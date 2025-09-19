Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 19 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

Tarih-saat 19 Eylül 2025 12:26:54 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:54 19-09-2025 39,18472 28,25889 9,4 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:42 19-09-2025 39,166 28,2803 8,9 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:03 19-09-2025 39,2402 28,0363 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:02 19-09-2025 39,24861 28,05056 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:05 19-09-2025 39,22639 28,11444 6,47 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:28 19-09-2025 39,1713 28,283 8,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:08 19-09-2025 39,1702 28,137 13,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:06 19-09-2025 39,16333 28,16611 9,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:35 19-09-2025 39,1868 28,1967 12,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:34 19-09-2025 39,17472 28,16778 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:02 19-09-2025 39,18778 28,20083 5,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:49 19-09-2025 39,23222 28,09611 7 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:48 19-09-2025 39,2773 28,16 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:05 19-09-2025 39,23361 28,06583 7 1
Karesi (Balıkesir) 09:03:51 19-09-2025 39,80556 27,89889 7,19 1,2
HALKAPINAR-(BALIKESIR) 09:03:51 19-09-2025 39,802 27,9158 6,8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:42 19-09-2025 39,2088 28,1202 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:41 19-09-2025 39,2025 28,15333 0,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:13 19-09-2025 39,195 28,24611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:12 19-09-2025 39,179 28,2075 13,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:37 19-09-2025 39,1482 28,2402 19,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:37 19-09-2025 39,18194 28,26528 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:27 19-09-2025 39,1605 28,1757 16,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:27 19-09-2025 39,17194 28,18722 10 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:29 19-09-2025 39,145 28,2448 22,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:29 19-09-2025 39,18972 28,24139 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:59 19-09-2025 39,1735 28,2483 10,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:59 19-09-2025 39,17528 28,26278 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:25 19-09-2025 39,18972 28,24611 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:24 19-09-2025 39,1742 28,2447 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:47 19-09-2025 39,21889 28,1525 6,11 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:47 19-09-2025 39,2003 28,1435 16,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:10 19-09-2025 39,19444 28,25417 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:09 19-09-2025 39,1818 28,244 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:21 19-09-2025 39,20194 28,17361 12,51 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:21 19-09-2025 39,1962 28,1628 10,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:23 19-09-2025 39,25417 28,00333 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:18 19-09-2025 39,21917 28,17389 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:18 19-09-2025 39,1688 28,1693 19,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:00 19-09-2025 39,22333 28,1575 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:27 19-09-2025 39,20389 28,15556 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:27 19-09-2025 39,1987 28,137 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:24 19-09-2025 39,21278 28,08667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:55 19-09-2025 39,19167 28,23056 6,77 1,2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:52 19-09-2025 39,2875 28,2067 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:26 19-09-2025 39,20111 28,15889 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:15 19-09-2025 39,1623 28,262 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:15 19-09-2025 39,18861 28,25583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:32 19-09-2025 39,21889 28,07389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:51 19-09-2025 39,17583 28,2 7 1,6
