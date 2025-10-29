Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 29 Ekim 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 29 Ekim 2025 03:30:58 itibariyle Sındırgı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Ekim 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:29 29-10-2025 39,183 28,153 13,1 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:50 29-10-2025 39,2107 28,171 11,1 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:25 29-10-2025 39,204 28,1448 9,9 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:10 29-10-2025 39,1773 28,2637 11,2 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:43 29-10-2025 39,2123 28,1678 9,6 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:31 29-10-2025 39,1863 28,1097 10,1 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:22 29-10-2025 39,1868 28,1155 9,9 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:21 29-10-2025 39,205 28,1792 12,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:34 29-10-2025 39,1652 28,2133 10,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:17 29-10-2025 39,167 28,2137 14,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:58 29-10-2025 39,19306 28,25056 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:58 29-10-2025 39,1622 28,2465 15,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:40 29-10-2025 39,1675 28,23528 6,98 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:39 29-10-2025 39,1655 28,2343 16,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:48 29-10-2025 39,20944 28,16917 6,99 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:47 29-10-2025 39,2132 28,1548 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:20 29-10-2025 39,18278 28,18694 7,01 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:19 29-10-2025 39,1653 28,1793 8,5 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:40 29-10-2025 39,1713 28,2618 9,6 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:42 29-10-2025 39,218 28,1312 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:28 29-10-2025 39,21 28,20361 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:51 29-10-2025 39,16194 28,12833 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:07 29-10-2025 39,17444 28,16056 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:45 29-10-2025 39,2175 28,09111 6,93 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:50 29-10-2025 39,20778 28,17889 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:50 29-10-2025 39,201 28,1402 11,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:21 29-10-2025 39,21778 28,16667 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:21 29-10-2025 39,2108 28,1465 12,6 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:14 29-10-2025 39,1885 28,171 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:14 29-10-2025 39,22722 28,15389 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:55 29-10-2025 39,2025 28,09944 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:55 29-10-2025 39,1852 28,0845 9,6 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:52 29-10-2025 39,1782 28,2423 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:52 29-10-2025 39,18694 28,25944 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:02 29-10-2025 39,20944 28,25389 7,05 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:01 29-10-2025 39,1662 28,2235 13,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:41 29-10-2025 39,15556 28,24056 6,97 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:40 29-10-2025 39,1717 28,2277 13,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:42 29-10-2025 39,19944 28,23889 7,01 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:41 29-10-2025 39,1698 28,2347 11,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:35 29-10-2025 39,18528 28,24472 7,36 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:59 29-10-2025 39,19361 28,25639 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:59 29-10-2025 39,1657 28,21 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:09 29-10-2025 39,18111 28,25083 5,81 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:08 29-10-2025 39,1755 28,2457 15,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:28 29-10-2025 39,21722 28,17444 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:28 29-10-2025 39,2002 28,1437 12,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:40 29-10-2025 39,1775 28,25444 6,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:39 29-10-2025 39,1693 28,25 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:40 29-10-2025 39,17417 28,31 8,14 1,7
