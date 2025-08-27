Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ağustos 2025

Tarih-saat 27 Ağustos 2025 05:46:18 itibariyle Sındırgı () 4,4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 27 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:18 27-08-2025 39,2125 28,23972 10,12 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:52 27-08-2025 39,18944 28,15028 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:03 27-08-2025 39,20028 28,26083 8,11 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:03 27-08-2025 39,1858 28,2408 15,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:41 27-08-2025 39,19333 28,24056 8,73 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:40 27-08-2025 39,1485 28,2293 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:49 27-08-2025 39,17667 28,14333 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:28 27-08-2025 39,27056 28,08889 12,16 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:05 27-08-2025 39,1548 28,1975 12,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:05 27-08-2025 39,2025 28,24083 7,94 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:51 27-08-2025 39,20361 28,25583 9,27 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:51 27-08-2025 39,1753 28,2613 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:18 27-08-2025 39,17917 28,23333 6,91 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:24 27-08-2025 39,1875 28,25583 5,76 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 27-08-2025 39,1915 28,2785 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:39 27-08-2025 39,20333 28,24278 7,83 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:29 27-08-2025 39,1965 28,225 13,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:29 27-08-2025 39,17167 28,25917 7,1 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:48 27-08-2025 39,1507 28,2377 11,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:08 27-08-2025 39,1487 28,1415 9,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:37 27-08-2025 39,2503 28,137 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:04 27-08-2025 39,18361 28,20083 6,76 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:04 27-08-2025 39,1942 28,1875 13,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:14 27-08-2025 39,1758 28,2378 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 27-08-2025 39,18944 28,25972 7,65 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:57 27-08-2025 39,1858 28,1942 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:57 27-08-2025 39,20861 28,20444 6,44 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:50 27-08-2025 39,1502 28,1885 19,4 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:20 27-08-2025 39,1415 28,2765 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:19 27-08-2025 39,22333 28,25944 10,68 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:05 27-08-2025 39,1715 28,2832 7,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:13 27-08-2025 39,2132 28,088 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:12 27-08-2025 39,21222 28,07861 13,46 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:15 27-08-2025 39,1223 28,27 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:14 27-08-2025 39,1575 28,26889 7,67 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:34 27-08-2025 39,174 28,124 11,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:26 27-08-2025 39,181 28,2317 14,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:26 27-08-2025 39,20639 28,25611 6,88 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:48 27-08-2025 39,1747 28,2337 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:47 27-08-2025 39,18667 28,23611 9,94 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:10 27-08-2025 39,1862 28,2597 14,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:09 27-08-2025 39,18694 28,25472 8,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:53 27-08-2025 39,1658 28,257 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:52 27-08-2025 39,17 28,25639 5,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:43 27-08-2025 39,18 28,17361 6,35 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:50 27-08-2025 39,1362 28,2838 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:48 27-08-2025 39,20333 28,26889 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:53 27-08-2025 39,22028 28,08944 9,41 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:53 27-08-2025 39,2297 28,067 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:01 27-08-2025 39,20556 28,22694 5,52 1,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:03 27-08-2025 39,1858 28,2408 15,8 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:40 27-08-2025 39,1485 28,2293 9,1 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:05 27-08-2025 39,1548 28,1975 12,6 3,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:51 27-08-2025 39,1753 28,2613 9,9 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 27-08-2025 39,1915 28,2785 12,9 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:29 27-08-2025 39,1965 28,225 13,5 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:48 27-08-2025 39,1507 28,2377 11,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:08 27-08-2025 39,1487 28,1415 9,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:37 27-08-2025 39,2503 28,137 9,9 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:04 27-08-2025 39,1942 28,1875 13,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:14 27-08-2025 39,1758 28,2378 12,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:57 27-08-2025 39,1858 28,1942 9,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:50 27-08-2025 39,1502 28,1885 19,4 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:20 27-08-2025 39,1415 28,2765 19,3 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:05 27-08-2025 39,1715 28,2832 7,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:13 27-08-2025 39,2132 28,088 12,4 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:15 27-08-2025 39,1223 28,27 15,3 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:34 27-08-2025 39,174 28,124 11,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:26 27-08-2025 39,181 28,2317 14,6 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:48 27-08-2025 39,1747 28,2337 16,8 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:10 27-08-2025 39,1862 28,2597 14,2 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:53 27-08-2025 39,1658 28,257 13,1 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:50 27-08-2025 39,1362 28,2838 9,1 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:53 27-08-2025 39,2297 28,067 8,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:28 27-08-2025 39,1783 28,207 17 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:21 27-08-2025 39,2145 28,198 11,2 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:16 27-08-2025 39,1797 28,2338 13,9 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:20 27-08-2025 39,19 28,2365 16,7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:58 27-08-2025 39,2205 28,146 15,9 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:36 27-08-2025 39,1595 28,2292 18,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:50 27-08-2025 39,2153 28,155 16,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:43 27-08-2025 39,2258 28,1387 8,1 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:48 27-08-2025 39,1877 28,2482 11,5 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:23 27-08-2025 39,1933 28,27 9,1 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:40 27-08-2025 39,161 28,2318 9,6 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:10 27-08-2025 39,1808 28,2607 8,9 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:01 27-08-2025 39,1887 28,244 10,4 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:03 27-08-2025 39,1788 28,2378 9,8 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:30 27-08-2025 39,204 28,2407 13,7 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:04 27-08-2025 39,1318 28,1835 5,3 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:11 27-08-2025 39,1807 28,2262 13,2 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:31 26-08-2025 39,2132 28,0592 8,4 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:58 26-08-2025 39,1508 28,2298 9,7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:27 26-08-2025 39,1747 28,2412 11,7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:27 26-08-2025 39,1995 28,0847 8,7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:40 26-08-2025 39,1962 28,2383 8,6 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:24 26-08-2025 39,1822 28,2422 12,6 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:31 26-08-2025 39,1413 28,2298 3 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:11 26-08-2025 39,1657 28,163 12,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:57 26-08-2025 39,1837 28,1225 9,1 1,7
