SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler 30.01.2022 - 18:12 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 18:20

SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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