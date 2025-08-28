Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025

Tarih-saat 28 Ağustos 2025 00:26:20 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:20 28-08-2025 39,235 28,1175 10,09 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:32 28-08-2025 39,1823 28,15 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:14 28-08-2025 39,18472 28,115 5,85 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:37 27-08-2025 39,1347 28,2285 20,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:37 27-08-2025 39,20528 28,25306 5,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:27 27-08-2025 39,23917 28,19028 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:01 27-08-2025 39,1943 28,1673 13,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:01 27-08-2025 39,21306 28,185 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:43 27-08-2025 39,20611 28,17472 8,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:43 27-08-2025 39,1923 28,1712 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:16 27-08-2025 39,28028 28,09861 8,01 1,5
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:15 27-08-2025 39,2728 28,0822 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:18 27-08-2025 39,18778 28,22194 6,87 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:15 27-08-2025 39,2183 28,1722 28,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:27 27-08-2025 39,18472 28,24139 6,35 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:27 27-08-2025 39,1602 28,1915 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:53 27-08-2025 39,23611 28,21806 6,8 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:07 27-08-2025 39,1863 28,2283 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:06 27-08-2025 39,20333 28,23278 8,23 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:43 27-08-2025 39,19806 28,1825 6,91 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:43 27-08-2025 39,1643 28,1452 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:26 27-08-2025 39,22361 28,17139 9,31 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:30 27-08-2025 39,21889 28,16028 9,13 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:29 27-08-2025 39,207 28,1532 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:04 27-08-2025 39,18333 28,18417 7,74 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:43 27-08-2025 39,1783 28,2715 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:43 27-08-2025 39,20361 28,25694 8,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:32 27-08-2025 39,25722 28,18028 6,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:40 27-08-2025 39,23917 28,1525 10,43 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:37 27-08-2025 39,129 28,2018 30,6 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:44 27-08-2025 39,1925 28,1613 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:44 27-08-2025 39,19222 28,18861 10,11 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:08 27-08-2025 39,158 28,1773 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:08 27-08-2025 39,17111 28,20583 9,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:11 27-08-2025 39,20333 28,24833 10,29 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:11 27-08-2025 39,224 28,2333 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:32 27-08-2025 39,19361 28,26306 6,31 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:31 27-08-2025 39,1885 28,2598 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:17 27-08-2025 39,22333 28,09417 13,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:58 27-08-2025 39,215 28,25389 8,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:12 27-08-2025 39,20806 28,17667 6,41 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:21 27-08-2025 39,23139 28,08028 10,74 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:20 27-08-2025 39,1873 28,0127 4,2 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:29 27-08-2025 39,174 28,2327 12,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:29 27-08-2025 39,19056 28,25861 7,98 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:00 27-08-2025 39,1657 28,2225 12,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:00 27-08-2025 39,20889 28,25528 9,73 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:13 27-08-2025 39,20778 28,16722 6,35 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:12 27-08-2025 39,2053 28,1613 12,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:50 27-08-2025 39,19111 28,26694 19,01 2,2
