,1602 8,9 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:17 16-09-2025 39,1863 28,192 4,5 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:12 16-09-2025 39,2518 28,0492 9,6 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:16 16-09-2025 39,1797 28,138 12,6 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:00 16-09-2025 39,184 28,0923 8,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:12 16-09-2025 39,1718 28,1397 9,2 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:34 16-09-2025 39,2437 28,0335 13 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:03 16-09-2025 39,126 28,1353 11,1 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:11 16-09-2025 39,2073 28,1148 10,1 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:05 16-09-2025 39,1993 28,1383 9,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:04 16-09-2025 39,1742 28,1998 10 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:30 16-09-2025 39,1345 28,1478 10,2 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:08 16-09-2025 39,2262 28,1382 7,1 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:40 16-09-2025 39,1845 28,0927 12,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:15 15-09-2025 39,1658 28,2382 8,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:06 15-09-2025 39,1802 28,1583 10,8 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:00 15-09-2025 39,1827 28,1662 9,9 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:33 15-09-2025 39,1748 28,2035 10,6 1,9
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:29 15-09-2025 39,2313 28,2278 3,1 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:29 15-09-2025 39,1518 28,143 10,2 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:06 15-09-2025 39,165 28,2327 16,4 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:19 15-09-2025 39,1958 28,049 11,8 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:22 15-09-2025 39,1727 28,107 8,8 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:47 15-09-2025 39,1868 28,2297 14,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:54 15-09-2025 39,1248 28,116 17,2 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:22 15-09-2025 39,1587 28,1837 11,2 1,4
