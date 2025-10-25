Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ekim 2025

Tarih-saat 25 Ekim 2025 03:32:33 itibariyle Sındırgı () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:33 25-10-2025 39,184 28,1987 12,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:33 25-10-2025 39,19528 28,20583 6,45 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:15 25-10-2025 39,1922 28,1833 13,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:14 25-10-2025 39,20389 28,20222 8,12 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:27 25-10-2025 39,16806 28,18944 7,13 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:56 25-10-2025 39,18861 28,18556 8,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:20 25-10-2025 39,22528 28,16972 7,57 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:20 25-10-2025 39,1825 28,1673 10,9 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:40 25-10-2025 39,2017 28,0787 10,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:10 25-10-2025 39,18 28,15639 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:09 25-10-2025 39,1585 28,1385 13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:24 25-10-2025 39,22472 28,17139 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:15 25-10-2025 39,1885 28,2163 7,6 1,4
Çaygören Barajı - [01.46 km] Sındırgı (Balıkesir) 01:45:15 25-10-2025 39,24056 28,22028 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:49 25-10-2025 39,1455 28,1608 10,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:48 25-10-2025 39,18444 28,1675 4,82 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:31 25-10-2025 39,18944 28,23444 6,6 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:31 25-10-2025 39,154 28,3088 8,4 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:20 25-10-2025 39,2032 27,9972 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:20 25-10-2025 39,22667 28,03944 4,94 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:45 25-10-2025 39,2525 28,07333 5,53 1,3
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:43 25-10-2025 39,3165 28,004 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:16 25-10-2025 39,21861 28,175 6,32 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:16 25-10-2025 39,2062 28,1487 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:37 25-10-2025 39,15639 28,15278 4,57 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:50 25-10-2025 39,22472 28,07694 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:13 24-10-2025 39,14083 28,14278 6,96 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:06 24-10-2025 39,1953 28,1763 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:06 24-10-2025 39,18722 28,175 5,23 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:29 24-10-2025 39,2352 28,0345 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:28 24-10-2025 39,28472 28,09639 7,42 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:17 24-10-2025 39,19361 28,08667 5,04 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:16 24-10-2025 39,1763 28,0828 20,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:58 24-10-2025 39,26 27,99972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:27 24-10-2025 39,19139 28,13611 4,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:20 24-10-2025 39,35861 28,00611 7,75 1,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 24-10-2025 39,3087 27,9623 7,4 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:32 24-10-2025 39,1885 28,252 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:32 24-10-2025 39,19722 28,235 6,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:22 24-10-2025 39,34417 28,00722 6,98 1,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 20:33:21 24-10-2025 39,3737 27,9908 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:22 24-10-2025 39,19278 28,11917 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:21 24-10-2025 39,2162 28,1252 12,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:57 24-10-2025 39,1753 28,084 11,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:56 24-10-2025 39,20306 28,12583 7,66 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:33 24-10-2025 39,24778 28,09667 5,7 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:33 24-10-2025 39,2595 28,0953 13 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:11 24-10-2025 39,16667 28,15583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:35 24-10-2025 39,20333 28,09028 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:26 24-10-2025 39,197 28,234 10,8 1,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:33 25-10-2025 39,184 28,1987 12,5 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:15 25-10-2025 39,1922 28,1833 13,1 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:20 25-10-2025 39,1825 28,1673 10,9 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:40 25-10-2025 39,2017 28,0787 10,2 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:09 25-10-2025 39,1585 28,1385 13 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:15 25-10-2025 39,1885 28,2163 7,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:49 25-10-2025 39,1455 28,1608 10,2 1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:31 25-10-2025 39,154 28,3088 8,4 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:20 25-10-2025 39,2032 27,9972 9,3 2,1
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:43 25-10-2025 39,3165 28,004 6,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:16 25-10-2025 39,2062 28,1487 12,7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:06 24-10-2025 39,1953 28,1763 7,6 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:29 24-10-2025 39,2352 28,0345 6,6 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:16 24-10-2025 39,1763 28,0828 20,7 1,3
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 24-10-2025 39,3087 27,9623 7,4 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:32 24-10-2025 39,1885 28,252 9,5 1,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 20:33:21 24-10-2025 39,3737 27,9908 5 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:21 24-10-2025 39,2162 28,1252 12,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:57 24-10-2025 39,1753 28,084 11,8 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:33 24-10-2025 39,2595 28,0953 13 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:26 24-10-2025 39,197 28,234 10,8 1,9
PATLAK-BALYA (BALIKESIR) 13:09:13 24-10-2025 39,7628 27,5945 16,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:16 24-10-2025 39,189 28,0932 9,5 1,8
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:47:21 24-10-2025 39,4493 28,1307 10,6 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:05 24-10-2025 39,1923 28,0963 9,3 2,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:10 24-10-2025 39,2532 28,1043 8,1 1,3
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:26 24-10-2025 39,285 28,133 5,3 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:32 24-10-2025 39,2598 28,0387 12 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:35 24-10-2025 39,2025 28,1052 5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:10 24-10-2025 39,1507 28,1837 11,1 1,6
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:50 24-10-2025 39,3365 28,0655 3,3 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:49 24-10-2025 39,2448 28,042 18,5 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:14 24-10-2025 39,1483 28,1932 15,8 2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:15 24-10-2025 39,3403 27,9963 14,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:35 24-10-2025 39,1447 28,1073 10,1 1,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:14 24-10-2025 39,3387 28,0033 9,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:30 24-10-2025 39,2022 28,1403 16,1 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:55 24-10-2025 39,2098 28,1125 8,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:47 24-10-2025 39,1742 28,1227 15,2 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:27 24-10-2025 39,2072 28,1722 9,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:58 24-10-2025 39,201 28,0788 8,7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:49 24-10-2025 39,2135 28,1243 11,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:58 24-10-2025 39,19 28,1323 12,3 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:02 24-10-2025 39,2312 28,1052 12,7 3,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:29 24-10-2025 39,237 28,1633 12,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:58 24-10-2025 39,1858 28,1868 15,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:00 24-10-2025 39,1387 28,1323 13,3 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:12 24-10-2025 39,2322 28,1745 9,5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:26 24-10-2025 39,1943 28,1845 11,7 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:55 23-10-2025 39,2273 28,2517 10,5 2,3
