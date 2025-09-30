Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Eylül 2025

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Eylül 2025
Tarih-saat 30 Eylül 2025 12:03:19 itibariyle Sındırgı () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:19 30-09-2025 39,19278 28,24194 16,16 3,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:08 30-09-2025 39,1652 28,1897 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:08 30-09-2025 39,17 28,20639 12,7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:03 30-09-2025 39,1737 28,153 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:03 30-09-2025 39,185 28,16806 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:34 30-09-2025 39,19417 28,17028 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:34 30-09-2025 39,1927 28,2017 11,8 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:18 30-09-2025 39,105 28,2512 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:02 30-09-2025 39,15389 28,19306 7,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:11 30-09-2025 39,16278 28,17 7,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:11 30-09-2025 39,147 28,1548 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:53 30-09-2025 39,12278 28,24417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:29 30-09-2025 39,12 28,19139 7,21 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:28 30-09-2025 39,1532 28,2488 5,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:08 30-09-2025 39,155 28,21833 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:07 30-09-2025 39,1102 28,2443 17,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 30-09-2025 39,2323 28,0558 13,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 30-09-2025 39,23528 28,1275 4,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:26 30-09-2025 39,13722 28,19389 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:25 30-09-2025 39,2085 28,1648 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:00 30-09-2025 39,25333 27,9975 5,16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 30-09-2025 39,18583 28,29139 7,06 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 30-09-2025 39,2182 28,1683 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:01 30-09-2025 39,21528 28,1675 7,91 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:36 30-09-2025 39,175 28,23556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:03 30-09-2025 39,25417 28,085 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:03 30-09-2025 39,2072 28,0885 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:59 30-09-2025 39,22556 28,02833 4,91 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 30-09-2025 39,2462 27,9597 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 30-09-2025 39,1875 28,18722 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:44 30-09-2025 39,12889 28,14222 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:03 30-09-2025 39,1912 28,0592 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:02 30-09-2025 39,18889 28,09833 7,71 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:36 30-09-2025 39,1887 28,1497 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:36 30-09-2025 39,21083 28,18972 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:16 30-09-2025 39,1683 28,1008 11,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:16 30-09-2025 39,17722 28,12611 6,93 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:08 30-09-2025 39,2265 28,016 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:07 30-09-2025 39,22833 28,10417 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:58 30-09-2025 39,1573 28,1872 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:57 30-09-2025 39,17667 28,195 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:33 30-09-2025 39,18944 28,21056 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:33 30-09-2025 39,183 28,2227 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:59 30-09-2025 39,18583 28,20583 7 1,1
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 02:33:56 30-09-2025 39,37472 28,01722 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:41 30-09-2025 39,20889 28,16806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:21 30-09-2025 39,22333 28,15611 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:20 30-09-2025 39,185 28,1393 12,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:38 30-09-2025 39,19083 28,18917 7 2,9
