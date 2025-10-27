Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 27 Ekim 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 27 Ekim 2025 23:04:10 itibariyle Sındırgı () 4,2 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 27 Ekim 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:10 27-10-2025 39,19 28,20528 7 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:08 27-10-2025 39,16639 28,23667 7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:07 27-10-2025 39,17194 28,13028 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:57 27-10-2025 39,16861 28,25611 6,52 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:11 27-10-2025 39,16722 28,28694 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:17 27-10-2025 39,20056 28,19194 7 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:08 27-10-2025 39,19556 28,14056 6,51 4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:34 27-10-2025 39,19972 28,13333 7 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:29 27-10-2025 39,18389 28,23083 5,99 6,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:29 27-10-2025 39,176 28,1952 11,4 6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:19 27-10-2025 39,1095 28,1863 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:18 27-10-2025 39,17306 28,22389 5,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:26 27-10-2025 39,19278 28,14111 7,15 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:57 27-10-2025 39,1575 28,23278 4,54 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:57 27-10-2025 39,1357 28,209 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:10 27-10-2025 39,19944 28,16667 5,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:10 27-10-2025 39,187 28,1598 14,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 27-10-2025 39,16861 28,20611 5,41 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 27-10-2025 39,1055 28,193 5 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:33 27-10-2025 39,1288 28,2732 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:32 27-10-2025 39,21 28,25944 6,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:25 27-10-2025 39,235 28,15556 9,54 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:15 27-10-2025 39,19 28,16139 4,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:22 27-10-2025 39,15639 28,21722 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:22 27-10-2025 39,1608 28,208 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:19 27-10-2025 39,18472 28,15028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:25 27-10-2025 39,20833 28,10417 7,31 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:50 27-10-2025 39,18 28,22361 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:31 27-10-2025 39,20556 28,12 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:31 27-10-2025 39,1978 28,1223 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:57 27-10-2025 39,17722 28,15222 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:13 27-10-2025 39,2073 28,2587 7,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:13 27-10-2025 39,19361 28,26833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:20 27-10-2025 39,3525 27,98167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:51 27-10-2025 39,20444 28,1025 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:50 27-10-2025 39,187 28,0403 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:17 27-10-2025 39,175 28,1175 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 27-10-2025 39,1725 28,1247 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:44 27-10-2025 39,17583 28,17972 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:43 27-10-2025 39,1608 28,207 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:06 27-10-2025 39,19028 28,11778 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:05 27-10-2025 39,2163 28,0617 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:34 27-10-2025 39,21694 28,14 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:33 27-10-2025 39,2318 28,197 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:05 27-10-2025 39,17611 28,1075 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:04 27-10-2025 39,1965 28,0682 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:59 27-10-2025 39,20611 28,16972 5,96 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:59 27-10-2025 39,1873 28,1593 11,5 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:34 27-10-2025 39,1832 28,1238 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:33 27-10-2025 39,18417 28,12333 6,05 1,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:29 27-10-2025 39,176 28,1952 11,4 6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:19 27-10-2025 39,1095 28,1863 13,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:57 27-10-2025 39,1357 28,209 12,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:10 27-10-2025 39,187 28,1598 14,4 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 27-10-2025 39,1055 28,193 5 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:33 27-10-2025 39,1288 28,2732 10,2 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:22 27-10-2025 39,1608 28,208 7,6 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:31 27-10-2025 39,1978 28,1223 8,2 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:13 27-10-2025 39,2073 28,2587 7,9 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:50 27-10-2025 39,187 28,0403 8,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 27-10-2025 39,1725 28,1247 12,3 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:43 27-10-2025 39,1608 28,207 13,5 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:05 27-10-2025 39,2163 28,0617 9,4 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:33 27-10-2025 39,2318 28,197 13,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:04 27-10-2025 39,1965 28,0682 11,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:59 27-10-2025 39,1873 28,1593 11,5 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:34 27-10-2025 39,1832 28,1238 12,3 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:57 27-10-2025 39,2347 28,1155 12,2 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:51 27-10-2025 39,243 28,1445 13,1 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:35 27-10-2025 39,2208 28,111 12,8 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:12 27-10-2025 39,1652 28,2213 11,2 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:13 27-10-2025 39,2443 28,171 5,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:19 27-10-2025 39,196 28,117 11,9 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:55 27-10-2025 39,1812 28,1832 11,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:23 27-10-2025 39,1812 28,1008 14 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:16 27-10-2025 39,1803 28,1043 11,1 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:15 27-10-2025 39,194 28,0305 12,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:44 27-10-2025 39,1817 28,1253 5,4 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:22 27-10-2025 39,1688 28,1217 9,6 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:29 27-10-2025 39,2397 28,0347 12,7 1,5
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 05:22:13 27-10-2025 39,6733 27,7985 4,6 1,7
KAYALAR-BALYA (BALIKESIR) 04:15:17 27-10-2025 39,823 27,645 28,3 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:28 27-10-2025 39,1892 28,0185 7,1 1,8
ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) 02:03:39 27-10-2025 39,5742 28,0433 3,7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:54 26-10-2025 39,2208 28,1523 8,6 2,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:01 26-10-2025 39,2455 28,2913 10,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:27 26-10-2025 39,179 28,1835 12,6 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 26-10-2025 39,1937 28,0693 4 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:21 26-10-2025 39,2342 28,0465 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:52 26-10-2025 39,1777 28,1508 4,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:30 26-10-2025 39,2018 28,1502 7,8 2,3
SAMLI-(BALIKESIR) 12:37:53 26-10-2025 39,7813 27,8445 11,8 0,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:20 26-10-2025 39,2285 28,1815 7,6 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:45 26-10-2025 39,1775 28,0842 9,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:19 26-10-2025 39,2035 28,1725 10,8 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:57 26-10-2025 39,2075 28,0105 5,2 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:30 26-10-2025 39,1457 28,1115 12 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:47 26-10-2025 39,1528 28,194 15 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:42 26-10-2025 39,1642 28,2118 10,8 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:25 26-10-2025 39,173 28,3228 16,9 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...