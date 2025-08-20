Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 20 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 20 Ağustos 2025 01:10:34 itibariyle Sındırgı () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 20 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:43 20-08-2025 39,20528 28,22083 4,77 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:43 20-08-2025 39,1883 28,218 8,9 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:34 20-08-2025 39,2072 28,1997 10,6 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:34 20-08-2025 39,20806 28,21917 4,54 4,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:39 20-08-2025 39,2375 28,0738 7,5 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:57 20-08-2025 39,2415 28,059 9,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:13 20-08-2025 39,1462 28,1565 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:13 20-08-2025 39,19333 28,15806 8,26 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:52 20-08-2025 39,2387 28,0888 6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:51 20-08-2025 39,25917 28,12389 7,46 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:16 20-08-2025 39,2025 28,15333 6,98 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:16 20-08-2025 39,1895 28,1025 14 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:16 20-08-2025 39,20056 28,1675 8,83 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:20 20-08-2025 39,14472 28,13417 6,87 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:50 20-08-2025 39,1548 28,135 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:49 20-08-2025 39,17667 28,17278 9,07 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:21 20-08-2025 39,205 28,17694 7,78 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:34 20-08-2025 39,19444 28,11833 7,55 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:34 20-08-2025 39,1617 28,1063 9 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 00:22:38 20-08-2025 39,48889 28,03056 7 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:33 20-08-2025 39,2618 28,1725 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:36 20-08-2025 39,20583 28,13556 10,17 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:35 20-08-2025 39,2647 28,1785 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:57 20-08-2025 39,16333 28,13722 7,61 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:55 20-08-2025 39,2243 28,1837 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:29 20-08-2025 39,174 28,1758 10,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:23 20-08-2025 39,1642 28,154 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:22 20-08-2025 39,21083 28,16917 6,06 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:40 20-08-2025 39,1533 28,0967 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:39 20-08-2025 39,22139 28,1275 8,78 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 20-08-2025 39,1442 28,1487 9,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:53 20-08-2025 39,17417 28,14556 8,69 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 19-08-2025 39,21 28,17694 9,44 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:19 19-08-2025 39,1737 28,2512 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:18 19-08-2025 39,23028 28,13139 5,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:17 19-08-2025 39,15083 28,18833 7,01 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:17 19-08-2025 39,1128 28,1555 13,1 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:04 19-08-2025 39,1843 28,2077 14,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:04 19-08-2025 39,2 28,23444 4,95 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:05 19-08-2025 39,1865 28,1222 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:05 19-08-2025 39,19861 28,15167 9,61 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:01 19-08-2025 39,16444 28,19111 7 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:25 19-08-2025 39,2258 28,132 7,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:25 19-08-2025 39,23806 28,18083 7,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:33 19-08-2025 39,17306 28,14306 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:33 19-08-2025 39,18 28,2428 12,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:06 19-08-2025 39,2463 28,0557 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:06 19-08-2025 39,26056 28,10917 7,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:35 19-08-2025 39,26333 28,20917 5,01 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:32 19-08-2025 39,2548 28,1038 12,8 2,5
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:43 20-08-2025 39,1883 28,218 8,9 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:34 20-08-2025 39,2072 28,1997 10,6 4,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:39 20-08-2025 39,2375 28,0738 7,5 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:57 20-08-2025 39,2415 28,059 9,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:13 20-08-2025 39,1462 28,1565 9,8 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:52 20-08-2025 39,2387 28,0888 6 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:16 20-08-2025 39,1895 28,1025 14 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:50 20-08-2025 39,1548 28,135 12,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:34 20-08-2025 39,1617 28,1063 9 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:33 20-08-2025 39,2618 28,1725 8 2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:35 20-08-2025 39,2647 28,1785 8,3 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:55 20-08-2025 39,2243 28,1837 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:29 20-08-2025 39,174 28,1758 10,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:23 20-08-2025 39,1642 28,154 10 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:40 20-08-2025 39,1533 28,0967 10,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 20-08-2025 39,1442 28,1487 9,8 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:19 19-08-2025 39,1737 28,2512 11,3 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:17 19-08-2025 39,1128 28,1555 13,1 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:04 19-08-2025 39,1843 28,2077 14,1 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:05 19-08-2025 39,1865 28,1222 11 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:25 19-08-2025 39,2258 28,132 7,2 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:33 19-08-2025 39,18 28,2428 12,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:06 19-08-2025 39,2463 28,0557 15,1 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:32 19-08-2025 39,2548 28,1038 12,8 2,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:57 19-08-2025 39,2343 28,0973 6,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:04 19-08-2025 39,1683 28,128 5,1 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:48 19-08-2025 39,1962 28,2 10,9 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:41 19-08-2025 39,1887 28,1092 13,9 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:42 19-08-2025 39,1557 28,1808 5,4 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:46 19-08-2025 39,274 28,1595 5,4 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:34 19-08-2025 39,1213 28,2227 10,8 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:58 19-08-2025 39,2418 28,1158 10,6 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:44 19-08-2025 39,1892 28,122 10,6 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:27 19-08-2025 39,2355 28,1565 9,5 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:52 19-08-2025 39,2262 28,1797 10 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:33 19-08-2025 39,2168 28,052 12,6 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:53 19-08-2025 39,1812 28,1157 12,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:43 19-08-2025 39,2052 28,1357 14,1 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:03 19-08-2025 39,2163 28,2187 13,2 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:01 19-08-2025 39,1997 28,1538 11,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:31 19-08-2025 39,2167 28,1028 11,9 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:35 19-08-2025 39,1567 28,1402 11,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:37 19-08-2025 39,1953 28,1545 16 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:20 19-08-2025 39,2095 28,1678 10,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:10 19-08-2025 39,1705 28,144 8,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:24 19-08-2025 39,1943 28,1588 13,6 3,3
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:28 19-08-2025 39,304 28,1962 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:48 19-08-2025 39,184 28,192 11,1 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:21 19-08-2025 39,2355 28,1227 7,6 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:10 19-08-2025 39,231 28,0345 7,6 3,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...