Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

Tarih-saat 24 Eylül 2024 04:20:21 itibariyle İvrindi (Balıkesir) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 24 Eylül 2024..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
|Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bigadiç (Balıkesir)
|01:47:30 18-08-2024
|39,38111
|28,62528
|6,97
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:06:50 18-08-2024
|39,44306
|27,83361
|7
|2,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|23:33:26 17-08-2024
|39,53583
|28,91056
|9,06
|1,2
|Bandırma (Balıkesir)
|09:07:31 16-08-2024
|40,35111
|28,075
|9,37
|1,4
|Susurluk (Balıkesir)
|05:33:02 14-08-2024
|39,845
|28,23778
|7
|1,6
|Gönen (Balıkesir)
|08:18:15 12-08-2024
|40,06194
|27,57
|9,77
|2,3
|Erdek (Balıkesir)
|19:16:10 09-08-2024
|40,47222
|27,95556
|11,55
|1,6
|Susurluk (Balıkesir)
|05:18:01 06-08-2024
|39,94167
|28,19833
|7
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.92 km] Gönen (Balıkesir)
|18:04:55 05-08-2024
|40,36917
|27,55583
|11,83
|1,8
|Marmara Denizi - [15.56 km] Marmara (Balıkesir)
|05:56:56 05-08-2024
|40,79083
|27,62611
|12,19
|1,5
|Burhaniye (Balıkesir)
|01:53:53 05-08-2024
|39,5225
|26,98778
|8,47
|1,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:00:40 05-08-2024
|39,42556
|27,86806
|7,82
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|00:55:55 05-08-2024
|39,40306
|27,80917
|7
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|13:30:05 03-08-2024
|39,7325
|27,71917
|7
|1,2
|Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|16:42:52 15-08-2024
|40,5823
|27,902
|4,5
|2
|GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)
|05:33:03 14-08-2024
|39,8642
|28,2185
|14,2
|1,9
|EKSIDERE-GONEN (BALIKESIR)
|08:18:15 12-08-2024
|40,0513
|27,5787
|11,6
|2,5
|TATLISU-ERDEK (BALIKESIR)
|19:16:10 09-08-2024
|40,4282
|27,9543
|11,9
|1,7
|YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)
|20:10:41 08-08-2024
|39,9585
|28,1255
|5,5
|1,3
|KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR)
|05:18:00 06-08-2024
|39,8848
|28,1993
|5
|1,6
|BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
|01:53:52 05-08-2024
|39,5062
|27,0185
|14,2
|1,5
|DEDEBURNU-(BALIKESIR)
|01:00:38 05-08-2024
|39,3862
|27,9333
|11,7
|1,5
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|13:30:06 03-08-2024
|39,697
|27,8328
|15,7
|1,1
|TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)
|20:14:36 01-08-2024
|40,1668
|27,3985
|18,3
|2,8
|MANYAS (BALIKESIR)
|00:23:44 01-08-2024
|40,0367
|27,9693
|4,1
|1,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Balıkesir
- Son Depremler
- Deprem