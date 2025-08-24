Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Ağustos 2025

Tarih-saat 24 Ağustos 2025 02:30:36 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:36 24-08-2025 39,1847 28,2235 12,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:36 24-08-2025 39,21083 28,23528 6,18 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:07 24-08-2025 39,2 28,16083 6,71 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:18 24-08-2025 39,23028 28,13583 7,07 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:39 24-08-2025 39,24028 28,13667 6,46 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:48 24-08-2025 39,23417 28,055 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:48 24-08-2025 39,2292 28,0367 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:43 24-08-2025 39,2075 28,22389 5,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:00 24-08-2025 39,26583 28,08806 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:11 24-08-2025 39,21528 28,22667 4,29 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:11 24-08-2025 39,197 28,2035 11,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:00 24-08-2025 39,1678 28,2067 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:00 24-08-2025 39,18444 28,22167 7,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:06 24-08-2025 39,16083 28,22722 5,14 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:06 24-08-2025 39,1708 28,191 9,7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:30 24-08-2025 39,1828 28,1683 11,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:30 24-08-2025 39,19194 28,18472 7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:25 24-08-2025 39,1417 28,192 20,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:25 24-08-2025 39,1875 28,18722 5,93 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:05 24-08-2025 39,19278 28,18139 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:04 24-08-2025 39,1758 28,181 9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:52 24-08-2025 39,21611 28,21833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:41 24-08-2025 39,155 28,23944 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:40 24-08-2025 39,1813 28,2013 14,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:07 24-08-2025 39,17361 28,15722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:57 24-08-2025 39,17139 28,20083 5,79 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:06 24-08-2025 39,174 28,2135 15,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:06 24-08-2025 39,17556 28,20139 7,45 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:23 24-08-2025 39,19028 28,21778 6,68 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:21 24-08-2025 39,1615 28,1915 9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:21 24-08-2025 39,18611 28,225 4,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:57 24-08-2025 39,23639 28,22194 5,05 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:21 24-08-2025 39,2252 28,0605 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:20 24-08-2025 39,25611 28,07611 7,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:51 24-08-2025 39,22389 28,18694 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:34 24-08-2025 39,17389 28,16056 4,63 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:33 24-08-2025 39,1732 28,0908 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:34 24-08-2025 39,18472 28,22694 4,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:22 24-08-2025 39,24389 28,16722 4,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:25 24-08-2025 39,25 28,27139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:25 24-08-2025 39,19528 28,25722 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:24 24-08-2025 39,169 28,2085 11,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:17 24-08-2025 39,21194 28,22778 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:15 24-08-2025 39,20028 28,26139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:06 24-08-2025 39,23056 28,26111 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:05 24-08-2025 39,1863 28,2075 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:42 24-08-2025 39,23083 28,17 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:54 24-08-2025 39,24472 28,23194 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:53 24-08-2025 39,191 28,1825 9,9 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:11 24-08-2025 39,2085 28,0927 5,3 2
