Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 25 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 25 Ağustos 2025 04:29:29 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 25 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:29 25-08-2025 39,19028 28,17278 7,01 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:11 25-08-2025 39,20722 28,16111 7 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:10 25-08-2025 39,2245 28,1932 3,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:16 25-08-2025 39,20167 28,17806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:27 25-08-2025 39,15694 28,17528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:38 25-08-2025 39,21028 28,16583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:51 25-08-2025 39,20361 28,17417 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:04 25-08-2025 39,20111 28,17778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:31 25-08-2025 39,235 28,2075 6,99 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:31 25-08-2025 39,2097 28,2165 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:13 25-08-2025 39,19583 28,20222 7,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:13 25-08-2025 39,1892 28,1807 10,5 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:44 25-08-2025 39,1585 28,203 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:43 25-08-2025 39,19056 28,21611 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:35 25-08-2025 39,22778 28,18083 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:35 25-08-2025 39,2062 28,1387 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:15 25-08-2025 39,21806 28,275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:35 25-08-2025 39,20556 28,17889 9,98 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:35 25-08-2025 39,183 28,1827 13,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:52 25-08-2025 39,1633 28,1812 8,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:52 25-08-2025 39,17306 28,21639 6,99 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:00 25-08-2025 39,1905 28,1348 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:59 25-08-2025 39,21722 28,14083 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:01 25-08-2025 39,17139 28,14194 7,01 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:01 25-08-2025 39,1927 28,1092 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:26 25-08-2025 39,22611 28,20417 6,99 2,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:26 25-08-2025 39,2297 28,1953 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:19 25-08-2025 39,20639 28,15528 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:26 25-08-2025 39,2075 28,17639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:54 25-08-2025 39,22861 28,16833 7,05 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:54 25-08-2025 39,2038 28,1663 7,9 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:07 25-08-2025 39,2075 28,1535 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:06 25-08-2025 39,21917 28,16056 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:42 25-08-2025 39,18389 28,17833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:36 25-08-2025 39,21972 28,12139 7,08 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:55 25-08-2025 39,1752 28,0665 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:54 25-08-2025 39,18944 28,14167 7,01 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:48 25-08-2025 39,1793 28,1785 12,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:48 25-08-2025 39,19139 28,20667 5,93 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:03 25-08-2025 39,19139 28,245 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:03 25-08-2025 39,145 28,24 9,9 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:02 25-08-2025 39,158 28,1795 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:01 25-08-2025 39,20167 28,19139 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:45 25-08-2025 39,1937 28,1803 8,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:45 25-08-2025 39,20833 28,20194 6,99 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:24 25-08-2025 39,1675 28,0785 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:23 25-08-2025 39,22333 28,13389 7,01 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:35 25-08-2025 39,1887 28,1257 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:35 25-08-2025 39,20889 28,12333 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:05 25-08-2025 39,19833 28,16806 6,99 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:10 25-08-2025 39,2245 28,1932 3,3 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:31 25-08-2025 39,2097 28,2165 11,1 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:13 25-08-2025 39,1892 28,1807 10,5 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:44 25-08-2025 39,1585 28,203 9,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:35 25-08-2025 39,2062 28,1387 8,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:35 25-08-2025 39,183 28,1827 13,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:52 25-08-2025 39,1633 28,1812 8,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:00 25-08-2025 39,1905 28,1348 12,8 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:01 25-08-2025 39,1927 28,1092 8,4 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:26 25-08-2025 39,2297 28,1953 8,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:54 25-08-2025 39,2038 28,1663 7,9 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:07 25-08-2025 39,2075 28,1535 12 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:55 25-08-2025 39,1752 28,0665 4,8 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:48 25-08-2025 39,1793 28,1785 12,3 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:03 25-08-2025 39,145 28,24 9,9 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:02 25-08-2025 39,158 28,1795 11,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:45 25-08-2025 39,1937 28,1803 8,7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:24 25-08-2025 39,1675 28,0785 9,4 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:35 25-08-2025 39,1887 28,1257 9,3 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:26 25-08-2025 39,158 28,1473 9 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:54 25-08-2025 39,1537 28,1303 11,9 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:30 25-08-2025 39,1923 28,1607 12,7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:48 25-08-2025 39,1527 28,1702 15,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:14 25-08-2025 39,1822 28,1245 8,2 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:36 25-08-2025 39,1773 28,2185 4,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:44 25-08-2025 39,1835 28,1375 4,9 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:13 25-08-2025 39,2015 28,2155 10,8 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:50 25-08-2025 39,203 28,1953 7,6 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:34 25-08-2025 39,1868 28,154 10,8 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:33 25-08-2025 39,2028 28,197 7,5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:25 25-08-2025 39,149 28,108 14,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:57 25-08-2025 39,1793 28,198 8,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:21 25-08-2025 39,1937 28,0817 11,9 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:30 25-08-2025 39,2042 28,1942 7,5 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:39 25-08-2025 39,2072 27,988 11,4 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:39 25-08-2025 39,1733 28,0815 10,8 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:14 25-08-2025 39,1967 28,1943 16 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:34 25-08-2025 39,1455 28,1705 8,8 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:48 25-08-2025 39,233 28,1862 13,6 3,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:27 25-08-2025 39,2275 28,1972 11,5 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:28 25-08-2025 39,1987 28,14 12,4 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:49 25-08-2025 39,1505 28,0982 11,1 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:19 25-08-2025 39,1872 28,1453 11,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:18 25-08-2025 39,1312 28,1178 15,9 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:28 25-08-2025 39,1822 28,1973 10,7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:39 25-08-2025 39,185 28,2058 5,3 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:24 25-08-2025 39,1663 28,218 11,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:04 25-08-2025 39,1562 28,1417 9,2 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:59 25-08-2025 39,255 28,0883 12,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 25-08-2025 39,1582 28,124 12,7 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...