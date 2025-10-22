Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Ekim 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Ekim 2025 20:43:38 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Ekim 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:38 22-10-2025 39,23417 27,99722 6,97 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:08 22-10-2025 39,16528 28,25778 7,37 1,4
Balya (Balıkesir) 20:03:46 22-10-2025 39,76833 27,58694 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:03 22-10-2025 39,16278 28,16917 7,82 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:58 22-10-2025 39,13806 28,17056 5,86 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:56 22-10-2025 39,2262 28,16 12,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:54 22-10-2025 39,22194 28,18556 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:53 22-10-2025 39,2057 28,1585 9,4 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:09 22-10-2025 39,1852 28,1158 4,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:09 22-10-2025 39,21667 28,16944 8,71 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:43 22-10-2025 39,159 28,152 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:42 22-10-2025 39,16667 28,16 6,23 1,6
KABAKDERE-(BALIKESIR) 16:59:14 22-10-2025 39,6782 27,8123 5,3 1,3
Karesi (Balıkesir) 16:59:14 22-10-2025 39,66444 27,85861 13,09 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:34 22-10-2025 39,2285 28,0757 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:34 22-10-2025 39,24667 28,06083 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:27 22-10-2025 39,20528 28,165 5,16 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:26 22-10-2025 39,1908 28,1218 7,9 1,5
Marmara Denizi - [25.48 km] Erdek (Balıkesir) 15:22:11 22-10-2025 40,63944 28,22611 7,07 1,7
Marmara Denizi - [28.61 km] Erdek (Balıkesir) 15:18:30 22-10-2025 40,6675 28,24 6,99 2,2
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:09:47 22-10-2025 40,64028 27,58333 7,04 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:52:56 22-10-2025 39,20889 28,18583 10,27 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:52:56 22-10-2025 39,2128 28,133 9,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:54 22-10-2025 39,1942 28,1543 13,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:53 22-10-2025 39,20722 28,18361 10,01 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:29 22-10-2025 39,1897 28,1287 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:27 22-10-2025 39,27194 27,99417 5,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:05 22-10-2025 39,20056 28,16667 6,19 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:05 22-10-2025 39,2455 28,1848 10,1 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:01 22-10-2025 39,2032 28,1768 11,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:58 22-10-2025 39,26667 28,32417 14,78 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:00 22-10-2025 39,21083 28,17472 9,11 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:15:59 22-10-2025 39,2247 28,1592 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:06 22-10-2025 39,22083 28,17583 8,71 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:48 22-10-2025 39,208 28,087 9,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:05 22-10-2025 39,20917 28,14556 7,05 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:05 22-10-2025 39,2335 28,1402 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:31 22-10-2025 39,24528 28,12694 7,53 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:31 22-10-2025 39,238 28,1042 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:26 22-10-2025 39,21139 28,06167 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:24 22-10-2025 39,17167 28,18167 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:23 22-10-2025 39,1703 28,1785 16,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:36 22-10-2025 39,275 28,14778 5,79 1,4
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:36 22-10-2025 39,2832 28,2323 11,2 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:38 22-10-2025 39,1545 28,1493 15,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:38 22-10-2025 39,17917 28,16444 8,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:58 22-10-2025 39,27306 28,13944 6,97 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:57 22-10-2025 39,2692 28,1087 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:32 22-10-2025 39,15528 28,19444 7 0,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:31 22-10-2025 39,1692 28,1785 11,9 1
