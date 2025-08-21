Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 21 Ağustos 2025 04:51:34 itibariyle Sındırgı () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 21 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:34 21-08-2025 39,2175 28,1275 7,68 3,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:27 21-08-2025 39,2373 28,1967 12 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:09 21-08-2025 39,18306 28,16528 7,07 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:09 21-08-2025 39,1407 28,1255 12,6 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 21-08-2025 39,2007 28,038 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:55 21-08-2025 39,25083 28,08472 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:11 21-08-2025 39,19917 28,1075 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:34 21-08-2025 39,23361 28,06833 6,25 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:45 21-08-2025 39,17889 28,20889 7,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:12 21-08-2025 39,25667 28,06444 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:17 21-08-2025 39,1917 28,1482 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:17 21-08-2025 39,21028 28,15528 7,46 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:42 21-08-2025 39,24306 28,05083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:58 21-08-2025 39,18806 28,21944 8,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:59 21-08-2025 39,2275 28,17889 6,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:25 21-08-2025 39,21361 28,10528 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:24 21-08-2025 39,2265 28,1103 5,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:54 21-08-2025 39,176 28,1967 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:54 21-08-2025 39,18806 28,21917 7,59 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:08 21-08-2025 39,1773 28,214 16,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:08 21-08-2025 39,18667 28,21889 9,75 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:16 21-08-2025 39,2275 28,075 7,82 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:16 21-08-2025 39,2047 28,05 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:25 21-08-2025 39,24361 28,12583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:06 21-08-2025 39,21944 28,1725 8,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:45 21-08-2025 39,25306 28,08361 5,47 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:41 21-08-2025 39,21917 28,07556 7,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:47 21-08-2025 39,16667 28,16722 8,77 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:23 21-08-2025 39,17556 28,18722 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:58 21-08-2025 39,18639 28,13139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:55 21-08-2025 39,21972 28,17111 8,47 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:30 21-08-2025 39,17194 28,21444 6,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:01 21-08-2025 39,1725 28,21972 6,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:40 21-08-2025 39,1775 28,08583 6,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:20 21-08-2025 39,23167 28,10139 7,32 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:07 21-08-2025 39,20722 28,11833 6,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:24 21-08-2025 39,19278 28,15944 6,47 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 02:13:27 21-08-2025 39,35361 28,13611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:21 21-08-2025 39,17194 28,14944 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:29 21-08-2025 39,22694 28,07611 7,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:48 21-08-2025 39,2075 28,18861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:40 21-08-2025 39,19139 28,15778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:07 21-08-2025 39,23889 28,12472 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:58 21-08-2025 39,19417 28,2175 6,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:49 21-08-2025 39,24667 28,07611 7,23 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:49 21-08-2025 39,2357 28,0515 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:53 21-08-2025 39,25389 28,10917 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:25 21-08-2025 39,18778 28,15139 5,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:02 21-08-2025 39,18389 28,22611 7 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:15 21-08-2025 39,2838 28,1543 10,6 2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:27 21-08-2025 39,2373 28,1967 12 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:09 21-08-2025 39,1407 28,1255 12,6 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 21-08-2025 39,2007 28,038 5 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:17 21-08-2025 39,1917 28,1482 9,7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:24 21-08-2025 39,2265 28,1103 5,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:54 21-08-2025 39,176 28,1967 10 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:08 21-08-2025 39,1773 28,214 16,9 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:16 21-08-2025 39,2047 28,05 7,6 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:49 21-08-2025 39,2357 28,0515 10 1,9
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:15 21-08-2025 39,2838 28,1543 10,6 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:53 21-08-2025 39,1952 28,1288 11,4 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:48 21-08-2025 39,28 28,0985 12,2 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:41 21-08-2025 39,1973 28,0632 9,9 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:02 21-08-2025 39,1888 28,176 11,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:05 21-08-2025 39,1615 28,1922 9,7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:20 21-08-2025 39,1832 28,2222 14,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:19 21-08-2025 39,1753 28,1732 15,1 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:59 21-08-2025 39,2282 28,138 8,1 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:16 21-08-2025 39,1957 28,0962 10,7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:09 21-08-2025 39,2092 28,1337 7,9 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:16 21-08-2025 39,2157 28,086 8,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:02 21-08-2025 39,1832 28,1522 11,9 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:03 21-08-2025 39,1985 28,1763 11,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:03 21-08-2025 39,19 28,165 13,5 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:14 20-08-2025 39,2292 28,157 9,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:22 20-08-2025 39,1585 28,2247 8,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:22 20-08-2025 39,1805 28,1703 10,8 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:07 20-08-2025 39,2603 28,1732 21,3 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:37 20-08-2025 39,213 28,17 10,5 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:01 20-08-2025 39,2132 28,1508 7,8 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:37 20-08-2025 39,1455 28,101 19,9 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:55 20-08-2025 39,179 28,0792 22,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:33 20-08-2025 39,1277 28,242 14,5 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:55 20-08-2025 39,2237 28,215 7,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:56 20-08-2025 39,2242 28,0643 9,8 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:40 20-08-2025 39,2217 28,1442 13,8 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:27 20-08-2025 39,1963 28,0488 18,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:53 20-08-2025 39,1862 28,18 9,8 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:03 20-08-2025 39,202 28,0583 9,8 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:30 20-08-2025 39,2432 28,2083 8 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:07 20-08-2025 39,2152 28,172 7,9 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:58 20-08-2025 39,1947 28,147 11,5 2,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:39 20-08-2025 39,1168 28,142 19,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:45 20-08-2025 39,1462 28,2368 12,9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:10 20-08-2025 39,2258 28,0182 8,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:32 20-08-2025 39,214 28,1145 7,2 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:59 20-08-2025 39,253 28,09 9,7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:55:39 20-08-2025 39,1958 28,1845 16,2 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:44:08 20-08-2025 39,164 28,1428 18,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:33 20-08-2025 39,1962 28,1385 11,7 1,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...