Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 17 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 17 Ağustos 2025 01:40:52 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:52 17-08-2025 39,24778 28,06278 10,22 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:52 17-08-2025 39,2295 28,0275 11,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:20 17-08-2025 39,21278 28,155 7,81 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:18 17-08-2025 39,20583 28,27111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:28 17-08-2025 39,20306 28,16833 8,03 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:36 17-08-2025 39,2225 28,0333 11,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:36 17-08-2025 39,245 28,06111 10,86 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:20 17-08-2025 39,28444 28,05944 6,58 3,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:20 17-08-2025 39,2763 28,0363 10,2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:23 17-08-2025 39,22806 28,23 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:50 17-08-2025 39,2357 28,0502 15,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:21 17-08-2025 39,1663 28,16 21,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:21 17-08-2025 39,195 28,13778 7,74 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:10 17-08-2025 39,2173 28,129 10,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:57 17-08-2025 39,1957 28,1328 7,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:04 17-08-2025 39,1747 28,1377 5,2 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:14 17-08-2025 39,1695 28,135 9,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:01 17-08-2025 39,19 28,1533 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:00 17-08-2025 39,19556 28,16083 8,07 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:08 17-08-2025 39,20472 28,21889 10,97 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 17-08-2025 39,199 28,169 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:49 17-08-2025 39,19917 28,18611 6,69 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:56 17-08-2025 39,2043 28,103 7,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:56 17-08-2025 39,22917 28,12333 7,01 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:12 17-08-2025 39,2085 28,2577 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:11 17-08-2025 39,18889 28,23889 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:35 17-08-2025 39,21222 28,19583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:54 17-08-2025 39,16556 28,2 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 17-08-2025 39,22806 28,17222 10,76 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:24 17-08-2025 39,1983 28,1172 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:13 17-08-2025 39,23056 28,05667 7 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:13 17-08-2025 39,2093 28,0012 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:49 16-08-2025 39,17417 28,08917 9,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:43 16-08-2025 39,26 28,09167 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:22 16-08-2025 39,1857 28,2398 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:21 16-08-2025 39,20056 28,25833 8,62 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:53 16-08-2025 39,15972 28,21056 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:52 16-08-2025 39,1645 28,1555 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:54 16-08-2025 39,19222 28,16861 5,08 1
Bandırma (Balıkesir) 23:11:46 16-08-2025 40,23083 27,88472 7,43 1,8
CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) 23:11:45 16-08-2025 40,2473 27,8907 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:53 16-08-2025 39,20889 28,16972 5,95 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:53 16-08-2025 39,2 28,147 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:36 16-08-2025 39,23278 28,07583 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:49 16-08-2025 39,24111 28,05028 8,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:39 16-08-2025 39,20833 28,13861 4,77 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:38 16-08-2025 39,1555 28,1217 15,9 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:08 16-08-2025 39,21 28,1657 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:08 16-08-2025 39,24333 28,24056 5,45 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:50 16-08-2025 39,1515 28,1282 9,5 2,1
