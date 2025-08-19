Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 19 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

Tarih-saat 19 Ağustos 2025 01:18:33 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:33 19-08-2025 39,195 28,21056 7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:02 19-08-2025 39,20167 28,22333 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:44 19-08-2025 39,1748 28,1162 20,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:35 19-08-2025 39,155 28,151 9,2 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:03 19-08-2025 39,203 28,0933 9,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:03 19-08-2025 39,1738 28,1168 19,2 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:33 19-08-2025 39,1587 28,2925 10,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:04 19-08-2025 39,1632 28,1483 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:53 19-08-2025 39,17528 28,17722 7,58 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:53 19-08-2025 39,1938 28,1867 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:23 19-08-2025 39,27806 28,08806 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:23 19-08-2025 39,2548 28,0747 7,3 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:49 19-08-2025 39,2568 28,1343 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:48 19-08-2025 39,29083 28,15028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:55 19-08-2025 39,20111 28,185 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:55 19-08-2025 39,199 28,1653 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:42 19-08-2025 39,22083 28,41639 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:19 19-08-2025 39,28528 28,12833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:12 18-08-2025 39,18444 28,27722 6,24 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:11 18-08-2025 39,1805 28,2503 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:13 18-08-2025 39,2375 28,10833 5,32 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:12 18-08-2025 39,2662 28,1247 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:36 18-08-2025 39,24944 28,08167 8,49 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:36 18-08-2025 39,2337 28,055 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:49 18-08-2025 39,20333 28,13611 8,19 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:49 18-08-2025 39,1748 28,1367 9,5 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:15 18-08-2025 39,2 28,0023 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:15 18-08-2025 39,23194 28,02639 5,27 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:00 18-08-2025 39,1958 28,2213 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:00 18-08-2025 39,16194 28,19778 13,91 2,5
SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:08 18-08-2025 39,3312 28,1795 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:37 18-08-2025 39,1925 28,16056 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:37 18-08-2025 39,1998 28,1492 10,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:55 18-08-2025 39,26 28,08222 7 2,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:53 18-08-2025 39,266 28,2313 6,8 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:24 18-08-2025 39,2127 28,1477 2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:24 18-08-2025 39,22167 28,14 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:19 18-08-2025 39,19278 28,14889 7,01 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:23 18-08-2025 39,157 28,1048 10,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:54 18-08-2025 39,25194 28,0925 7 2,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:53 18-08-2025 39,2543 28,0918 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:46 18-08-2025 39,20528 28,22 5,28 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:29 18-08-2025 39,17417 28,11889 9,48 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:22 18-08-2025 39,17806 28,16667 7,02 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:22 18-08-2025 39,1727 28,1377 13,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:56 18-08-2025 39,19139 28,27222 6,18 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:55 18-08-2025 39,179 28,2465 12,7 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:52 18-08-2025 39,232 28,1247 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:52 18-08-2025 39,26778 28,10333 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:47 18-08-2025 39,2275 28,07417 10,18 2,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
