Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 30 Ekim 2025

Tarih-saat 30 Ekim 2025 00:37:02 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:02 30-10-2025 39,16694 28,25333 7,02 3,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:28 30-10-2025 39,1712 28,2132 9,1 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:25 30-10-2025 39,1075 28,1823 5,9 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:16 30-10-2025 39,1563 28,2787 2 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:25:16 30-10-2025 39,17611 28,27222 7,61 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:09 30-10-2025 39,1633 28,0992 11,2 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:08 30-10-2025 39,136 28,2473 10 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:46 30-10-2025 39,2222 28,086 8,6 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:27 30-10-2025 39,1255 28,315 15,7 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:46 30-10-2025 39,1957 28,2908 10,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:12 30-10-2025 39,2 28,1478 7,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:54 29-10-2025 39,1803 28,2442 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:42 29-10-2025 39,17444 28,26139 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:42 29-10-2025 39,1688 28,2402 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:12 29-10-2025 39,17417 28,30667 7 2,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:12 29-10-2025 39,185 28,3053 11 3,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:35 29-10-2025 39,1737 28,2997 9 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:59 29-10-2025 39,1085 28,2373 21,3 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:18 29-10-2025 39,1802 28,1217 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:17 29-10-2025 39,19694 28,14639 6,06 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:19 29-10-2025 39,19194 28,27639 4,55 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:19 29-10-2025 39,1708 28,2552 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:35:46 29-10-2025 39,19417 28,28806 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:46 29-10-2025 39,1697 28,2227 12,2 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:23 29-10-2025 39,116 28,129 4,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:07 29-10-2025 39,1947 28,1925 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:07 29-10-2025 39,20306 28,18944 4,02 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:08 29-10-2025 39,1502 28,1708 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:08 29-10-2025 39,17861 28,15667 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:48 29-10-2025 39,20472 28,19306 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:47 29-10-2025 39,2013 28,1902 8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:56 29-10-2025 39,2052 28,1778 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:55 29-10-2025 39,20472 28,18444 6,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:33 29-10-2025 39,21944 28,13639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:08 29-10-2025 39,16861 28,27639 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:07 29-10-2025 39,1713 28,2783 15,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:41 29-10-2025 39,18944 28,15028 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:40 29-10-2025 39,1902 28,1353 10,1 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:30 29-10-2025 39,1907 28,1635 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:29 29-10-2025 39,19139 28,17722 6,32 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:06 29-10-2025 39,205 28,15889 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:06 29-10-2025 39,1787 28,1225 10,1 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:07 29-10-2025 39,171 28,275 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:07 29-10-2025 39,20528 28,24972 7 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:28 29-10-2025 39,126 28,2125 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:27 29-10-2025 39,14611 28,25833 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:43 29-10-2025 39,2072 28,1785 14,6 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:43 29-10-2025 39,20417 28,18667 7,01 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:34 29-10-2025 39,22028 28,17306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:46 29-10-2025 39,22472 28,19167 7 1,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:28 30-10-2025 39,1712 28,2132 9,1 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:25 30-10-2025 39,1075 28,1823 5,9 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:16 30-10-2025 39,1563 28,2787 2 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:09 30-10-2025 39,1633 28,0992 11,2 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:08 30-10-2025 39,136 28,2473 10 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:46 30-10-2025 39,2222 28,086 8,6 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:27 30-10-2025 39,1255 28,315 15,7 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:46 30-10-2025 39,1957 28,2908 10,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:12 30-10-2025 39,2 28,1478 7,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:54 29-10-2025 39,1803 28,2442 9,5 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:42 29-10-2025 39,1688 28,2402 8,7 2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:12 29-10-2025 39,185 28,3053 11 3,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:35 29-10-2025 39,1737 28,2997 9 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:59 29-10-2025 39,1085 28,2373 21,3 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:18 29-10-2025 39,1802 28,1217 8,6 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:19 29-10-2025 39,1708 28,2552 10,8 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:46 29-10-2025 39,1697 28,2227 12,2 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:23 29-10-2025 39,116 28,129 4,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:07 29-10-2025 39,1947 28,1925 8,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:08 29-10-2025 39,1502 28,1708 10,3 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:47 29-10-2025 39,2013 28,1902 8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:56 29-10-2025 39,2052 28,1778 7,5 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:07 29-10-2025 39,1713 28,2783 15,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:40 29-10-2025 39,1902 28,1353 10,1 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:30 29-10-2025 39,1907 28,1635 7,9 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:06 29-10-2025 39,1787 28,1225 10,1 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:07 29-10-2025 39,171 28,275 5,3 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:28 29-10-2025 39,126 28,2125 9,3 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:43 29-10-2025 39,2072 28,1785 14,6 3,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:45 29-10-2025 39,1677 28,0982 14,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:02 29-10-2025 39,1685 28,1795 12 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:27 29-10-2025 39,1775 28,1548 8,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:21 29-10-2025 39,1675 28,1833 11,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:47 29-10-2025 39,2003 28,2065 10,5 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:51 29-10-2025 39,1885 28,2087 9 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:26 29-10-2025 39,176 28,0907 9,2 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:14 29-10-2025 39,1722 28,1385 9,8 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:57 29-10-2025 39,1497 28,2132 13 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:08 29-10-2025 39,1967 28,2363 10,7 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:03 29-10-2025 39,1722 28,295 14,4 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:43 29-10-2025 39,2067 28,1158 8,6 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:30 29-10-2025 39,158 28,2497 8,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:09 29-10-2025 39,1603 28,2528 11,7 3
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:45 29-10-2025 39,1262 28,3403 21,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:48 29-10-2025 39,1522 28,184 13,2 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:41 29-10-2025 39,2238 28,1765 9,3 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:25 29-10-2025 39,1653 28,1882 9,9 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:48 29-10-2025 39,2452 28,0645 7,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:26 29-10-2025 39,1965 28,1632 11,5 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:52 29-10-2025 39,187 28,0832 13,8 1,9
