Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ağustos 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 31 Ağustos 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 31 Ağustos 2025 09:29:17 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 31 Ağustos 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:17 31-08-2025 39,15722 28,18694 9,88 3,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:17 31-08-2025 39,1468 28,1668 13,8 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:32 31-08-2025 39,22722 28,13917 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:56 31-08-2025 39,25083 28,13639 9,46 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:56 31-08-2025 39,1913 28,1498 10 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:19 31-08-2025 39,20028 28,15278 6,23 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:18 31-08-2025 39,149 28,125 17,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:54 31-08-2025 39,1992 28,1468 7,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:53 31-08-2025 39,22278 28,16639 11,88 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:24 31-08-2025 39,27167 28,1175 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:07 31-08-2025 39,19028 28,09694 6,86 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:40 31-08-2025 39,25028 28,15028 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:13 31-08-2025 39,21222 28,25306 11,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:21 31-08-2025 39,20694 28,23472 13,5 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:43 31-08-2025 39,1797 28,1008 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:42 31-08-2025 39,20222 28,13194 7,42 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:18 31-08-2025 39,1727 28,1853 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:18 31-08-2025 39,17667 28,20222 10,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:25 31-08-2025 39,21639 28,12417 6,33 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:04 31-08-2025 39,26639 28,14139 10,31 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:12 31-08-2025 39,19028 28,11972 8,24 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:12 31-08-2025 39,1965 28,0815 9,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:42 31-08-2025 39,20417 28,13083 9,87 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:21:42 31-08-2025 39,2093 28,1115 12,6 2,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:22 31-08-2025 39,2295 28,1358 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:22 31-08-2025 39,25556 28,15083 12,83 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:34 31-08-2025 39,2288 28,1067 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:33 31-08-2025 39,24556 28,15417 12,77 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:13 31-08-2025 39,16778 28,11611 7,22 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:13 31-08-2025 39,1598 28,128 10,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:41 31-08-2025 39,21667 28,08806 7,01 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:20 31-08-2025 39,20083 28,22722 11,62 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:35 31-08-2025 39,20861 28,2775 11,93 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:16 31-08-2025 39,1675 28,20472 6,83 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:03 31-08-2025 39,15667 28,22028 8,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:03 31-08-2025 39,171 28,2038 9,4 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:14 31-08-2025 39,2185 28,1865 8,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:13 31-08-2025 39,22 28,22278 7,66 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:28 31-08-2025 39,23806 28,21833 5,7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:46 31-08-2025 39,2177 28,1975 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:46 31-08-2025 39,23861 28,18111 5,65 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 31-08-2025 39,1598 28,1397 11,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:20 31-08-2025 39,18972 28,14611 6,74 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:04 31-08-2025 39,20667 28,155 9,31 0,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:06 31-08-2025 39,2155 28,1442 7,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:05 31-08-2025 39,2025 28,15111 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:10 31-08-2025 39,26083 28,11722 11,39 1,3
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:10 31-08-2025 39,3022 28,0803 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:23 31-08-2025 39,18583 28,205 9,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:20 31-08-2025 39,22111 28,18 11,5 1,8
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:17 31-08-2025 39,1468 28,1668 13,8 4,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:56 31-08-2025 39,1913 28,1498 10 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:18 31-08-2025 39,149 28,125 17,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:54 31-08-2025 39,1992 28,1468 7,4 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:43 31-08-2025 39,1797 28,1008 12 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:18 31-08-2025 39,1727 28,1853 10 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:12 31-08-2025 39,1965 28,0815 9,4 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:21:42 31-08-2025 39,2093 28,1115 12,6 2,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:22 31-08-2025 39,2295 28,1358 16,2 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:34 31-08-2025 39,2288 28,1067 8,5 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:13 31-08-2025 39,1598 28,128 10,2 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:03 31-08-2025 39,171 28,2038 9,4 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:14 31-08-2025 39,2185 28,1865 8,8 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:46 31-08-2025 39,2177 28,1975 10,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 31-08-2025 39,1598 28,1397 11,3 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:06 31-08-2025 39,2155 28,1442 7,5 2,5
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:10 31-08-2025 39,3022 28,0803 12,4 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:20 31-08-2025 39,2097 28,1572 9,4 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:33 31-08-2025 39,1787 28,153 9,4 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:09 31-08-2025 39,1895 28,2427 14,6 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:11 31-08-2025 39,1923 28,1575 12,1 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:49 31-08-2025 39,2107 28,1668 8,4 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:29 31-08-2025 39,139 28,1848 10,4 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:07 31-08-2025 39,212 28,0707 7,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:30 31-08-2025 39,1602 28,151 16,2 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:15 31-08-2025 39,1778 28,2503 11 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:51 31-08-2025 39,2197 28,0658 10 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:18 31-08-2025 39,18 28,1528 11,8 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:39 31-08-2025 39,2207 28,0597 11,8 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:43 31-08-2025 39,2077 28,002 7,7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:33 31-08-2025 39,1495 28,1182 11,9 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:49 31-08-2025 39,2072 28,2423 10,2 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:54 31-08-2025 39,1887 28,2195 5,3 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:28 31-08-2025 39,197 28,1883 10,8 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:33 31-08-2025 39,1058 28,2202 23,6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:33 31-08-2025 39,1903 28,1872 13,8 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:19 31-08-2025 39,1893 28,2695 8,6 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:02 31-08-2025 39,2445 28,1575 16,7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:38 31-08-2025 39,196 28,279 10,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:32 30-08-2025 39,1708 28,1948 11,5 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:16 30-08-2025 39,1865 28,0522 11,5 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:05 30-08-2025 39,173 28,2237 11 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:15 30-08-2025 39,2 28,0967 13,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:35 30-08-2025 39,2018 28,1435 15,2 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:32 30-08-2025 39,1647 28,1832 8,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:56 30-08-2025 39,2022 28,0677 10,3 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:18 30-08-2025 39,1868 28,25 15,2 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:47 30-08-2025 39,1902 28,1802 8,3 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:45 30-08-2025 39,1367 28,2377 17,9 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:07 30-08-2025 39,1987 28,1615 8 2,2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...