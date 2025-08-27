Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ağustos 2025
Tarih-saat 27 Ağustos 2025 05:46:18 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4,4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:18 27-08-2025
|39,2125
|28,23972
|10,12
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:52 27-08-2025
|39,18944
|28,15028
|6,73
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:09:03 27-08-2025
|39,20028
|28,26083
|8,11
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:09:03 27-08-2025
|39,1858
|28,2408
|15,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:04:41 27-08-2025
|39,19333
|28,24056
|8,73
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:04:40 27-08-2025
|39,1485
|28,2293
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:49 27-08-2025
|39,17667
|28,14333
|5,32
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:28 27-08-2025
|39,27056
|28,08889
|12,16
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:05 27-08-2025
|39,1548
|28,1975
|12,6
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:05 27-08-2025
|39,2025
|28,24083
|7,94
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:47:51 27-08-2025
|39,20361
|28,25583
|9,27
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:51 27-08-2025
|39,1753
|28,2613
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:33:18 27-08-2025
|39,17917
|28,23333
|6,91
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:30:24 27-08-2025
|39,1875
|28,25583
|5,76
|1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:39 27-08-2025
|39,1915
|28,2785
|12,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:28:39 27-08-2025
|39,20333
|28,24278
|7,83
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:29 27-08-2025
|39,1965
|28,225
|13,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:29 27-08-2025
|39,17167
|28,25917
|7,1
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:48 27-08-2025
|39,1507
|28,2377
|11,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:08 27-08-2025
|39,1487
|28,1415
|9,4
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:03:37 27-08-2025
|39,2503
|28,137
|9,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:04 27-08-2025
|39,18361
|28,20083
|6,76
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:04 27-08-2025
|39,1942
|28,1875
|13,6
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:14 27-08-2025
|39,1758
|28,2378
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:55:13 27-08-2025
|39,18944
|28,25972
|7,65
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:57 27-08-2025
|39,1858
|28,1942
|9,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:48:57 27-08-2025
|39,20861
|28,20444
|6,44
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:44:50 27-08-2025
|39,1502
|28,1885
|19,4
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:20 27-08-2025
|39,1415
|28,2765
|19,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:15:19 27-08-2025
|39,22333
|28,25944
|10,68
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:05 27-08-2025
|39,1715
|28,2832
|7,7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:13 27-08-2025
|39,2132
|28,088
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:12 27-08-2025
|39,21222
|28,07861
|13,46
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:15 27-08-2025
|39,1223
|28,27
|15,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:14 27-08-2025
|39,1575
|28,26889
|7,67
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:34 27-08-2025
|39,174
|28,124
|11,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:26 27-08-2025
|39,181
|28,2317
|14,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:30:26 27-08-2025
|39,20639
|28,25611
|6,88
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:25:48 27-08-2025
|39,1747
|28,2337
|16,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:25:47 27-08-2025
|39,18667
|28,23611
|9,94
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:10 27-08-2025
|39,1862
|28,2597
|14,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:09 27-08-2025
|39,18694
|28,25472
|8,9
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:53 27-08-2025
|39,1658
|28,257
|13,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:52 27-08-2025
|39,17
|28,25639
|5,93
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:05:43 27-08-2025
|39,18
|28,17361
|6,35
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:02:50 27-08-2025
|39,1362
|28,2838
|9,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:02:48 27-08-2025
|39,20333
|28,26889
|9,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:53 27-08-2025
|39,22028
|28,08944
|9,41
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:53 27-08-2025
|39,2297
|28,067
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:01 27-08-2025
|39,20556
|28,22694
|5,52
|1,2
|Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:09:03 27-08-2025
|39,1858
|28,2408
|15,8
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:04:40 27-08-2025
|39,1485
|28,2293
|9,1
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:05 27-08-2025
|39,1548
|28,1975
|12,6
|3,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:47:51 27-08-2025
|39,1753
|28,2613
|9,9
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:28:39 27-08-2025
|39,1915
|28,2785
|12,9
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:29 27-08-2025
|39,1965
|28,225
|13,5
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:48 27-08-2025
|39,1507
|28,2377
|11,3
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:05:08 27-08-2025
|39,1487
|28,1415
|9,4
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:03:37 27-08-2025
|39,2503
|28,137
|9,9
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:04 27-08-2025
|39,1942
|28,1875
|13,6
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:14 27-08-2025
|39,1758
|28,2378
|12,8
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:57 27-08-2025
|39,1858
|28,1942
|9,8
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:44:50 27-08-2025
|39,1502
|28,1885
|19,4
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:20 27-08-2025
|39,1415
|28,2765
|19,3
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:05 27-08-2025
|39,1715
|28,2832
|7,7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:13 27-08-2025
|39,2132
|28,088
|12,4
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:15 27-08-2025
|39,1223
|28,27
|15,3
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:34 27-08-2025
|39,174
|28,124
|11,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:30:26 27-08-2025
|39,181
|28,2317
|14,6
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:25:48 27-08-2025
|39,1747
|28,2337
|16,8
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:10 27-08-2025
|39,1862
|28,2597
|14,2
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:53 27-08-2025
|39,1658
|28,257
|13,1
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:02:50 27-08-2025
|39,1362
|28,2838
|9,1
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:53 27-08-2025
|39,2297
|28,067
|8,9
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:28 27-08-2025
|39,1783
|28,207
|17
|2,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:19:21 27-08-2025
|39,2145
|28,198
|11,2
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:13:16 27-08-2025
|39,1797
|28,2338
|13,9
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:20 27-08-2025
|39,19
|28,2365
|16,7
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:06:58 27-08-2025
|39,2205
|28,146
|15,9
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:36 27-08-2025
|39,1595
|28,2292
|18,6
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:50 27-08-2025
|39,2153
|28,155
|16,2
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:43 27-08-2025
|39,2258
|28,1387
|8,1
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:48 27-08-2025
|39,1877
|28,2482
|11,5
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:27:23 27-08-2025
|39,1933
|28,27
|9,1
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:23:40 27-08-2025
|39,161
|28,2318
|9,6
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:10 27-08-2025
|39,1808
|28,2607
|8,9
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:21:01 27-08-2025
|39,1887
|28,244
|10,4
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:19:03 27-08-2025
|39,1788
|28,2378
|9,8
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:11:30 27-08-2025
|39,204
|28,2407
|13,7
|2,8
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:11:04 27-08-2025
|39,1318
|28,1835
|5,3
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:11 27-08-2025
|39,1807
|28,2262
|13,2
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:58:31 26-08-2025
|39,2132
|28,0592
|8,4
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:56:58 26-08-2025
|39,1508
|28,2298
|9,7
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:53:27 26-08-2025
|39,1747
|28,2412
|11,7
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:27 26-08-2025
|39,1995
|28,0847
|8,7
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:37:40 26-08-2025
|39,1962
|28,2383
|8,6
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:24 26-08-2025
|39,1822
|28,2422
|12,6
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:31 26-08-2025
|39,1413
|28,2298
|3
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:17:11 26-08-2025
|39,1657
|28,163
|12,8
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:57 26-08-2025
|39,1837
|28,1225
|9,1
|1,7
