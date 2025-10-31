Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 31 Ekim 2025 Balıkesir deprem son dakika haberleri

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 31 Ekim 2025 05:54:27 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 31 Ekim 2025.. ve Balıkesir Kandilli deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:27 31-10-2025 39,1775 28,26083 14,49 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:26 31-10-2025 39,1675 28,245 15,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:06 31-10-2025 39,23889 28,14 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:38 31-10-2025 39,20944 28,17556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:32 31-10-2025 39,1275 28,16222 12,95 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:31 31-10-2025 39,153 28,138 15,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:31 31-10-2025 39,13139 28,29306 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:21 31-10-2025 39,20333 28,15139 15,84 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:41 31-10-2025 39,16722 28,25028 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:55 31-10-2025 39,19972 28,33028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:31 31-10-2025 39,16972 28,20139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:41 31-10-2025 39,17139 28,255 7 1,2
Marmara Denizi - [15.69 km] Erdek (Balıkesir) 05:04:50 31-10-2025 40,62611 28,02444 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:55 31-10-2025 39,20389 28,15167 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:19 31-10-2025 39,18972 28,18806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:10 31-10-2025 39,20111 28,17333 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:50 31-10-2025 39,17889 28,16083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:33 31-10-2025 39,23306 28,15778 7 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:32 31-10-2025 39,2313 28,1928 16,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:07 31-10-2025 39,1698 28,1633 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:07 31-10-2025 39,17278 28,205 5,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:33 31-10-2025 39,20083 28,23417 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 31-10-2025 39,179 28,2247 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:43 31-10-2025 39,17139 28,09417 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:41 31-10-2025 39,1567 28,0883 5 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:04 31-10-2025 39,1733 28,226 17 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:04 31-10-2025 39,17833 28,25389 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:28 31-10-2025 39,1767 28,23 15,6 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:43 31-10-2025 39,1612 28,1895 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:43 31-10-2025 39,18694 28,23194 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:28 31-10-2025 39,17528 28,21139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:25 31-10-2025 39,14 28,23556 7,51 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:23 31-10-2025 39,184 28,175 18,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:56 31-10-2025 39,18972 28,15472 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:55 31-10-2025 39,1547 28,1285 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:27 31-10-2025 39,16806 28,30667 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:27 31-10-2025 39,1488 28,303 9,5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:43 31-10-2025 39,1752 28,2042 10 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:41 31-10-2025 39,1107 28,1643 15,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:20 31-10-2025 39,1988 28,0843 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:20 31-10-2025 39,22 28,12222 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:44 31-10-2025 39,2092 28,1517 13,5 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:42 31-10-2025 39,2005 28,1005 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:42 31-10-2025 39,22472 28,11917 6,99 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:21 31-10-2025 39,24 28,14389 9,18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:20 31-10-2025 39,1822 28,1122 13,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:13 31-10-2025 39,195 28,17083 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:13 31-10-2025 39,1933 28,084 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:05 31-10-2025 39,16944 28,26194 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:04 31-10-2025 39,1285 28,2367 13,8 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:26 31-10-2025 39,1675 28,245 15,7 3,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:31 31-10-2025 39,153 28,138 15,7 3,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:32 31-10-2025 39,2313 28,1928 16,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:07 31-10-2025 39,1698 28,1633 11,7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 31-10-2025 39,179 28,2247 16,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:41 31-10-2025 39,1567 28,0883 5 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:04 31-10-2025 39,1733 28,226 17 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:28 31-10-2025 39,1767 28,23 15,6 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:43 31-10-2025 39,1612 28,1895 16,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:23 31-10-2025 39,184 28,175 18,4 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:55 31-10-2025 39,1547 28,1285 17,1 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:27 31-10-2025 39,1488 28,303 9,5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:43 31-10-2025 39,1752 28,2042 10 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:41 31-10-2025 39,1107 28,1643 15,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:20 31-10-2025 39,1988 28,0843 10 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:44 31-10-2025 39,2092 28,1517 13,5 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:42 31-10-2025 39,2005 28,1005 9,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:20 31-10-2025 39,1822 28,1122 13,6 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:13 31-10-2025 39,1933 28,084 9,9 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:04 31-10-2025 39,1285 28,2367 13,8 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:52 31-10-2025 39,2223 28,1282 9,4 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:20 31-10-2025 39,1383 28,243 16 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:29 31-10-2025 39,1587 28,2422 14,4 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:50 31-10-2025 39,2245 28,1702 7,6 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:12 31-10-2025 39,159 28,271 9 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:17 31-10-2025 39,1915 28,1987 8 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:42 31-10-2025 39,2078 28,1192 15,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:19 31-10-2025 39,1543 28,167 3,1 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:55 31-10-2025 39,2025 28,1308 5,1 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:38 31-10-2025 39,1578 28,1742 14,1 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:17 31-10-2025 39,2157 28,1737 8,6 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:01 31-10-2025 39,1702 28,282 11,8 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:00 31-10-2025 39,1652 28,2223 14,6 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:58 31-10-2025 39,1473 28,2713 9,1 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:36 31-10-2025 39,2097 28,1317 12,8 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:34 31-10-2025 39,1627 28,2653 18,9 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:31 31-10-2025 39,1617 28,3302 13,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:03 31-10-2025 39,1725 28,0837 4,9 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:46 31-10-2025 39,2027 28,1635 11,1 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:28 31-10-2025 39,1883 28,1795 9,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:23 31-10-2025 39,1355 28,1392 11,3 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:11 31-10-2025 39,2248 28,1353 8,2 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:42 31-10-2025 39,1688 28,0817 8,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:42 31-10-2025 39,1542 28,1698 4,8 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:39 31-10-2025 39,1878 28,1445 11,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:49 31-10-2025 39,2033 28,1697 11,3 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:23 31-10-2025 39,186 28,2692 9,5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:36 31-10-2025 39,1788 28,1857 18,5 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:37 31-10-2025 39,1612 28,0995 12,4 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:38 31-10-2025 39,2293 28,0967 8,8 1,9
