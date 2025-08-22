Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Ağustos 2025 15:21:40 itibariyle Sındırgı () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:40 22-08-2025 39,25056 28,20278 5,5 4,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 22-08-2025 39,1305 28,1667 12,9 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:47 22-08-2025 39,2013 28,0832 9 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:16 22-08-2025 39,194 28,235 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:16 22-08-2025 39,20556 28,17694 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:30 22-08-2025 39,1797 28,2095 14,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:30 22-08-2025 39,19472 28,245 9,83 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:03 22-08-2025 39,18944 28,18 8,98 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:03 22-08-2025 39,1708 28,2523 14,2 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:37 22-08-2025 39,2125 28,1513 7,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:36 22-08-2025 39,24167 28,2 5,11 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:24 22-08-2025 39,1212 28,116 11,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:23 22-08-2025 39,16444 28,14556 4,62 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:59 22-08-2025 39,2033 28,1498 20,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:08 22-08-2025 39,21472 28,20694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:25 22-08-2025 39,20944 28,14417 7,43 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:52 22-08-2025 39,20556 28,12306 1,43 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:06 22-08-2025 39,33833 28,07278 7,57 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:41 22-08-2025 39,1912 28,16 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:40 22-08-2025 39,24139 28,2025 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:30 22-08-2025 39,20889 28,2075 8,36 0,8
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:35:24 22-08-2025 39,4752 28,0147 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 22-08-2025 39,25556 28,02361 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:01 22-08-2025 39,19861 28,2275 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 22-08-2025 39,19972 28,1675 5,52 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:08 22-08-2025 39,18861 28,20972 9,22 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:08 22-08-2025 39,1652 28,2232 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:00 22-08-2025 39,18 28,16556 6,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:48 22-08-2025 39,16111 28,15944 7,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:01 22-08-2025 39,25111 28,21389 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:28 22-08-2025 39,165 28,291 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:27 22-08-2025 39,16083 28,29306 6,84 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:12 22-08-2025 39,1433 28,1425 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:12 22-08-2025 39,15833 28,13667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:53 22-08-2025 39,21972 28,2425 5,74 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:25 22-08-2025 39,1893 28,0328 8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:24 22-08-2025 39,22472 28,07917 6,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:20 22-08-2025 39,20056 28,16194 10,43 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:20 22-08-2025 39,1825 28,1525 8,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:21 22-08-2025 39,25944 28,11444 5,51 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:20 22-08-2025 39,2757 28,1602 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:21 22-08-2025 39,225 28,1075 6,77 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:54 22-08-2025 39,25944 27,99861 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:09 22-08-2025 39,18194 28,20389 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:36 22-08-2025 39,23083 28,07889 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:36 22-08-2025 39,2087 28,0528 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:57 22-08-2025 39,20111 28,18111 10,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:11 22-08-2025 39,22083 28,21417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:30 22-08-2025 39,2225 28,09139 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:30 22-08-2025 39,207 28,0495 5,1 1,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
