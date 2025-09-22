Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Eylül 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Eylül 2025 00:05:46 itibariyle Sındırgı () 4,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:51 22-09-2025 39,1978 28,1882 9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:17 22-09-2025 39,171 28,1728 8,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:17 22-09-2025 39,19389 28,18611 7,01 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:46 22-09-2025 39,1758 28,1683 7,4 5
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:46 22-09-2025 39,20222 28,17889 7 4,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:06 21-09-2025 39,24167 28,16444 6,79 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:57 21-09-2025 39,1563 28,1475 9,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:57 21-09-2025 39,17861 28,17222 5,02 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:09 21-09-2025 39,18444 28,19222 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:09 21-09-2025 39,145 28,1855 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:30 21-09-2025 39,18889 28,20639 7,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:05 21-09-2025 39,17333 28,20778 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:50 21-09-2025 39,12389 28,25972 6,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:11 21-09-2025 39,21333 28,09056 6,97 1,4
Marmara Denizi - [23.40 km] Marmara (Balıkesir) 20:08:41 21-09-2025 40,74 27,93111 7,05 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:12 21-09-2025 39,19 28,2325 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:11 21-09-2025 39,1805 28,2868 1,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:22 21-09-2025 39,17444 28,16611 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:21 21-09-2025 39,1528 28,142 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:52 21-09-2025 39,18889 28,24 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:52 21-09-2025 39,1667 28,2012 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:58 21-09-2025 39,16972 28,23417 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:57 21-09-2025 39,1717 28,2207 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:40 21-09-2025 39,14333 28,24139 6,84 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:40 21-09-2025 39,157 28,2657 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:02 21-09-2025 39,19139 28,23639 6,25 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:02 21-09-2025 39,1828 28,2203 14,9 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:17 21-09-2025 39,198 28,0997 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:03 21-09-2025 39,22111 28,13806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:04 21-09-2025 39,20139 28,12278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:34 21-09-2025 39,19889 28,19111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:34 21-09-2025 39,21556 28,14556 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:33 21-09-2025 39,2172 28,1397 14,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:40 21-09-2025 39,1407 28,1552 13,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:40 21-09-2025 39,17111 28,17611 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:06 21-09-2025 39,21056 28,13417 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:06 21-09-2025 39,1657 28,1063 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:49 21-09-2025 39,20583 28,19167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:18 21-09-2025 39,17556 28,16306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:49 21-09-2025 39,16111 28,22083 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:57 21-09-2025 39,1693 28,2223 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:57 21-09-2025 39,18778 28,25444 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:10 21-09-2025 39,16333 28,1525 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:10 21-09-2025 39,17 28,1545 5,2 1,4
Manyas (Balıkesir) 13:21:01 21-09-2025 39,93333 27,90861 9,35 2,1
YEROLUK-(BALIKESIR) 13:21:00 21-09-2025 39,9197 27,9142 0 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:56 21-09-2025 39,15611 28,13778 10,93 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:56 21-09-2025 39,1495 28,1242 14,8 2,6
Karesi (Balıkesir) 13:17:26 21-09-2025 39,92 27,91639 10,58 1,5
ALACABAYIR-(BALIKESIR) 13:17:25 21-09-2025 39,9217 27,9175 0 1,6
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:51 22-09-2025 39,1978 28,1882 9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:17 22-09-2025 39,171 28,1728 8,9 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:46 22-09-2025 39,1758 28,1683 7,4 5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:57 21-09-2025 39,1563 28,1475 9,5 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:09 21-09-2025 39,145 28,1855 10 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:11 21-09-2025 39,1805 28,2868 1,6 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:21 21-09-2025 39,1528 28,142 5,2 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:52 21-09-2025 39,1667 28,2012 11,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:57 21-09-2025 39,1717 28,2207 13,1 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:40 21-09-2025 39,157 28,2657 5,2 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:02 21-09-2025 39,1828 28,2203 14,9 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:17 21-09-2025 39,198 28,0997 8,6 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:33 21-09-2025 39,2172 28,1397 14,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:40 21-09-2025 39,1407 28,1552 13,9 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:06 21-09-2025 39,1657 28,1063 12,6 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:57 21-09-2025 39,1693 28,2223 9 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:10 21-09-2025 39,17 28,1545 5,2 1,4
YEROLUK-(BALIKESIR) 13:21:00 21-09-2025 39,9197 27,9142 0 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:56 21-09-2025 39,1495 28,1242 14,8 2,6
ALACABAYIR-(BALIKESIR) 13:17:25 21-09-2025 39,9217 27,9175 0 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:13:35 21-09-2025 39,464 28,0997 10,6 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:01 21-09-2025 39,2157 28,0285 8,7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:32 21-09-2025 39,1622 28,115 12,4 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:10 21-09-2025 39,2275 28,195 7,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:02 21-09-2025 39,1772 28,1617 10 2,3
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:11 21-09-2025 39,266 28,3723 27,3 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:11 21-09-2025 39,1742 28,2273 10,8 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:22 21-09-2025 39,1377 28,158 9,2 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:36 21-09-2025 39,1768 28,2207 13,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:33 21-09-2025 39,183 28,1473 11,4 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:05 21-09-2025 39,1955 28,1142 8,5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:15 21-09-2025 39,1572 28,1702 11 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:27 21-09-2025 39,1862 28,1648 10,9 1,8
AYVACIK-(BALIKESIR) 06:58:27 21-09-2025 39,4057 27,9453 10,3 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:27 21-09-2025 39,1762 28,1342 12,7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:31 21-09-2025 39,2283 28,1372 13,7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:05 21-09-2025 39,2042 28,0807 16,4 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:37 21-09-2025 39,2207 28,0712 10,7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:06 21-09-2025 39,228 28,021 7,6 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:42 21-09-2025 39,1757 28,2722 11,5 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:14 21-09-2025 39,1865 28,2627 14,1 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:20 21-09-2025 39,2145 28,012 20,4 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:00 21-09-2025 39,1503 28,1745 14,9 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:42 21-09-2025 39,217 28,1183 10 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:27 21-09-2025 39,1187 28,1375 12,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:37 21-09-2025 39,1875 28,1412 15,3 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:52 21-09-2025 39,1722 28,2247 9,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:52 21-09-2025 39,1698 28,0952 13,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:29 21-09-2025 39,1695 28,2243 10,3 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:02 21-09-2025 39,189 28,122 9,5 1,9
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...