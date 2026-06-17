Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Haziran 2026
17.06.2026 00:10
NTV
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Tarih-saat 16 Haziran 2026 23:41 itibariyle Marmara (Balıkesir) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [04.54 km] Marmara (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 23:41
|40.6006
|27.4897
|13.39
|3.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 19:31
|39.1883
|28.2972
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 16:59
|39.2047
|28.2361
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 16:02
|39.2733
|28.1081
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 14:10
|39.2167
|28.1350
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 11:47
|39.2500
|28.4097
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 11:46
|39.1925
|28.2167
|6.82
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 07:16
|39.1908
|28.2036
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|16 Haziran 2026 03:27
|39.1394
|28.2383
|7.00
|1.50