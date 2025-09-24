Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2025

Tarih-saat 24 Eylül 2025 01:27:48 itibariyle Sındırgı () 4,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:48 24-09-2025 39,18611 28,18917 7 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:30 24-09-2025 39,23333 28,14972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:52 24-09-2025 39,20194 28,24389 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:00 24-09-2025 39,1805 28,2635 10 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:24 24-09-2025 39,1768 28,1412 14,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:24 24-09-2025 39,21167 28,14611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:12 24-09-2025 39,18528 28,22306 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:12 24-09-2025 39,1692 28,2185 9,9 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:43 23-09-2025 39,2137 28,2035 10,6 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:07 23-09-2025 39,1342 28,2448 15 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:30 23-09-2025 39,096 28,1785 21,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:23 23-09-2025 39,23861 28,13611 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:23 23-09-2025 39,2182 28,1105 7,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:28 23-09-2025 39,1622 28,1527 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:39 23-09-2025 39,20111 28,19111 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:39 23-09-2025 39,1895 28,2052 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:37 23-09-2025 39,20583 28,18722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:36 23-09-2025 39,1892 28,1778 13,8 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:19 23-09-2025 39,1557 28,2342 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:19 23-09-2025 39,18472 28,21861 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:10 23-09-2025 39,1582 28,0933 11,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:09 23-09-2025 39,17528 28,12806 7 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:49 23-09-2025 39,2375 28,1637 16,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:39 23-09-2025 39,15528 28,15417 13,46 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:36 23-09-2025 39,1712 28,1472 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:09 23-09-2025 39,12861 28,19167 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 23-09-2025 39,1518 28,1712 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:46 23-09-2025 39,23306 28,20333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:49 23-09-2025 39,20611 28,18361 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:20 23-09-2025 39,1557 28,1705 18,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:20 23-09-2025 39,13139 28,2225 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:51 23-09-2025 39,2258 28,1517 7,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:16 23-09-2025 39,1703 28,2082 10 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:16 23-09-2025 39,17944 28,21694 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:08 23-09-2025 39,14528 28,17111 8,92 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:07 23-09-2025 39,1675 28,1822 11,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:02 23-09-2025 39,2 28,17694 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:01 23-09-2025 39,16 28,1585 16,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:56 23-09-2025 39,21806 28,18611 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:55 23-09-2025 39,183 28,1687 9,8 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:32 23-09-2025 39,1827 28,1892 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:31 23-09-2025 39,22611 28,2025 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:44 23-09-2025 39,25806 28,16722 7 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:40 23-09-2025 39,2065 28,1865 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:39 23-09-2025 39,21917 28,1675 6,05 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:53 23-09-2025 39,19333 28,20472 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:53 23-09-2025 39,1763 28,1845 8,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:55 23-09-2025 39,175 28,165 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:55 23-09-2025 39,18861 28,20167 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:43 23-09-2025 39,24222 28,21167 7 1,7
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:00 24-09-2025 39,1805 28,2635 10 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:24 24-09-2025 39,1768 28,1412 14,5 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:12 24-09-2025 39,1692 28,2185 9,9 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:43 23-09-2025 39,2137 28,2035 10,6 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:07 23-09-2025 39,1342 28,2448 15 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:30 23-09-2025 39,096 28,1785 21,5 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:23 23-09-2025 39,2182 28,1105 7,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:28 23-09-2025 39,1622 28,1527 9,3 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:39 23-09-2025 39,1895 28,2052 9,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:36 23-09-2025 39,1892 28,1778 13,8 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:19 23-09-2025 39,1557 28,2342 8,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:10 23-09-2025 39,1582 28,0933 11,3 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:49 23-09-2025 39,2375 28,1637 16,5 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:36 23-09-2025 39,1712 28,1472 7,8 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 23-09-2025 39,1518 28,1712 9,7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:20 23-09-2025 39,1557 28,1705 18,5 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:51 23-09-2025 39,2258 28,1517 7,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:16 23-09-2025 39,1703 28,2082 10 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:07 23-09-2025 39,1675 28,1822 11,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:01 23-09-2025 39,16 28,1585 16,7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:55 23-09-2025 39,183 28,1687 9,8 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:32 23-09-2025 39,1827 28,1892 8,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:40 23-09-2025 39,2065 28,1865 7,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:53 23-09-2025 39,1763 28,1845 8,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:55 23-09-2025 39,175 28,165 12,5 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:43 23-09-2025 39,2162 28,2215 10 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:48 23-09-2025 39,1648 28,1758 10,8 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:24 23-09-2025 39,116 28,1882 9,1 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:36 23-09-2025 39,1613 28,2285 11,9 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:45 23-09-2025 39,2243 28,1167 7,9 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:33 23-09-2025 39,1925 28,1213 9,4 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:01 23-09-2025 39,2067 28,197 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:28 23-09-2025 39,1593 28,1758 13,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:52 23-09-2025 39,1747 28,2533 8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:14 23-09-2025 39,1983 28,1757 9,5 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:57 23-09-2025 39,1603 28,2553 11,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:55 23-09-2025 39,1643 28,1995 12,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:07 23-09-2025 39,1962 28,1787 7,4 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:40 23-09-2025 39,1683 28,2305 10,2 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:17 23-09-2025 39,1277 28,1813 1,2 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:48 23-09-2025 39,1343 28,1657 12,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:23 23-09-2025 39,1652 28,1553 11,2 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:23 23-09-2025 39,1682 28,1868 18,4 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:15 23-09-2025 39,177 28,2165 4,9 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:17 23-09-2025 39,1888 28,138 13,9 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:18 23-09-2025 39,1222 28,2008 12,2 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:52 23-09-2025 39,0888 28,1703 8,2 0,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:11 23-09-2025 39,1745 28,1685 4,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:08 23-09-2025 39,1573 28,2177 11,4 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 23-09-2025 39,2523 28,0738 15,9 1,2
