Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ağustos 2025

Tarih-saat 26 Ağustos 2025 03:23:34 itibariyle Sındırgı 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 26 Ağustos 2025 03:23:34 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 26 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:34 26-08-2025 39,215 28,17222 6,06 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:33 26-08-2025 39,1663 28,1447 9,1 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:02 26-08-2025 39,2078 28,072 7,9 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:21 26-08-2025 39,1793 28,1923 9,3 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:14 26-08-2025 39,1538 28,1705 9,3 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:24 26-08-2025 39,171 28,118 14,5 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:25 26-08-2025 39,1918 28,1388 11,8 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:00 26-08-2025 39,2007 28,0958 17 1,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:03 26-08-2025 39,2553 28,1143 1,6 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:06 26-08-2025 39,1862 28,059 4,8 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:33 26-08-2025 39,2348 28,091 10,3 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:07 26-08-2025 39,2263 28,114 9,6 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:48 26-08-2025 39,2115 28,2157 13,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:01 26-08-2025 39,1823 28,138 12,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:43 26-08-2025 39,186 28,118 13,2 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:39 26-08-2025 39,1847 28,091 11,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:29 26-08-2025 39,179 28,163 17,3 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:41 26-08-2025 39,1788 28,1838 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:41 26-08-2025 39,18917 28,20194 9,59 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:57 26-08-2025 39,177 28,1097 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:57 26-08-2025 39,24306 28,17528 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:11 26-08-2025 39,21917 28,07167 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:11 26-08-2025 39,2195 28,0493 8,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:00 26-08-2025 39,13972 28,23833 6,99 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:31 26-08-2025 39,24194 28,06889 6,95 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:31 26-08-2025 39,2263 28,0462 5 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:06 26-08-2025 39,18444 28,16528 6,97 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:05 26-08-2025 39,1817 28,1725 9,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:28 26-08-2025 39,1755 28,1045 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:28 26-08-2025 39,19444 28,18944 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:13 26-08-2025 39,21528 28,06 6,93 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:12 26-08-2025 39,2433 28,052 7,6 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:20 26-08-2025 39,2267 28,2143 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:20 26-08-2025 39,22611 28,20667 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:35 26-08-2025 39,24917 28,05833 6,99 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:34 26-08-2025 39,2427 28,0205 8,1 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:24 26-08-2025 39,1577 28,2523 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:24 26-08-2025 39,17889 28,27833 7,03 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:13 26-08-2025 39,1748 28,0985 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:54 26-08-2025 39,20833 28,09222 7,01 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:54 26-08-2025 39,2082 28,0677 7,2 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:21 26-08-2025 39,2107 28,0647 10 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:09 26-08-2025 39,2023 28,157 7,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:20 26-08-2025 39,21611 28,19667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:45 26-08-2025 39,22833 28,13444 9,8 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:44 26-08-2025 39,1862 28,0517 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:36 26-08-2025 39,17917 28,16778 8,19 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 26-08-2025 39,1982 28,2548 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:12 26-08-2025 39,20028 28,17306 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:34 26-08-2025 39,21139 28,16833 10,15 0,8
