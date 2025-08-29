Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 29 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 29 Ağustos 2025 21:40:51 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:51 29-08-2025 39,22694 28,08167 12,33 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:40 29-08-2025 39,17306 28,17889 8,84 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:57 29-08-2025 39,205 28,17472 8,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:04 29-08-2025 39,18444 28,15889 5,56 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:40 29-08-2025 39,24333 28,1775 13,74 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:52 29-08-2025 39,221 28,08 15,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:01 29-08-2025 39,23917 28,11917 15,45 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:19 29-08-2025 39,2257 28,0735 7,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:19 29-08-2025 39,25917 28,08 12,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:48 29-08-2025 39,22194 28,16889 13,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:59 29-08-2025 39,255 28,17361 11,31 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:59 29-08-2025 39,2538 28,1552 9,9 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:47 29-08-2025 39,2155 28,0702 13,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:13 29-08-2025 39,17722 28,21444 7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:12 29-08-2025 39,1875 28,219 10,7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:05 29-08-2025 39,1318 28,1533 13,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:05 29-08-2025 39,15194 28,19389 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:52 29-08-2025 39,20361 28,10778 4,76 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:51 29-08-2025 39,2185 28,0562 8,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:27 29-08-2025 39,20417 28,07417 8,88 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:26 29-08-2025 39,2273 28,1397 12 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:32 29-08-2025 39,2352 28,0302 8,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:33 29-08-2025 39,21861 28,11083 5,15 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:32 29-08-2025 39,253 28,113 10,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:42 29-08-2025 39,22083 28,13417 15,49 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:40 29-08-2025 39,2002 28,1497 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:17 29-08-2025 39,23806 28,19639 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:17 29-08-2025 39,2043 28,173 9,2 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:21 29-08-2025 39,1995 28,1877 12,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:57 29-08-2025 39,1852 28,2502 16,4 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:00 29-08-2025 39,2298 28,0545 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:00 29-08-2025 39,27167 28,09194 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:37 29-08-2025 39,15306 28,15056 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:37 29-08-2025 39,153 28,137 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:55 29-08-2025 39,26778 28,07361 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:55 29-08-2025 39,2313 28,0473 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:53 29-08-2025 39,16694 28,1875 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:28 29-08-2025 39,246 28,1442 12,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:58 29-08-2025 39,1623 28,156 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:17 29-08-2025 39,18333 28,10778 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:17 29-08-2025 39,1592 28,1053 8,9 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:49 29-08-2025 39,109 28,2558 4,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:52 29-08-2025 39,205 28,06972 7,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:59 29-08-2025 39,1323 28,1748 20,8 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 29-08-2025 39,2033 28,2562 8,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:38 29-08-2025 39,1903 28,166 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:14 29-08-2025 39,15417 28,12306 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:47 29-08-2025 39,1992 28,0533 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:54 29-08-2025 39,17528 28,18 6,04 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:53 29-08-2025 39,1905 28,2007 9,2 2,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:52 29-08-2025 39,221 28,08 15,8 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:19 29-08-2025 39,2257 28,0735 7,4 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:59 29-08-2025 39,2538 28,1552 9,9 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:47 29-08-2025 39,2155 28,0702 13,7 3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:12 29-08-2025 39,1875 28,219 10,7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:05 29-08-2025 39,1318 28,1533 13,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:51 29-08-2025 39,2185 28,0562 8,7 3,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:26 29-08-2025 39,2273 28,1397 12 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:32 29-08-2025 39,2352 28,0302 8,3 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:32 29-08-2025 39,253 28,113 10,7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:40 29-08-2025 39,2002 28,1497 8,4 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:17 29-08-2025 39,2043 28,173 9,2 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:21 29-08-2025 39,1995 28,1877 12,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:57 29-08-2025 39,1852 28,2502 16,4 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:00 29-08-2025 39,2298 28,0545 7,7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:37 29-08-2025 39,153 28,137 9,2 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:55 29-08-2025 39,2313 28,0473 7,5 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:28 29-08-2025 39,246 28,1442 12,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:58 29-08-2025 39,1623 28,156 8,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:17 29-08-2025 39,1592 28,1053 8,9 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:49 29-08-2025 39,109 28,2558 4,7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:59 29-08-2025 39,1323 28,1748 20,8 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 29-08-2025 39,2033 28,2562 8,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:38 29-08-2025 39,1903 28,166 10,4 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:47 29-08-2025 39,1992 28,0533 8,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:53 29-08-2025 39,1905 28,2007 9,2 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:24 29-08-2025 39,1825 28,1953 9,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:25 29-08-2025 39,1313 28,1398 12,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:06 29-08-2025 39,1612 28,1483 13,6 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:16 29-08-2025 39,1875 28,2125 4,8 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:42 29-08-2025 39,0853 28,163 15,1 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:10 29-08-2025 39,1657 28,1688 10,8 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:06 29-08-2025 39,1877 28,1603 11,5 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:53 29-08-2025 39,1968 28,1657 9,5 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:12 29-08-2025 39,1498 28,2573 13,2 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:03 29-08-2025 39,2003 28,1028 8,5 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:37 29-08-2025 39,1672 28,1807 4,9 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:56 29-08-2025 39,1713 28,1002 9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:01 29-08-2025 39,1877 28,0292 9,3 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:28 29-08-2025 39,1858 28,2598 7,4 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:55 29-08-2025 39,2308 28,1385 6,7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:58 29-08-2025 39,2383 28,0822 6,2 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:46 29-08-2025 39,146 28,2477 18,9 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:32 29-08-2025 39,1625 28,1267 9,3 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:46 29-08-2025 39,178 28,1632 12,5 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:11 29-08-2025 39,1712 28,0943 13,1 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:48 29-08-2025 39,2162 28,0538 8,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:43 29-08-2025 39,1543 28,1845 21,8 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:10 29-08-2025 39,1745 28,192 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:31 29-08-2025 39,1502 28,1718 13,7 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...