Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Ekim 2025

Tarih-saat 28 Ekim 2025 00:38:54 itibariyle Sındırgı () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:54 28-10-2025 39,14222 28,23083 7 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:54 28-10-2025 39,1608 28,2262 10 3,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 28-10-2025 39,1602 28,1365 28,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:07 28-10-2025 39,1575 28,1393 17,1 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:37 28-10-2025 39,1588 28,2488 12,9 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:55 28-10-2025 39,1723 28,2208 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:17 28-10-2025 39,14722 28,26194 7,41 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:16 28-10-2025 39,1773 28,2448 8,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:15 28-10-2025 39,15444 28,17111 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:51 28-10-2025 39,20222 28,16917 7,06 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:29:50 28-10-2025 39,202 28,2118 7,9 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:18 28-10-2025 39,156 28,1455 7,7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:55 28-10-2025 39,1783 28,2395 13,9 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:51 28-10-2025 39,1865 28,1518 5,3 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:59 28-10-2025 39,1825 28,2678 10,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:31 28-10-2025 39,19111 28,16583 6,05 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:30 28-10-2025 39,1913 28,1527 7,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:12 28-10-2025 39,16972 28,25667 7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:11 28-10-2025 39,1817 28,245 12,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:50 28-10-2025 39,16056 28,26944 4,41 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:07 28-10-2025 39,2168 28,1588 7,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:07 28-10-2025 39,20556 28,17306 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:05 28-10-2025 39,19528 28,25167 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 28-10-2025 39,16583 28,1575 4,55 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:23 28-10-2025 39,1732 28,1267 7,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:48 28-10-2025 39,14667 28,25444 10,72 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:47 28-10-2025 39,1822 28,2418 12,8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:18 27-10-2025 39,22 28,12028 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:06 27-10-2025 39,2215 28,094 8,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:06 27-10-2025 39,20778 28,13389 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:12 27-10-2025 39,19361 28,20722 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:36 27-10-2025 39,17306 28,15361 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 27-10-2025 39,18694 28,26028 5,36 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:30 27-10-2025 39,176 28,227 7,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:52 27-10-2025 39,17917 28,22389 6,06 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:40 27-10-2025 39,17722 28,22667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:00 27-10-2025 39,14639 28,16389 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:18 27-10-2025 39,18611 28,22528 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:57 27-10-2025 39,14861 28,20833 6,71 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:02 27-10-2025 39,18222 28,23389 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 27-10-2025 39,17278 28,25611 5,93 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 27-10-2025 39,174 28,2438 11,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:14 27-10-2025 39,17694 28,17444 5,51 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:07 27-10-2025 39,18222 28,26028 7 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:06 27-10-2025 39,1717 28,2337 12,4 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:11 27-10-2025 39,1742 28,1942 12,6 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:38 27-10-2025 39,2005 28,1225 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:06 27-10-2025 39,18222 28,11694 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:08 27-10-2025 39,20861 28,20083 15,03 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:22 27-10-2025 39,17278 28,12528 23,88 2,4
