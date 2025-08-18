Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Ağustos 2025

Tarih-saat 18 Ağustos 2025 03:14:05 itibariyle Sındırgı () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:05 18-08-2025 39,23722 28,19389 6,6 3,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:05 18-08-2025 39,2388 28,1803 13,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:16 18-08-2025 39,24 28,21056 6,46 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:45 18-08-2025 39,23222 28,16028 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:45 18-08-2025 39,25056 28,11361 7,37 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:17 18-08-2025 39,14778 28,15917 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:54 18-08-2025 39,20694 28,11 7,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:09 18-08-2025 39,21611 28,22361 5,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:43 18-08-2025 39,25528 28,08722 6,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:23 18-08-2025 39,25444 28,08583 7,87 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:15 18-08-2025 39,22056 28,1775 8,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:29 18-08-2025 39,19333 28,15472 7,58 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:24 18-08-2025 39,27361 28,0625 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:32 18-08-2025 39,21861 28,16278 9,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:50 18-08-2025 39,23694 28,16917 11,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:50 18-08-2025 39,18667 28,08306 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:13 18-08-2025 39,18583 28,15667 6,79 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:16 18-08-2025 39,1775 28,22694 5,57 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:44 18-08-2025 39,17083 28,15722 6,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:54 18-08-2025 39,24417 28,18722 5,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:52 18-08-2025 39,17278 28,13917 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:55 18-08-2025 39,22083 28,1675 5,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:17 18-08-2025 39,27139 28,10444 6,59 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:29 18-08-2025 39,24611 28,11944 8,27 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:50 18-08-2025 39,2522 28,0687 15,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:50 18-08-2025 39,26861 28,1 7,23 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:40 18-08-2025 39,23583 28,18694 5,84 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:40 18-08-2025 39,2382 28,1675 14,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:13 18-08-2025 39,195 28,03167 7,43 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:56 18-08-2025 39,205 28,126 7,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:56 18-08-2025 39,23722 28,1725 6,54 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:30 18-08-2025 39,20333 28,17639 10,43 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:30 18-08-2025 39,2505 28,1557 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:08 18-08-2025 39,22333 28,16333 9,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:46 18-08-2025 39,24833 28,1175 5,07 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:45 18-08-2025 39,229 28,1292 26,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:26 18-08-2025 39,22611 28,15861 7,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:07 18-08-2025 39,18361 28,13472 6,98 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 18-08-2025 39,2265 28,1203 16,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:54 18-08-2025 39,24917 28,16778 6,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 18-08-2025 39,20056 28,19333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:02 18-08-2025 39,23389 28,16667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:51 18-08-2025 39,1368 28,2533 28,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:50 18-08-2025 39,2175 28,13889 9,57 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:36 18-08-2025 39,19472 28,15889 6,63 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:36 18-08-2025 39,1727 28,1563 10,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 18-08-2025 39,1853 28,027 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:00 18-08-2025 39,23194 28,0875 8,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:49 18-08-2025 39,2525 28,14111 5,93 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:41 18-08-2025 39,21806 28,16528 8,29 1,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:05 18-08-2025 39,2388 28,1803 13,7 3,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:50 18-08-2025 39,2522 28,0687 15,1 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:40 18-08-2025 39,2382 28,1675 14,9 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:56 18-08-2025 39,205 28,126 7,3 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:30 18-08-2025 39,2505 28,1557 13,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:45 18-08-2025 39,229 28,1292 26,3 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 18-08-2025 39,2265 28,1203 16,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:51 18-08-2025 39,1368 28,2533 28,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:36 18-08-2025 39,1727 28,1563 10,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 18-08-2025 39,1853 28,027 13,1 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:48 18-08-2025 39,2438 28,097 9,8 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:34 18-08-2025 39,2185 28,1235 14,5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:48 18-08-2025 39,2013 28,1723 14,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:17 18-08-2025 39,2172 28,1737 15,5 1,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:29 18-08-2025 39,2233 28,2447 8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:07 18-08-2025 39,1815 28,1372 11,3 3,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:34 18-08-2025 39,2308 28,001 12,9 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:12 18-08-2025 39,2435 28,1605 12,2 3,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:45 18-08-2025 39,2372 28,149 8,2 2,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:56 18-08-2025 39,2175 28,1222 15,4 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:38 18-08-2025 39,2252 28,1123 8,1 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:11 18-08-2025 39,237 28,0432 13,3 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:45 18-08-2025 39,1587 28,1708 15,9 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:12 17-08-2025 39,1825 28,1328 10 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:14 17-08-2025 39,2027 28,1595 13,4 1,8
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:58 17-08-2025 39,2382 28,3258 8,5 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:54 17-08-2025 39,1605 28,1243 11,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:19 17-08-2025 39,2083 28,1803 7,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:54 17-08-2025 39,1915 28,0815 4 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:32 17-08-2025 39,2057 28,1763 8,7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:05 17-08-2025 39,2073 28,1415 10,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:54 17-08-2025 39,1747 28,1357 8,1 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:06 17-08-2025 39,13 28,1172 5,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:23 17-08-2025 39,1562 28,0888 12,1 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 17-08-2025 39,201 28,1183 14,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:11 17-08-2025 39,1675 28,1508 5,4 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:51 17-08-2025 39,1795 28,0807 8,9 2,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:07 17-08-2025 39,2693 28,1435 7,5 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:02 17-08-2025 39,2197 28,0525 10,3 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:23 17-08-2025 39,2063 28,1897 7,8 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:51 17-08-2025 39,2323 28,1472 7,3 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:27 17-08-2025 39,2093 28,22 6,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:45 17-08-2025 39,1952 28,183 9,5 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:54 17-08-2025 39,1937 28,1088 4,7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:20 17-08-2025 39,2237 28,0113 10,1 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:01 17-08-2025 39,1492 28,1108 9,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:32 17-08-2025 39,1555 28,1193 9 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:08 17-08-2025 39,1822 28,1947 9,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:24 17-08-2025 39,1382 28,175 12 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:27 17-08-2025 39,1597 28,217 17,1 1,6
