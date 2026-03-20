Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Mart 2026

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Mart 2026
20.03.2026 08:10
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 20 Mart 2026 07:52 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 07:52
|39.2514
|28.0347
|14.07
|4.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 06:17
|39.1653
|28.2275
|7.12
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 02:48
|39.1836
|28.2739
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 02:32
|39.2089
|28.1542
|9.12
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 00:37
|39.2028
|28.1006
|6.52
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 00:28
|39.2081
|28.2450
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mart 2026 00:09
|39.2428
|28.1467
|7.12
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 22:52
|39.1319
|28.3328
|6.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 22:03
|39.1736
|28.2267
|13.70
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 21:00
|39.1836
|28.2631
|10.95
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 20:46
|39.2039
|28.1300
|10.47
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 19:46
|39.2286
|28.1361
|6.90
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 18:36
|39.1839
|28.1500
|7.90
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 18:35
|39.1722
|28.2867
|8.94
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 18:11
|39.1411
|28.1675
|7.26
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 16:28
|39.2075
|28.1444
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 15:23
|39.1844
|28.1544
|5.54
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 14:03
|39.2008
|28.1461
|7.25
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 13:41
|39.1747
|28.2914
|7.49
|1.80
|Bigadiç (Balıkesir)
|19 Mart 2026 13:19
|39.4986
|28.1706
|6.91
|1.60
|Bigadiç (Balıkesir)
|19 Mart 2026 13:17
|39.4683
|28.1589
|6.98
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 12:54
|39.1664
|28.2961
|12.90
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 12:30
|39.0956
|28.2064
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 09:34
|39.1975
|28.1225
|11.23
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Mart 2026 08:18
|39.1717
|28.1514
|7.34
|1.10