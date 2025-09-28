Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Eylül 2025

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 28 Eylül 2025 11:20:04 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Eylül 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:04 28-09-2025 39,22056 28,18278 12,13 3,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:50 28-09-2025 39,1712 28,182 14 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:55 28-09-2025 39,2167 28,0458 23,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:52 28-09-2025 39,25194 28,05139 7 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:52 28-09-2025 39,2463 28,0495 8,8 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:10 28-09-2025 39,1178 28,2618 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:10 28-09-2025 39,1675 28,18806 7,23 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:57 28-09-2025 39,1475 28,1965 18,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:56 28-09-2025 39,23056 28,09972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:12 28-09-2025 39,22 28,16111 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:11 28-09-2025 39,196 28,1257 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:40 28-09-2025 39,20889 28,13417 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:32 28-09-2025 39,1752 28,158 15,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:31 28-09-2025 39,22583 28,13611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:43 28-09-2025 39,21083 28,11556 6,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:43 28-09-2025 39,1928 28,1555 9,9 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:00:19 28-09-2025 39,176 28,2128 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:19 28-09-2025 39,18639 28,21639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:22 28-09-2025 39,23917 28,23028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:53 28-09-2025 39,17056 28,19917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:05 28-09-2025 39,20944 28,03889 7,72 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:38 28-09-2025 39,1247 28,1163 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:38 28-09-2025 39,16194 28,16667 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:38 28-09-2025 39,2 28,20028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:39 28-09-2025 39,16417 28,18722 7,04 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:56 28-09-2025 39,1612 28,1872 10,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:55 28-09-2025 39,14944 28,18389 10,19 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:53 28-09-2025 39,17806 28,15139 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:54 28-09-2025 39,16778 28,20111 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:54 28-09-2025 39,1573 28,1955 10,3 2,2
Dursunbey (Balıkesir) 07:41:56 28-09-2025 39,56778 28,84333 6,9 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:20 28-09-2025 39,2158 28,1903 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:19 28-09-2025 39,20639 28,13028 5,16 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:47 28-09-2025 39,1943 28,1073 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:47 28-09-2025 39,20944 28,13361 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:30 28-09-2025 39,1722 28,2063 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:29 28-09-2025 39,16917 28,17444 5,89 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:12 28-09-2025 39,22333 28,22056 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:54 28-09-2025 39,1968 28,1045 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:53 28-09-2025 39,23972 28,11139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:08 28-09-2025 39,20833 28,17 4,21 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:08 28-09-2025 39,2652 28,1178 7,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:52 28-09-2025 39,1658 28,1758 12 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:51 28-09-2025 39,14417 28,20417 14,06 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:36 28-09-2025 39,0977 28,2518 10,5 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:55 28-09-2025 39,2287 28,1782 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:55 28-09-2025 39,22667 28,20278 6,42 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:33 28-09-2025 39,17222 28,19278 8,35 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:33 28-09-2025 39,1712 28,161 11,9 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:44 28-09-2025 39,1397 28,1448 11,8 1,3
