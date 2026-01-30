Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ocak 2026
30.01.2026 11:10
NTV
NTV - Haber Merkezi
Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 30 Ocak 2026 Balıkesir deprem son dakika haberleri
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 30 Ocak 2026.. Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 10:40
|39.1861
|28.3081
|8.59
|3.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 09:54
|39.2050
|28.2361
|7.16
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 09:30
|39.1772
|28.3092
|5.19
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 08:45
|39.2981
|28.1336
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 07:40
|39.1894
|28.2864
|11.54
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 07:38
|39.1808
|28.2656
|15.04
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 07:01
|39.1400
|28.2894
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 06:35
|39.2147
|28.1053
|6.26
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 05:34
|39.3247
|28.0803
|15.87
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 04:53
|39.1872
|28.2047
|12.08
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 03:23
|39.2169
|28.1731
|11.14
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 03:19
|39.1200
|28.3436
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 01:53
|39.1931
|28.1169
|8.44
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 01:12
|39.1700
|28.2758
|13.22
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 00:32
|39.1606
|28.2964
|7.08
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Ocak 2026 00:00
|39.1683
|28.3103
|7.02
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 23:41
|39.1717
|28.2600
|7.01
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 23:07
|39.1686
|28.3153
|7.01
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 22:20
|39.1567
|28.2100
|7.40
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 21:49
|39.1594
|28.3347
|11.58
|3.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 21:46
|39.1533
|28.3339
|11.48
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 19:39
|39.1503
|28.2947
|7.03
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 18:47
|39.1606
|28.3172
|6.88
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 17:26
|39.1583
|28.2519
|6.40
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 16:56
|39.1861
|28.3097
|7.21
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 16:51
|39.2372
|28.3367
|7.47
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 15:54
|39.1319
|28.3111
|7.06
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 14:53
|39.2767
|28.1406
|9.62
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 14:50
|39.1558
|28.3075
|7.01
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ocak 2026 11:21
|39.1919
|28.2672
|7.14
|1.50