Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 30 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 30 Ağustos 2025 17:04:54 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 30 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:33 30-08-2025 39,1753 28,1343 8,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:54 30-08-2025 39,23778 28,16944 6,44 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:53 30-08-2025 39,2145 28,142 12,5 3,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:22 30-08-2025 39,2655 28,1553 10,6 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:37 30-08-2025 39,2127 28,0638 7,7 2,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:00 30-08-2025 39,1503 28,3437 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:00 30-08-2025 39,18556 28,24083 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:34 30-08-2025 39,18917 28,19278 6,18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:57 30-08-2025 39,27139 28,07417 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:32 30-08-2025 39,25722 28,08139 6,69 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:31 30-08-2025 39,2403 28,0997 16,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:19 30-08-2025 39,15389 28,14389 6,98 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:18 30-08-2025 39,1602 28,135 11,9 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:56 30-08-2025 39,1783 28,2443 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:56 30-08-2025 39,20333 28,25667 6,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:56 30-08-2025 39,22472 28,0875 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:34 30-08-2025 39,19167 28,26306 6,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:14 30-08-2025 39,18917 28,21611 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:14 30-08-2025 39,1625 28,295 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:12 30-08-2025 39,17972 28,17583 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:29 30-08-2025 39,22 28,16139 7 1,3
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:28 30-08-2025 39,2122 28,3008 25 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:44 30-08-2025 39,217 28,187 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:44 30-08-2025 39,22167 28,16472 7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:14 30-08-2025 39,0975 28,2225 4,6 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:57 30-08-2025 39,1683 28,263 5,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:57 30-08-2025 39,20083 28,24667 5,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:11 30-08-2025 39,18944 28,24583 5,16 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:10 30-08-2025 39,1537 28,3355 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:46 30-08-2025 39,19972 28,24722 5,81 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:46 30-08-2025 39,1777 28,2307 10,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:14 30-08-2025 39,19139 28,24472 6,11 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:13 30-08-2025 39,187 28,216 11,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:12 30-08-2025 39,16111 28,18417 6,78 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:13 30-08-2025 39,23306 28,09167 7,2 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:18 30-08-2025 39,211 28,154 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:17 30-08-2025 39,24222 28,16944 11,81 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:02 30-08-2025 39,20167 28,115 7,93 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:02 30-08-2025 39,2017 28,1203 8 1,2
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:01:39 30-08-2025 39,456 28,0692 11,4 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:38 30-08-2025 39,46389 28,16667 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:20 30-08-2025 39,48389 28,15972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:30 30-08-2025 39,22361 28,16778 6,21 0,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:57 30-08-2025 39,213 28,1713 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:57 30-08-2025 39,22167 28,19306 6,96 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:41 30-08-2025 39,23167 28,16806 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:40 30-08-2025 39,2135 28,1903 8,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:33 30-08-2025 39,16889 28,14528 5,25 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:08 30-08-2025 39,21139 28,08861 11,91 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:03 30-08-2025 39,1252 28,1873 10,2 1,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:33 30-08-2025 39,1753 28,1343 8,8 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:53 30-08-2025 39,2145 28,142 12,5 3,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:22 30-08-2025 39,2655 28,1553 10,6 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:37 30-08-2025 39,2127 28,0638 7,7 2,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:00 30-08-2025 39,1503 28,3437 5,1 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:31 30-08-2025 39,2403 28,0997 16,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:18 30-08-2025 39,1602 28,135 11,9 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:56 30-08-2025 39,1783 28,2443 10,6 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:14 30-08-2025 39,1625 28,295 8,5 1,3
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:28 30-08-2025 39,2122 28,3008 25 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:44 30-08-2025 39,217 28,187 9,1 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:14 30-08-2025 39,0975 28,2225 4,6 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:57 30-08-2025 39,1683 28,263 5,1 1,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:10 30-08-2025 39,1537 28,3355 9,5 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:46 30-08-2025 39,1777 28,2307 10,5 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:13 30-08-2025 39,187 28,216 11,8 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:18 30-08-2025 39,211 28,154 9,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:02 30-08-2025 39,2017 28,1203 8 1,2
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:01:39 30-08-2025 39,456 28,0692 11,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:57 30-08-2025 39,213 28,1713 9,9 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:40 30-08-2025 39,2135 28,1903 8,1 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:03 30-08-2025 39,1252 28,1873 10,2 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:15 30-08-2025 39,1752 28,1923 5,1 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:27 30-08-2025 39,2073 28,3382 6 1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:37 30-08-2025 39,1948 28,3467 23,4 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:22 30-08-2025 39,2573 28,0867 5,6 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:57 30-08-2025 39,2617 28,0672 9,6 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:11 30-08-2025 39,2398 28,0397 25,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:49 30-08-2025 39,1802 28,1785 11 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:43 30-08-2025 39,1988 28,1143 7,7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:45 30-08-2025 39,2133 28,0875 6,9 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:20 30-08-2025 39,1525 28,144 12,8 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:22 30-08-2025 39,1128 28,3267 9,8 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:49 30-08-2025 39,2288 28,1932 8 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:59 30-08-2025 39,1278 28,2075 14,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:03 30-08-2025 39,1788 28,0857 8,3 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:04 30-08-2025 39,2445 28,1042 7,7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:29 30-08-2025 39,1957 28,1248 5,5 3
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:06 30-08-2025 39,2632 28,2515 8,1 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:21 30-08-2025 39,211 28,1122 8,3 0,8
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:38 30-08-2025 39,1335 28,3647 9,1 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:29:02 30-08-2025 39,1938 28,2498 9,8 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:05 30-08-2025 39,1802 28,2233 14,7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:38 30-08-2025 39,1972 28,1512 14,2 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:10 30-08-2025 39,1373 28,208 11,9 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:36 30-08-2025 39,2002 28,1652 10 1,4
BIGADIC (BALIKESIR) 07:14:59 30-08-2025 39,3943 28,119 10,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:33 30-08-2025 39,2155 28,0727 9,7 2,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:24 30-08-2025 39,2527 28,1067 13,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:17 30-08-2025 39,1593 28,1375 10,3 1,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...